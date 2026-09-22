Tras poner en duda su continuidad, Dibu Martínez dejó una tajante frase sobre su futuro en la selección argentina

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Después de haber abierto un interrogante sobre su continuidad tras la derrota ante España en la final del Mundial, Emiliano Dibu Martínez confirmó que seguirá en la selección argentina. “¿Duda en qué? Estoy acá. No, obviamente estoy acá. Disfruto de estar acá”, afirmó el arquero de Chelsea al arribar al país para sumarse a la preparación de los próximos amistosos.

La frase despejó la incertidumbre que el propio futbolista había instalado luego de la Copa del Mundo. En la madrugada posterior al regreso del plantel a Buenos Aires, el marplatense había publicado un mensaje en sus redes sociales en el que dejó abierta la posibilidad de una salida.

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“Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, había escrito el arquero luego de la caída ante España. La publicación reflejaba el impacto de la derrota en la final y el dolor por no haber podido defender el título conseguido en Qatar 2022.

El posteo con el que el Dibu Martínez había puesto en duda su continuidad en la selección argentina (@emi_martinez26)

Ese mensaje generó dudas sobre el futuro de uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni. Martínez fue titular en las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024. También tuvo una actuación decisiva en varios partidos de las Eliminatorias.

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En su llegada al país, el arquero dejó atrás aquella posibilidad y ratificó su disposición para continuar. “Disfruto de estar acá”, remarcó al ser consultado por sus palabras posteriores a la final mundialista. “Cada vez que vengo acá lo disfruto y trataré de tener el arco en cero”, concluyó el flamante refuerzo del Chelsea.

El Dibu Martínez recordó la final del Mundial ante España (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El guardameta se refirió también al desenlace de la Copa del Mundo, en la que Argentina no logró imponerse frente a España. “Es lindo llegar a una final de vuelta. Lamentablemente no la pudimos ganar, nos va a quedar la espina por mucho tiempo”, expresó.

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La Selección llegó a la definición con la oportunidad de conquistar su cuarto título mundial y alcanzar el bicampeonato, luego de la coronación en Qatar. Sin embargo, el equipo de Scaloni cayó en el tiempo suplementario y cerró el certamen como subcampeón.

Martínez tuvo una participación relevante durante el partido ante el conjunto español. El arquero sostuvo al equipo con intervenciones que evitaron una diferencia mayor, pero Argentina no pudo revertir el resultado en el tramo final.

Tras el encuentro, el arquero compartió una publicación con imágenes de la campaña mundialista y de los momentos posteriores a la derrota. Allí asumió el dolor por el resultado y pidió disculpas a los hinchas. “Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, había señalado.

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Emiliano Martínez fue consultado sobre la despedida de Lionel Messi (REUTERS/Carlos Barria)

Uno de los focos de la próxima fecha FIFA estará puesto en la última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección. El capitán afrontará ante Benín, el 6 de octubre en el estadio Monumental, su despedida oficial del equipo nacional ante el público argentino.

Messi no formará parte de los dos primeros amistosos. La AFA precisó que el rosarino, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se incorporarán exclusivamente para el compromiso final: “Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre”. Nicolás Otamendi también se sumará únicamente para ese partido.

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Martínez se refirió a ese encuentro y habló del deseo de que Messi pueda cerrar su ciclo en el país. “Pensé que se había retirado. Tener la posibilidad de retirarse acá en Argentina es un sueño para él, y trataremos de que sea un lindo día para él”, sostuvo.

La Selección disputará antes dos amistosos: el 30 de septiembre enfrentará a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el 3 de octubre jugará ante Burkina Faso en el Monumental. El cruce frente a Benín será el tercero de la serie y tendrá una carga especial por la despedida del capitán.

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Messi, que fue uno de los futbolistas más afectados por la derrota en la final ante España, tendrá así un partido de cierre ante los hinchas argentinos. El arquero recordó que el delantero mantuvo siempre un lugar central dentro del plantel y planteó la intención de acompañarlo en una jornada que tendrá significado para el grupo.

Emiliano Martínez prefirió no ahondar en el futuro de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina (REUTERS/Omar Aziz)

Martínez también fue consultado por la continuidad de Scaloni, quien aún no definió públicamente su futuro al frente de la Selección después del Mundial. El arquero evitó anticipar una postura del cuerpo técnico y expresó el respaldo del plantel a la decisión que tome el entrenador.

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“No tengo ni idea. Es algo con él y su equipo de trabajo, y lo que decida siempre lo vamos a apoyar”, afirmó el futbolista de Chelsea.

En los últimos días salió a la luz una entrevista del estratega de Pujato, donde brindó detalles sobre su futuro en la Albiceleste: “Cuando terminó la final, más allá de ganarla o perderla, no es por eso, a partir de ahora se abre un paréntesis, vamos a darle oportunidad a eso. No digo repetir los títulos, a nivel de contagio del equipo, que la gente se sienta identificada, pero es difícil conseguirlo. No va a ser fácil repetir algo así. La gente se identificó con esta Selección, que da miedo. Miedo en el buen sentido. Yo pienso que es difícil intentarlo, no digo que va a ser fácil. Como entrenador, como jefe de grupo, hay que saber que va a ser difícil. Lógicamente, lo intentaremos, estemos o no estemos nosotros. Eso no es lo importante”.

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La definición de Scaloni se suma a los movimientos que puede atravesar la Selección después de la final mundialista. La posible salida de figuras de trayectoria, el adiós de Messi y la incorporación de futbolistas que buscarán consolidarse en el equipo forman parte del escenario de cara a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2030.

Sobre el recambio, Martínez señaló que los convocados para estos partidos ya conocen el funcionamiento y la exigencia de la Selección. “Igual que siempre. Los que están no son chicos nuevos, son chicos que ya han estado. La Selección siempre es la Selección, más allá de la gente que se vaya”, explicó.

El arquero destacó que el grupo mantiene una base competitiva pese a los cambios que puedan producirse. Sus declaraciones apuntaron a reforzar la continuidad de una estructura que sostuvo resultados durante los últimos años y que ahora deberá transitar una nueva etapa.