Clavicular, influencer del "looksmaxxing", enfrenta cargos por violación y por suministrar sustancias y alcohol a una menor en Massachusetts

El episodio en Florida fue uno de los primeros indicios de una conducta que los tribunales terminarían revisando con lupa (@DramaAlert)

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Clavicular es uno de los streamers más polémicos de internet: popularizó el looksmaxxing entre millones de jóvenes y fue señalado en repetidas ocasiones por promover prácticas físicas que especialistas calificaron como peligrosas.

Ahora, Braden Peters —su nombre real— enfrenta algo más grave que la controversia: una imputación penal en Massachusetts por hechos que, según los registros judiciales, ocurrieron el 23 de mayo de 2025 en Cape Cod.

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Los cargos, presentados el 8 de septiembre y revelados por The Bulwark a partir de expedientes judiciales, fueron confirmados por NBC News: Peters habría abusado sexualmente de una menor a la que previamente había suministrado alcohol y sustancias.

La causa tiene su correlato en una demanda civil que Aleksandra Vasilevna Mendoza —conocida como Alorah Ziva— presentó meses antes en el condado de Miami-Dade, Florida, y que describe con detalle lo que habría ocurrido esa noche.

Sus videos acumulan decenas de millones de vistas, pero también críticas de especialistas y, ahora, la atención de la justicia (Instagram/@clavicular0)

Una demanda civil describe lo que habría ocurrido en Cape Cod

Según el escrito judicial de la demanda civil, Peters le pagó USD 1.000 a Mendoza —quien tenía 16 años en ese momento— con la promesa de grabar contenido que impulsara su carrera como creadora de contenido, y organizó su traslado hasta la residencia familiar en Cape Cod.

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Una vez en la propiedad, Peters le habría suministrado “cantidades excesivas de alcohol” hasta dejarla en un estado de intoxicación que le impedía dar su consentimiento.

Esa misma noche mantuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba en ese estado y, a la mañana siguiente, la agredió sexualmente por segunda vez mientras dormía, también sin su consentimiento, según informó el New York Post en base a los documentos judiciales. Según la demanda, Peters no volvió a verla durante seis meses.

La demanda civil incluye además una acusación separada: Peters le habría inyectado Aqualyx —una sustancia para disolver grasa no aprobada en Estados Unidos, que según el expediente estaba mezclada con metanfetamina— en el rostro sin su consentimiento y durante un livestream, mientras Mendoza era aún menor de edad.

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La creadora de contenido, que tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos, decidió llevar su denuncia primero a la justicia civil y luego a la penal (@alekzandriax)

La defensa sostiene que Peters no fue notificado formalmente

El representante de Peters, Mitchell Jackson, afirmó que fue la propia Mendoza quien, junto a su abogado, acudió a la policía tras la presentación de la demanda civil, lo que derivó en la imputación penal.

“Braden Peters no fue notificado físicamente. Como siempre, The Bulwark está exagerando el estado de un caso para generar tráfico”, aseguró en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

Peters no se refirió directamente a la imputación penal, pero sí reaccionó en X a la demanda civil de Mendoza. “Intentar llamar mi atención de cualquier manera, ¿una demanda? En serio... qué mezquino”, escribió en la plataforma.

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El abogado del streamer presentó en julio una moción para desestimar varios puntos de la demanda civil. Jackson indicó que Peters estaba en condiciones de refutar las acusaciones.

Mitchell Jackson insiste en que su cliente no recibió ninguna notificación oficial — una distinción que, según la defensa, cambia el estado real del proceso (Instagram)

Un año marcado por conflictos legales y episodios de riesgo

Los cargos penales se suman a una serie de incidentes que Peters protagonizó a lo largo de 2025. En abril, fue imputado en Florida junto a otras dos personas por disparar contra un caimán.

Él y uno de los coacusados se declararon culpables por descarga ilegal de arma de fuego en un lugar público; el tribunal los condenó a seis meses de libertad condicional y 20 horas de servicio comunitario, tal como informó NBC South Florida.

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Ese mismo mes, Peters fue hospitalizado en Miami tras un aparente episodio de sobredosis. Al ser dado de alta, declaró en un livestream: “No voy a consumir más sustancias por un buen tiempo, con suerte para siempre”.

El caso penal es el capítulo más grave de una serie de incidentes que se acumularon en menos de doce meses (clavicular0)

Quién es Clavicular y qué es el looksmaxxing

Peters construyó su notoriedad en internet alrededor del looksmaxxing, una tendencia entre hombres jóvenes centrada en maximizar el atractivo físico a través de distintas técnicas.

El diccionario Merriam-Webster la definió recientemente como “la práctica de adoptar una o más medidas, en ocasiones extremas o peligrosas, con el objetivo de aumentar el atractivo físico propio”.

Antes de los cargos penales, su nombre ya era sinónimo de polémica: promovía técnicas que médicos y especialistas habían advertido como potencialmente letales (Broward Sheriff's Office)

Una de las prácticas que Peters popularizó es el bone smashing: golpear deliberadamente los huesos del rostro con un martillo bajo la creencia de que, al regenerarse, adoptarían una forma más estética. Especialistas en salud advirtieron que la técnica puede ser peligrosa y causar daños permanentes.

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Peters aguarda la definición de la causa penal ante la justicia de Massachusetts, con una audiencia programada para el 14 de octubre.