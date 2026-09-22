Estados Unidos

Taylor Swift recibirá un nuevo premio de MTV por su trabajo como directora de videos y será la primera artista en obtenerlo

La cantante recibirá la distinción durante la edición 2026 de los MTV Video Music Awards, que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos

Taylor Swift recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors en los MTV Video Music Awards 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)
Taylor Swift recibirá el primer MTV VMA Artist Director Honors en los MTV Video Music Awards 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP)
Guardar

Taylor Swift recibirá el inaugural MTV VMA Artist Director Honors durante los MTV Video Music Awards 2026, que se realizarán el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. CBS y MTV anunciaron el reconocimiento y señalaron que distinguirá el trabajo de la cantante como directora de videos musicales y otras producciones asociadas con su catálogo. Según un comunicado oficial, el premio fue creado para reconocer a artistas cuya labor detrás de cámara haya ampliado las posibilidades del videoclip y contribuido a la narración visual.

La ceremonia será conducida por Snoop Dogg y se transmitirá en vivo por CBS entre las 19:30 y las 21:30, hora del Este de Estados Unidos. MTV emitirá el programa en simultáneo y Paramount+ lo ofrecerá en Estados Unidos para los suscriptores del plan Premium. De acuerdo con CBS y MTV, el especial estará disponible en el resto del mundo al día siguiente a través de MTV y Paramount+, aunque el anuncio no detalló horarios ni condiciones de acceso en cada país.

PUBLICIDAD

El nuevo galardón se incorporará a una ceremonia que ya incluye categorías competitivas para artistas, canciones, videos y equipos técnicos. En este caso, MTV y CBS indicaron que el homenaje no reconoce un único lanzamiento, sino un conjunto de trabajos de dirección. El comunicado describe el “Artist Director Honors” como una distinción para intérpretes que hayan desarrollado una trayectoria audiovisual y una perspectiva propia en la realización de videoclips.

¿Qué es el MTV VMA Artist Director Honors que recibirá Taylor Swift?

El MTV VMA Artist Director Honors es un reconocimiento especial que se entregará por primera vez en la edición de 2026 de los premios. Según el comunicado oficial, CBS y MTV lo concibieron para distinguir a músicos que participaron de manera directa en la dirección de sus obras audiovisuales y que tuvieron una producción sostenida detrás de cámara.

PUBLICIDAD

La definición institucional establece que el premio busca reconocer a artistas “cuyo trabajo detrás de cámara ha ampliado las posibilidades del video musical y ha impulsado el arte de la narración visual”. La frase pertenece a la presentación de CBS y MTV sobre la nueva distinción. Paramount Press Express no informó la existencia de una votación pública, una terna de candidatos ni un jurado para esta primera entrega.

El nombre del premio se diferencia de la categoría de mejor dirección de arte, que suele distinguir aspectos como el diseño de escenarios, la ambientación y la identidad visual de una obra. El reconocimiento anunciado para Swift se enfoca en su papel como realizadora. De acuerdo con el comunicado oficial, la distinción toma en cuenta el trabajo de artistas que hayan impulsado una visión de dirección reconocible a lo largo de varios proyectos.

Taylor Swift ganó cuatro VMA a mejor dirección y acumuló siete nominaciones en esa categoría. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Taylor Swift ganó cuatro VMA a mejor dirección y acumuló siete nominaciones en esa categoría. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Por qué MTV y CBS eligieron a Taylor Swift para el nuevo premio?

Taylor Swift será la primera artista en recibir el galardón. CBS y MTV señalaron que la cantante fue nominada siete veces en la categoría de mejor dirección de los VMA y obtuvo cuatro premios. Esos antecedentes forman parte de los datos expuestos por la organización para explicar la decisión sobre el reconocimiento inaugural.

Uno de los primeros videos que Swift dirigió en solitario fue “The Man”, publicado en 2020. Según Paramount Press Express, ese trabajo obtuvo el VMA a mejor dirección en la ceremonia de ese año. El comunicado incluye esa producción entre las obras que permiten seguir su actividad como directora dentro de la industria musical.

