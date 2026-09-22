Con nuevos aumentos, el Gobierno apunta a que las tarifas cubran el 88% del costo de la energía en 2027

Las transferencias corrientes destinadas a subsidios energéticos y al transporte pasarían de representar 0,64% del PBI en 2026 a 0,53% en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proyecto de Presupuesto 2027 plantea una nueva reducción del peso de los subsidios a la energía y al transporte, en línea con el objetivo del Gobierno de avanzar hacia una mayor cobertura de los costos del sistema mediante las tarifas. La meta es que los usuarios cubran, en promedio, más del 88% del costo de abastecimiento energético durante 2027 y que ese nivel llegue al 91% en los años siguientes.

Las transferencias corrientes destinadas a subsidios energéticos y al transporte pasarían de representar 0,64% del PBI en 2026 a 0,53% en 2027, una baja de 0,11 puntos porcentuales. De concretarse, sería el sexto año consecutivo de caída en el peso de estas partidas sobre el producto, según el análisis del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet.

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Medido en dólares al tipo de cambio promedio previsto para cada ejercicio, el gasto asociado a estos subsidios descendería de unos USD 5.200 millones a USD 4.400 millones. La reducción estaría concentrada principalmente en el sector energético y, dentro de este, en las transferencias destinadas a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), que caerían 0,12 puntos del PBI.

Evolución de los subsidios a la energía y el transporte respecto al PBI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás del recorte presupuestario hay una estrategia de reducción gradual de la brecha entre las tarifas y el costo de abastecimiento. El proyecto contempla llevar la cobertura promedio por encima del 88% en 2027, para luego estabilizarla en torno al 91% durante los años siguientes, analizó el IIEP.

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En la actualidad, los hogares del AMBA pagan tarifas de energía que, en promedio, cubren el 54% de los costos. El Estado se hace cargo del 46% restante.

El esquema para el próximo año se apoya en tres herramientas. La primera es la recomposición del precio mayorista que paga la demanda; la segunda, una mayor focalización de los subsidios en los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados; y la tercera, un menor rol del Estado en las empresas del sector, que incluye el proceso de privatización de ENARSA actualmente en marcha.

Respecto a cuánto se podría encarecer la factura final, Alejandro Einstoss, investigador del IIEP, señaló que resulta complejo de determinar con precisión. “Están los usuarios sin subsidio, que ya pagan el costo total, y las familias que reciben subsidios, que cubren solo el 25%. Todo indica que se intentará ajustar la focalización de subsidios y ajustar el valor o los umbrales de energía subsidiada. Será difícil en un año electoral y donde las provincias, a cargo de las tarifas eléctricas, tienen calendario de elecciones desdoblado. Es una meta muy optimista la del presupuesto en subsidios”, afirmó.

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En tanto, según lo plasmado en el Presupuesto, mientras se recorta el subsidio que llega a los hogares con gas por red a través del precio mayorista del gas, aumenta la asistencia destinada a los hogares incluidos en el régimen focalizado y a quienes utilizan garrafas.

En este último caso, los subsidios vinculados con el gas y el GLP muestran un incremento en 2027. Si se suman el FFGAS (Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas) y el nuevo programa de Garrafas de 10 kilos —que reemplaza al Programa Hogar—, las partidas pasan de 0,02% a 0,07% del PBI, es decir, se multiplican por tres.

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El impacto en el mercado eléctrico

Los supuestos macroeconómicos del Presupuesto son clave para alcanzar las metas de cobertura. El Gobierno proyecta para 2027 una inflación de 18%, un tipo de cambio nominal de $1.847,6 en diciembre y un crecimiento real del PBI de 4%.

El tipo de cambio previsto implica una suba nominal de 15,5%, por debajo de la inflación proyectada. Esto supone una apreciación real por segundo año consecutivo.

“El punto está lejos de ser menor, porque el costo del mercado eléctrico mayorista está mayoritariamente dolarizado mientras la tarifa se cobra en pesos, de manera que una parte del ahorro proyectado termina descansando sobre ese supuesto cambiario antes que sobre una mejora de eficiencia”, resalta el informe.

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La contracara de la reducción de subsidios será una mayor cobertura del costo de generación eléctrica por parte de los usuarios. Para 2027, el Presupuesto prevé que los usuarios residenciales sin subsidio cubran el 94,62% del costo, mientras que los hogares alcanzados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados llegarían a cubrir el 64,27%, frente al 25% que pagan actualmente.

El régimen focalizado alcanza actualmente a 8,8 millones de usuarios de electricidad, 5,2 millones de usuarios de gas por redes y 3 millones de hogares que utilizan gas envasado.