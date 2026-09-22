León XIV en Uruguay: la agenda completa de su visita, las ciudades elegidas y el registro para participar

El signo que identificará el Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay (@iglesiauy)

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Faltan 44 días para que el papa León XIV llegue a tierra uruguaya y, así, pise la región por primera vez desde que asumió como líder de la Iglesia Católica. Este lunes se confirmó oficialmente la agenda del viaje apostólico que se extenderá durante tres días e incluirá encuentros con autoridades, comunidades, educadores y visitas por distintas realidades del país.

El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. Allí, sobre las 16.30, se le dará la bienvenida oficial.

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Una hora después, se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

La Plaza Independencia de Montevideo (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice.

Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

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La delegación del Vaticano e la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)

De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación.

Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

La delegación del Vaticano, preparando la visita del Papa, en el aeropuerto de Paysandú (@iglesiauy)

El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

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Este evento fue determinante para que León XIV decidiera iniciar su gira latinoamericana por Uruguay.

El día de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero la misa en Florida se celebra el segundo domingo del mes. Este año se da la particularidad de que las fechas coinciden: el 8 de noviembre de 2026 es el segundo domingo del mes.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

Luego, el papa regresará a Montevideo. A las 15.10 tendrá lugar una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. 20 minutos más tarde, León XIV volará hacia Buenos Aires.

Cómo participar de las actividades del papa

“Las entradas son gratuitas. Próximamente en este sitio”, avisa un cartel a cada persona que ingresa a la página web sobre la llegada del papa a Uruguay. Además de ser un mensaje informativo, es preventivo: busca evitar que cualquier persona caiga en una estafa y pague por participar de una actividad del pontífice.

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Lo que sí es verdad es que todos los eventos abiertos que encabezará el papa requerirán de una inscripción previa. Son entradas gratuitas que no podrán venderse, y solo tienen el objetivo de ordenar y facilitar el acceso a las distintas actividades previstas durante la visita papal.

La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)

La organización de la llegada señala que, si bien la agenda oficial está confirmada, la organización local está en condiciones de ajustar los últimos detalles necesarios para habilitar esta inscripción a las celebraciones y a los encuentros abiertos.

El signo que identificará el Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay (@iglesiauy)