La lista institucional también incluye “cardigan”, “willow”, All Too Well: The Short Film, “Anti-Hero”, “Bejeweled”, “Lavender Haze”, “Karma”, “I Can See You (Taylor’s Version) (From The Vault)”, “Fortnight”, “The Fate of Ophelia” y “Opalite”. De acuerdo con CBS y MTV, esos trabajos integran una trayectoria audiovisual que combina videos musicales y formatos de mayor duración.

El comunicado sostiene que las producciones dirigidas por Swift desarrollaron relatos conectados, mundos cinematográficos y detalles recurrentes entre proyectos. Esa caracterización corresponde a MTV y CBS, que presentaron esos elementos como parte de la justificación para otorgarle el premio.

¿Qué trabajos dirigidos por Taylor Swift menciona el comunicado oficial?

Entre las obras destacadas figura All Too Well: The Short Film, una producción de mayor duración vinculada con la versión extendida de la canción “All Too Well”. CBS y MTV la citaron junto con los videos de “The Man”, “cardigan” y “willow” como parte del recorrido de Swift en la dirección de contenidos audiovisuales.

El anuncio también menciona “Anti-Hero” y “Bejeweled”, dos videos publicados en la etapa del álbum Midnights, además de “Lavender Haze” y “Karma”. Según el comunicado oficial, los trabajos de Swift incluyen recursos narrativos, símbolos, humor y referencias autobiográficas, elementos que MTV y CBS identificaron en su explicación sobre el homenaje.

Las producciones más recientes incluidas en la lista son “Fortnight”, “The Fate of Ophelia” y “Opalite”. El comunicado no precisó si Swift dirigió cada una de esas obras de manera individual o junto con otros colaboradores, pero las incorporó en el conjunto de trabajos asociado con el reconocimiento.

"The Man" - Taylor Swift
Swift inició su trabajo como directora en solitario con el videoclip de “The Man”, que ganó el VMA a mejor dirección en 2020. (Captura de pantalla)

¿Cuándo se celebrarán los MTV Video Music Awards 2026 y cómo verlos?

Los MTV Video Music Awards 2026 se celebrarán el 27 de septiembre en Los Ángeles. CBS emitirá la gala entre las 19:30 y las 21:30, hora del Este de Estados Unidos, equivalente a las 16:30 y las 18:30 en la costa oeste. Según CBS y MTV, la transmisión tendrá una duración prevista de dos horas.

MTV ofrecerá una emisión simultánea de la ceremonia y Paramount+ incluirá el evento en su servicio Premium en Estados Unidos. La organización indicó que el programa llegará al público internacional al día siguiente a través de MTV y Paramount+, sin precisar la programación de las señales regionales ni el catálogo disponible para cada suscripción.

Snoop Dogg conducirá y producirá los MTV VMA 2026

Snoop Dogg será el anfitrión de los premios y tendrá además un crédito como productor ejecutivo. La producción estará a cargo de Gunpowder & Sky, con Van Toffler como productor. Jesse Ignjatovic, Barb Bialkowski y Bruce Gillmer figuran entre los productores ejecutivos, junto con Barry Barclay y Floris Bauer, según la ficha oficial de CBS y MTV.

Melanie Block participará como coproductora ejecutiva y Gary Lanvy será coproductor. El comunicado también identifica a Sara Ramaker y Jasmin Ratansi como productoras junto con Snoop Dogg, mientras que Jen Proctor ocupará el cargo de productora ejecutiva de talento. La organización no anunció todavía el listado completo de actuaciones ni los nombres de quienes entregarán los premios.

A cinco días de la ceremonia, CBS y MTV han confirmado la creación del Artist Director Honors, la designación de Taylor Swift como primera receptora y el horario de emisión en Estados Unidos. Los próximos anuncios oficiales deberán precisar la sede dentro de Los Ángeles, los participantes y la programación adicional de la gala.

