Costa Rica entre los 20 mejores países del mundo para vivir en 2026: supera a Canadá, Panamá y Uruguay en ranking internacional

Costa Rica ocupa la posición 20 mundial en el Índice Global de Reubicación 2026, elaborado por la firma internacional Rumavi, con una puntuación de 68.7 sobre 100. Crédito: Taruk

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Costa Rica volvió a figurar en una clasificación internacional que analiza las condiciones de vida y las oportunidades que ofrecen distintos países para quienes consideran establecer su residencia fuera de su lugar de origen.

El país alcanzó la posición 20 mundial en el Índice Global de Reubicación 2026 (Rumavi Global Relocation Index), una evaluación que contempla 192 países y territorios mediante indicadores relacionados con la calidad de vida, la salud, la seguridad, las condiciones económicas y las posibilidades de adaptación de los residentes extranjeros.

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Con una calificación de 68.7 puntos sobre 100, Costa Rica apareció por encima de destinos como España, Panamá, Suiza, Uruguay, Canadá y México en la clasificación general.

El informe fue elaborado por Rumavi, una firma especializada en asesoría internacional sobre reubicación, residencia e inversión.

La investigación utiliza 24 indicadores distribuidos en cuatro grandes componentes: finanzas e impuestos; habitabilidad y salud; seguridad y estabilidad; y establecimiento y oportunidades.

A diferencia de otros estudios que evalúan exclusivamente el bienestar de la población residente, este índice busca identificar las condiciones que puede encontrar una persona al trasladarse a vivir a otro país.

Para ello, incorpora factores como el costo de vida, los sistemas sanitarios, la calidad del aire, el acceso a visas, las oportunidades empresariales, la tributación de ingresos provenientes del extranjero y las condiciones de seguridad.

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Según los resultados publicados por Rumavi, Costa Rica obtuvo 72.5 puntos en finanzas e impuestos; 74.5 en habitabilidad y salud; 6.,4 en seguridad y estabilidad; y 60 puntos en establecimiento y oportunidades.

Costa Rica supera a Panamá, Uruguay y Canadá

Uno de los aspectos que destaca en el estudio es la ubicación de Costa Rica frente a otros países de América.

Mientras el territorio costarricense alcanzó la posición 20 con 68.7 puntos, Panamá apareció en el lugar 23, con 68.3 puntos, y Uruguay en el puesto 35, con 67.4 puntos.

Canadá, por su parte, se ubicó en la posición 41, con una puntuación de 66.8.

La diferencia entre Costa Rica y Canadá responde al conjunto de variables utilizadas por el estudio, que contempla aspectos fiscales, climáticos y económicos, además de los indicadores tradicionales de bienestar.

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Por ejemplo, el territorio canadiense obtuvo calificaciones elevadas en infraestructura bancaria y acceso al idioma inglés, pero registró menores puntuaciones en determinados indicadores relacionados con impuestos y condiciones climáticas.

En el caso costarricense, el estudio identificó puntuaciones elevadas en el tratamiento fiscal de los ingresos procedentes del extranjero, las facilidades para obtener visas y los derechos de propiedad para personas no ciudadanas.

El estudio evaluó 192 países y territorios mediante 24 indicadores relacionados con economía, salud, seguridad y oportunidades para establecerse en otro país. Crédito: Aratoires

Salud, clima y condiciones para jubilados destacan en la evaluación

El componente de habitabilidad y salud fue el que registró la puntuación más elevada de Costa Rica, con 74.5 puntos sobre 100.

Dentro de esta categoría, la investigación asignó al país 70 puntos en calidad de los servicios sanitarios y 75 en accesibilidad económica de la atención médica.

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La calidad del aire obtuvo 78 puntos, mientras que las condiciones climáticas alcanzaron 76 y la infraestructura digital registró 80.

Estos indicadores forman parte de la evaluación que realiza Rumavi sobre las posibilidades de desarrollar una vida cotidiana en el país y acceder a servicios considerados relevantes para una residencia prolongada.

Otro de los resultados corresponde a la clasificación específica para personas jubiladas.

Costa Rica alcanzó el quinto lugar mundial entre los destinos para jubilados, con 73.5 puntos sobre 100, una categoría que asigna especial importancia a los servicios médicos, el costo de vida, la seguridad y las condiciones tributarias.

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El estudio también destacó que el país permite acceder a una categoría migratoria específica para pensionados, una característica que se incorpora a la evaluación de las facilidades para establecerse en territorio costarricense.

La investigación posicionó al país en el quinto lugar mundial entre las alternativas para jubilados, con una calificación de 73,5 puntos sobre 100. Crédito: uol.com

La seguridad y las oportunidades empresariales representan desafíos

A pesar de la ubicación alcanzada en el ranking, el informe también identifica aspectos en los que Costa Rica presenta puntuaciones considerablemente menores.

Uno de ellos corresponde a la seguridad de las calles, indicador que recibió 46.1 puntos sobre 100, mientras que el componente general de seguridad y estabilidad alcanzó 62.4.

Este último considera otras variables, entre ellas el Estado de derecho, la estabilidad política, el riesgo de conflictos y los derechos de propiedad para personas extranjeras.

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En el apartado económico, la investigación también señala limitaciones relacionadas con el desarrollo empresarial.

El ecosistema de emprendimientos obtuvo 37 puntos, mientras que las oportunidades de negocio registraron una puntuación de 51.

A pesar de su posición en la clasificación general, Costa Rica registró 46,1 puntos en seguridad de las calles y 37 puntos en desarrollo del ecosistema emprendedor. Crédito: lonelyplanet

¿Cuáles son los países que encabezan el ranking mundial?

En la clasificación general de 2026, Estonia ocupó la primera posición mundial con 72.8 puntos sobre 100, seguida de Singapur, con 72.6, y Malasia, con 72.

Portugal apareció en el cuarto puesto, con 71.6 puntos, mientras que Taiwán completó los primeros cinco lugares, con 71.4.

También figuraron entre los diez primeros destinos Lituania, Hong Kong, San Cristóbal y Nieves, República Checa y Malta.

De acuerdo con la metodología publicada por Rumavi, las puntuaciones se construyen mediante información procedente de organismos y estudios internacionales, complementada con estimaciones y evaluaciones propias de la firma en determinadas variables.

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En el caso de Costa Rica, 14 de los 24 indicadores cuentan con datos identificados por Rumavi como procedentes de fuentes institucionales, mientras que el resto incorpora otros tipos de estimación o valoración.