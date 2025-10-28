El regreso de Dolph Lundgren al universo de He-Man: la transformación, su legado y el futuro de la saga con Nicholas Galitzine

Dolph Lundgren insinúa su regreso a ‘Masters of the Universe’ y despierta la nostalgia de los fans de He-Man (@dolphlundgren)

La expectativa en torno al próximo reinicio cinematográfico de Masters of the Universe ha cobrado una fuerza inusitada con las recientes declaraciones de Dolph Lundgren. A los 67 años, el actor, reconocido mundialmente por su interpretación de Ivan Drago en Rocky IV y He-Man en la película de 1987, ha insinuado en entrevistas que podría volver a visitar las tierras de Eternia en la nueva producción prevista para 2026, esta vez con Nicholas Galitzine en el papel protagónico.

El interés que despierta esta posible participación no solo reside en el peso nostálgico que ostenta Lundgren en la franquicia, sino también en la asombrosa transformación física que ha mantenido en plena madurez y en la curiosidad de saber si encarnará a un personaje crucial para la mitología de la saga.

Posible regreso de Dolph Lundgren a ‘Masters of the Universe’

Dolph Lundgren ya interpretó a He-Man y reveló que le gustaría volver a formar parte de la película

Dolph Lundgren ha abierto la puerta a una de las colaboraciones más esperadas por los admiradores de la saga. Cuando el presentador Derek Hough le preguntó de manera directa si sería parte de la película programada para el verano de 2026, el actor sueco optó por una respuesta enigmática, pero llena de posibilidades en diálogo con Men´s Health: “Tal vez sí, tendrás que echarle un vistazo cuando salga”. Estas palabras alimentaron las conjeturas sobre su incorporación al elenco, aunque la producción aún no ha confirmado oficialmente su participación.

Lo que sí resulta claro, según las declaraciones del actor, es que los seguidores de la franquicia deberían estar atentos a los anuncios y sorpresas que pueda deparar el rodaje. La expectativa se incrementa considerando que Lundgren no solo es una figura asociada a la primera gran aventura audiovisual de He-Man, sino que también ha mostrado un interés genuino por regresar a Eternia desde hace años.

El tratamiento de Lundgren para mantenerse en forma a los 67 años

El actor sueco mantiene una transformación física impactante a los 67 años (@dolphlundgren)

Uno de los aspectos que más llaman la atención sobre la actualidad de Dolph Lundgren es su impresionante estado físico a los 67 años. El actor, experto en disciplinas como karate, judo y boxeo, reveló hace unos meses parte de su rutina y el curioso tratamiento que emplea para preservar su musculatura. Aunque no se han detallado públicamente todos los pormenores del método, la prensa recogió sus confesiones sobre la disciplina férrea y el trabajo especializado que le permiten desafiar el paso del tiempo y seguir ostentando un físico envidiable.

Este hecho adquiere especial relevancia considerando las exigencias del universo de ‘Masters of the Universe’, donde la condición física de los personajes y la imagen musculosa de los protagonistas son características inherentes a la narrativa. Que Lundgren logre mantener semejante forma después de varias décadas desde su debut en la franquicia es, en sí mismo, un testimonio de dedicación y cuidado personal, además de un aliciente para aquellos que esperan verlo nuevamente en pantalla.

El legado de Lundgren como He-Man y sus aspiraciones para la nueva saga

Lundgren revela su interés en interpretar a Rey Randor, el padre de He-Man, en la próxima entrega de la saga

En la memoria colectiva de los fans de las historietas y del cine de acción, Dolph Lundgren permanece como el rostro de He-Man, el príncipe Adam de Eternia, gracias a la película estrenada en 1987. Aquella interpretación, que marcó a toda una generación de jóvenes a finales de los años ochenta y principios de los noventa, estableció un vínculo imborrable entre el actor y el universo creado por Mattel.

Sin embargo, Lundgren ha expresado en varias ocasiones que, de regresar a la saga, preferiría asumir un rol diferente al de He-Man. En 2012, manifestó su interés en interpretar a Rey Randor, el padre del héroe, en una nueva visión de la historia. Sus recientes declaraciones refuerzan esa preferencia: “No querría volver a quitarme la camisa en tres meses y usar ese pañal o lo que fuera que llevaba puesto, ese taparrabos. Así que prefiero ser el rey”, dijo el actor. De este modo, todo indica que, de confirmarse su regreso, Lundgren se pondría la corona de Randor, aportando experiencia y continuidad a la franquicia sin tener que replicar el exigente rol físico de antaño.

La nueva era: Nicholas Galitzine toma el relevo como He-Man

La película ‘Masters of the Universe’ de 2026 contará con Nicholas Galitzine como el nuevo He-Man, generando gran expectativa (REUTERS/Mario Anzuoni)

La apuesta de la productora para revitalizar ‘Masters of the Universe’ pasa por el joven actor Nicholas Galitzine, quien encabezará el elenco en el papel de Adam y su alter ego, He-Man. Galitzine compartió imágenes del rodaje en sus redes sociales, generando un torrente de comentarios por su asombroso parecido con el personaje y por la transformación física que lució. El propio actor reconoció la magnitud del reto y la importancia de la tarea: “Ha sido un honor asumir la responsabilidad de interpretar a Adam y He-Man. Ha sido el papel de mi vida y lo di todo”, aseguró al celebrar el fin de la filmación.

La reacción a este primer adelanto ha sido intensa, tanto en círculos de fans como en medios especializados, haciendo evidente que la nueva versión de ‘Masters of the Universe’ quiere rendir homenaje a la memoria de la película original, al tiempo que busca captar a nuevas audiencias con un enfoque renovado. La implicación de actores referentes del pasado junto a nuevos talentos promete un equilibrio capaz de atraer tanto a viejos nostálgicos como a nuevos seguidores de la saga.