Temas Relacionados

Taylor SwiftMTVLos ÁngelesEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Confundió a una mujer con un venado y le disparó: cazador quedó libre bajo fianza y enfrenta cargos en Delaware

Walter Moorhead, de 74 años, abrió fuego desde un puesto a ras del suelo en un campo de Ellendale, donde Santos Maria Chilel Soto, de 39, perdió la vida

Confundió a una mujer con un venado y le disparó: cazador quedó libre bajo fianza y enfrenta cargos en Delaware

Lotería Powerball: números ganadores del 21 de septiembre de 2026

Como cada lunes, esta lotería estadounidense llevó a cabo su más reciente sorteo millonario

Lotería Powerball: números ganadores del 21 de septiembre de 2026

Demandan a los fabricantes de Ozempic, Wegovy y Zepbound: alegan que los fármacos causaron una rara pérdida de visión

Decenas de pacientes iniciaron acciones judiciales contra Novo Nordisk y Eli Lilly, tras atribuir a sus tratamientos para diabetes y obesidad episodios compatibles con neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica

Demandan a los fabricantes de Ozempic, Wegovy y Zepbound: alegan que los fármacos causaron una rara pérdida de visión

Estados Unidos pidió más inversión militar de sus aliados en el Ártico ante el avance estratégico de Rusia y China

El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó la necesidad de desarrollar infraestructura crítica y capacidades propias en el extremo norte, donde el deshielo está abriendo nuevas rutas marítimas y aumentando el interés por los recursos naturales

Estados Unidos pidió más inversión militar de sus aliados en el Ártico ante el avance estratégico de Rusia y China

Donald Trump y Zohran Mamdani se reunieron en Nueva York

El alcalde demócrata socialista y el presidente republicano avanzan un proyecto de 12.000 viviendas en Queens, mientras mantienen posiciones irreconciliables sobre la protección migratoria de la comunidad haitiana

Donald Trump y Zohran Mamdani se reunieron en Nueva York

TECNO

Cómo evitar que mi celular se quede sin WhatsApp y cómo respaldar mis fotos y chats

Cómo evitar que mi celular se quede sin WhatsApp y cómo respaldar mis fotos y chats

MrBeast construyó un pueblo en Ghana con 10 millones de dólares para ayudar a familias y combatir el trabajo infantil

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

IA y lenguaje animal: por qué analizar el sonido no alcanza para entender lo que dicen los animales

El ataque realizado con agentes de IA de OpenAI a Hugging Face evidencia riesgos de perder el control de esta tecnología, según la ONU

ENTRETENIMIENTO

Estado de Furia presentó su segunda temporada en el Festival de San Sebastián

Estado de Furia presentó su segunda temporada en el Festival de San Sebastián

La rutina de 5 ejercicios para pecho y espalda de Dolph Lundgren, el actor que hizo de Ivan Drago en Rocky IV

De Terminator a Matrix: las películas que imaginaron una rebelión de la inteligencia artificial contra la humanidad

Seis horas bajo presión, improvisaciones con Tom Hardy y una madre sorprendida: la audición que cambió a Kat Dennings

La hija de Robin Williams pide a los fans que dejen de compartir vídeos del actor con inteligencia artificial: “Tened algo de vergüenza”

MUNDO

El régimen de Irán dijo que su delegación en la Asamblea de la ONU está autorizada a reiniciar el diálogo con Estados Unidos

El régimen de Irán dijo que su delegación en la Asamblea de la ONU está autorizada a reiniciar el diálogo con Estados Unidos

EN VIVO: Asamblea General de las Naciones Unidas 2027

Hallaron muertos a 10 leones en una reserva de Tanzania declarada Patrimonio de la Unesco y sospechan que fueron envenenados

Batalla por el paso de Bab el-Mandeb: los rebeldes hutíes dicen tener el control pese la contraofensiva de la coalición saudita

Comienza la Asamblea General de la ONU: los líderes mundiales se reúnen para tratar las guerras, la crisis climática y el avance de la IA