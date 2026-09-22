La rutina de 5 ejercicios para pecho y espalda de Dolph Lundgren, el actor que hizo de Ivan Drago en Rocky IV

Dolph Lundgren mantiene a los 68 años una rutina de entrenamiento con tres sesiones semanales de pesas (REUTERS)

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A los 68 años, Dolph Lundgren mantiene una rutina de entrenamiento, con tres sesiones semanales. El actor sueco, conocido por interpretar a Ivan Drago en Rocky IV, continúa incorporando pesas a su preparación física y compartió parte de sus entrenamientos con sus seguidores en Instagram.

De acuerdo con información brindada por Men’s Health, Lundgren realizó recientemente una sesión centrada en pecho y espalda, compuesta por cinco movimientos.

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La rutina incluye ejercicios con poleas, máquinas, barra y mancuernas, con una combinación de movimientos destinados a trabajar diferentes grupos musculares de la parte superior del cuerpo.

El papel de Ivan Drago convirtió a Dolph Lundgren en uno de los rostros recordados de la saga Rocky (Captura de video)

La actividad física ocupa un lugar particular en la vida del actor desde que atravesó un tratamiento contra el cáncer. Lundgren contó a Muscle & Fitness que el entrenamiento de fuerza le resultó de gran ayuda después de recibir el diagnóstico. “Esos tratamientos fueron bastante duros, así que el entrenamiento de fuerza me ayudó mucho”, declaró.

La rutina de 5 ejercicios de Dolph Lundgren

La sesión compartida por Lundgren está formada por tres ejercicios para la espalda y dos para el pecho. La propuesta utiliza diferentes elementos del gimnasio y combina movimientos de tracción y empuje.

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1. Remo sentado

El primer movimiento se realiza en una máquina de poleas. Lundgren utiliza un agarre cerrado, mantiene los pies apoyados y sostiene el torso erguido. El ejercicio consiste en llevar los codos hacia la cintura y aproximar los omóplatos, y regresa de manera controlada a la posición inicial.

La sesión de Dolph Lundgren se compone de tres ejercicios para la espalda y dos movimientos para el pecho (Instagram/@dolphlundgren)

2. Jalón al pecho

El segundo ejercicio también utiliza una máquina de poleas. La barra se sostiene con las palmas hacia afuera y las manos separadas aproximadamente al ancho de los hombros.

Con el torso ligeramente inclinado hacia atrás y el pecho elevado, la barra desciende hasta la zona del pecho antes de volver lentamente al punto de partida.

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3. Remo con apoyo en el pecho

Para este movimiento se utilizan mancuernas y un banco. La persona se coloca boca abajo sobre el banco, con los pies a los lados para mantener la estabilidad, y sostiene las pesas debajo del cuerpo. Desde allí, lleva las mancuernas hacia el pecho mientras retrae los omóplatos y las baja de forma controlada.

El ejercicio combina el uso de mancuernas con un banco para realizar el movimiento de tracción de forma estable (Instagram/@dolphlundgren)

Dos movimientos para trabajar el pecho

La segunda parte de la sesión está centrada en el press de banca inclinado y la apertura de pecho en máquina, dos ejercicios que completan el trabajo de la zona superior del cuerpo.

4. Press de banca inclinado

El ejercicio se realiza sobre un banco inclinado con una barra. Después de retirar el peso del soporte, se sostiene sobre el pecho con las palmas hacia afuera. El movimiento consiste en empujar la barra hacia arriba hasta extender los brazos y contraer el pecho, y la desciende lentamente.

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El press de banca inclinado y la apertura de pecho en máquina completan la rutina de pecho de Dolph Lundgren (Instagram/@dolphlundgren)

5. Apertura de pecho en máquina

El último movimiento se realiza sentado frente a una máquina. El asiento debe ajustarse para que los manillares queden alineados con la parte media del pecho. Con la espalda apoyada, se juntan las asas como en un abrazo, se hace una breve pausa y se regresa al inicio.

Tres sesiones semanales y kárate

La rutina forma parte de un esquema de entrenamiento que Lundgren mantiene. De acuerdo con Men’s Health, el actor combina las sesiones con pesas con la práctica de kárate, una modalidad que le permite continuar entrenando sin llegar al agotamiento completo.

También explicó anteriormente que considera importante mantener la actividad física durante el envejecimiento. “Cualquier cosa es mejor que nada cuando se trata de mantenerse en forma”, afirmó.

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En otra declaración citada por Men’s Health, señaló que conservar la masa muscular y los niveles de testosterona es importante a medida que avanza la edad.

Lundgren combina el entrenamiento con pesas y el kárate, y en 2024 anunció que estaba libre de cáncer (REUTERS)

El actor vinculó el entrenamiento con su experiencia durante el tratamiento oncológico. En 2015 recibió un diagnóstico de cáncer de riñón, que posteriormente se extendió y derivó en otros problemas de salud. En 2024 anunció que estaba libre de cáncer.

El actor vinculó el entrenamiento de fuerza con el proceso que atravesó a partir de su diagnóstico de cáncer. En 2015 le detectaron un tumor en un riñón y fue sometido a una cirugía para extirparlo.

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Cinco años después, la enfermedad regresó y se extendió a otros órganos, entre ellos el hígado, por lo que los médicos le dieron un pronóstico de entre dos y tres años de vida. Ante esa situación, Lundgren buscó una segunda opinión médica en UCLA, donde identificaron una mutación genética denominada ALK que permitió iniciar un tratamiento dirigido con alectinib.

Según compartió el actor en sus redes sociales, la terapia redujo sus tumores en un 90% y, tras otros tratamientos y procedimientos para retirar los restos tumorales, el actor anunció a finales de 2024 que estaba libre de cáncer.

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