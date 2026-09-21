La última publicación del hijo de Cindy Crawford reveló su lucha contra la adicción meses antes de morir: “Estaba absolutamente aterrorizado”

Presley Gerber murió a los 27 años en un centro de rehabilitación, según registros del médico forense del condado de Los Ángeles (Instagram/@presleygerber)

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Presley Gerber, hijo único de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, murió el domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación no revelado, según consta en registros de la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Un representante de la familia declaró que “la familia pide privacidad durante este momento muy difícil y doloroso”. La causa de la muerte no se conoce todavía y la autopsia no ha sido completada.

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Seis meses antes de su muerte, el modelo había compartido en Instagram un relato detallado sobre su lucha contra la adicción, en el que describió el momento en que decidió enfrentar aquello de lo que, según sus propias palabras, “había estado huyendo”.

En marzo, Gerber publicó un video grabado en una clínica de bienestar en Cancún, México, donde participó de un ritual y una oración previos a recibir una dosis de ibogaína, un compuesto psicoactivo que se extrae de la corteza de la raíz del arbusto africano Tabernanthe iboga.

“Momento de calma antes de que todo cambiara”, escribió junto a las imágenes.

Seis meses antes de morir, Presley contó en Instagram su lucha contra la adicción y dijo que enfrentó aquello de lo que había estado huyendo (Instagram/@presleygerber)

En el mismo posteo, el modelo relató el temor que sintió antes del procedimiento: “Estaba absolutamente aterrorizado, y sabía que lo estaría de nuevo si alguna vez tuviera que enfrentar algo así”, escribió.

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Añadió que “ayuda no meterte en las situaciones que te llevan hasta ahí, pero la vida es así a veces” y mencionó que sus mantras durante el proceso fueron “ámate a ti mismo” y la convicción de que “esta tiene que ser la última vez”.

Gerber describió también la dificultad de ceder el control durante el tratamiento. “Dejar ir el control no fue fácil, pero confié en que había algo más grande que yo guiándolo. Sabía por qué estaba ahí”, escribió.

“Enfrenté aquello de lo que había estado huyendo, y en algún punto de todo eso, empecé a encontrar el camino de vuelta a mí mismo”, agregó, y cerró la publicación con la frase: “Rezando para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez, me gustaría elegir”.

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La reacción de su entorno cercano se dio a conocer a través de los comentarios de esa misma publicación. Su hermana, Kaia Gerber, escribió que estaba “tan orgullosa” de su hermano mayor y lo calificó de “guerrero”.

Kaia Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber expresaron en redes su apoyo al joven durante su proceso contra la adicción (Instagram/@presleygerber)

Crawford, su madre, comentó: “Eres un guerrero. Caminaste a través del fuego para encontrarte a ti mismo. ¡Tan orgullosa!”. Gerber le respondió: “Te amo, mamá”.

Su padre, Rande Gerber, también dejó un mensaje público. “Estoy muy orgulloso de ti y de tu coraje. Enfrentar lo difícil requiere fuerza real, y ver cómo encuentras el camino de vuelta a ti mismo lo es todo. Te amo mucho”, escribió.

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El modelo agradeció además al equipo de la clínica mexicana, al que describió como “increíble, atento y amable”.

Gerber comenzó su carrera como modelo a los 15 años al firmar con IMG Models y debutó en las pasarelas con la marca italiana Moschino a los 16.

Participó en campañas para Calvin Klein y Pepsi, esta última junto a su madre, y fue fotografiado junto a su hermana Kaia para la revista CR Fashion Book.

En 2019, Presley Gerber fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Beverly Hills y debió cumplir libertad condicional y un programa contra el alcoholismo (Instagram/@presleygerber)

En 2019 fue arrestado por conducir en estado de ebriedad en Beverly Hills, lo que derivó en tres años de libertad condicional y la obligación de completar un programa contra el alcoholismo.

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En 2024, Gerber reveló que había atravesado una adicción grave a opioides que se extendió por varios años y que sufrió una sobredosis de fentanilo casi fatal, la cual lo dejó en coma durante varios días.

Ese mismo año contó que también enfrentaba una dependencia a medicamentos con receta, tras haber sido tratado por más de 15 psiquiatras que, según su relato, lo medicaron en exceso sin ofrecerle un plan de recuperación estructurado.

En diciembre pasado, en un video ya eliminado de sus redes, explicó que utilizaba antidepresivos y Xanax para controlar ataques de pánico.

“Desafortunadamente he tenido muchas pérdidas de distintas formas en el último tiempo. Eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, sostuvo entonces.

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En 2024, Presley Gerber reveló una adicción grave a opioides, una sobredosis de fentanilo casi fatal y una dependencia a medicamentos con receta (Daniel LEAL-OLIVAS/AFP)

Un mes antes de su muerte, Kaia se refirió públicamente a la lucha de una década de su hermano contra la adicción en una entrevista. “Cuando algo así ocurre en una familia, de alguna manera nivela a todos”, expresó.