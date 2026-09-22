América Latina

León XIV en Uruguay: la agenda completa de su visita, las ciudades elegidas y el registro para participar

Todos los eventos abiertos serán gratuitos y requerirán inscripción previa. La agenda oficial incluye encuentros con autoridades, comunidades religiosas, jóvenes y representantes del mundo educativo

El signo que identificará el Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay (@iglesiauy)
El signo que identificará el Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay (@iglesiauy)
Guardar

Faltan 44 días para que el papa León XIV llegue a tierra uruguaya y, así, pise la región por primera vez desde que asumió como líder de la Iglesia Católica. Este lunes se confirmó oficialmente la agenda del viaje apostólico que se extenderá durante tres días e incluirá encuentros con autoridades, comunidades, educadores y visitas por distintas realidades del país.

El viernes 6 de noviembre, el papa partirá en avión desde Roma a las 07.00 (hora uruguaya) y llegará al aeropuerto internacional de Carrasco a ocho horas y media después. Allí, sobre las 16.30, se le dará la bienvenida oficial.

PUBLICIDAD

Una hora después, se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia de Montevideo, la que da acceso al casco histórico de la capital uruguaya. Allí habrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Luego, León XIV se reunirá con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

La Plaza Independencia de Montevideo (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)
La Plaza Independencia de Montevideo (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El pontífice recorrerá los 450 metros que separan la Plaza Independencia de la Plaza Matriz, en donde se encuentra la Catedral Metropolitana. En esa iglesia, a las 19.05, celebra las vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

El sábado 7 será un día intenso para la agenda del pontífice.

Por la mañana, se trasladará en avión hasta Paysandú, un departamento limítrofe con Argentina ubicado a 375 kilómetros de Montevideo. A las 10.00 celebrará la Santa Misa en el Parque París Londres.

PUBLICIDAD

La delegación del Vaticano e la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)
La delegación del Vaticano e la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)

De regreso a Montevideo, recorrerá obras de la Iglesia Católica en Casavalle, un barrio de la periferia de Montevideo que sufre importantes problemas de seguridad. El papa estará en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

El itinerario establece que permanecerá allí una hora porque luego tiene que ir hasta la Universidad Católica del Uruguay. En esta casa de estudios, a las 18.00, está previsto que se encuentre con el mundo de la educación.

Una hora más tarde, León XIV se trasladará hasta el Estadio Centenario para participar de una vigilia de oración.

La delegación del Vaticano, preparando la visita del Papa, en el aeropuerto de Paysandú (@iglesiauy)
La delegación del Vaticano, preparando la visita del Papa, en el aeropuerto de Paysandú (@iglesiauy)

El domingo 8, el pontífice cerrará su visita por Uruguay. León XIV celebrará una misa a las 10.30 en la Plaza Asamblea, frente a la Catedral Basílica, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay.

Este evento fue determinante para que León XIV decidiera iniciar su gira latinoamericana por Uruguay.

El día de la Virgen de los Treinta y Tres es el 8 de noviembre, pero la misa en Florida se celebra el segundo domingo del mes. Este año se da la particularidad de que las fechas coinciden: el 8 de noviembre de 2026 es el segundo domingo del mes.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)
La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

Luego, el papa regresará a Montevideo. A las 15.10 tendrá lugar una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. 20 minutos más tarde, León XIV volará hacia Buenos Aires.

Cómo participar de las actividades del papa

Las entradas son gratuitas. Próximamente en este sitio”, avisa un cartel a cada persona que ingresa a la página web sobre la llegada del papa a Uruguay. Además de ser un mensaje informativo, es preventivo: busca evitar que cualquier persona caiga en una estafa y pague por participar de una actividad del pontífice.

Lo que sí es verdad es que todos los eventos abiertos que encabezará el papa requerirán de una inscripción previa. Son entradas gratuitas que no podrán venderse, y solo tienen el objetivo de ordenar y facilitar el acceso a las distintas actividades previstas durante la visita papal.

La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)
La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)

La organización de la llegada señala que, si bien la agenda oficial está confirmada, la organización local está en condiciones de ajustar los últimos detalles necesarios para habilitar esta inscripción a las celebraciones y a los encuentros abiertos.

El signo que identificará el Viaje Apostólico del papa León XIV a Uruguay (@iglesiauy)

Temas Relacionados

León XIVUruguayagenda oficialagenda apostólicaFloridaPaysandúMontevideo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso de Guatemala debate una rebaja tributaria a los combustibles entre la viabilidad fiscal y la urgencia social

La eliminación del impuesto a la distribución del petróleo concita apoyo mayoritario, pero la posible exención parcial del IVA divide a los bloques por sus efectos sobre el presupuesto y los programas que financia

El Congreso de Guatemala debate una rebaja tributaria a los combustibles entre la viabilidad fiscal y la urgencia social

Operación Aulas Seguras deja seis adolescentes vinculados a casos de drogas en varias provincias panameñas

Tres recibieron detención provisional y el resto aceptó su culpabilidad, con penas de entre 12 y 18 meses de prisión, de acuerdo con el Ministerio Público

Operación Aulas Seguras deja seis adolescentes vinculados a casos de drogas en varias provincias panameñas

Costa Rica permanece en lista mundial del narcotráfico: expertos advierten que el país ya no es solo un puente para trasladar drogas

La Universidad Estatal a Distancia alertó sobre la consolidación de redes criminales que almacenan, distribuyen y comercializan estupefacientes dentro del territorio nacional, con consecuencias que incluyen violencia, corrupción y reclutamiento de jóvenes.

Costa Rica permanece en lista mundial del narcotráfico: expertos advierten que el país ya no es solo un puente para trasladar drogas

Guatemala despliega identificación biométrica para gestionar la caravana de migrantes hondureños

El operativo activado por las autoridades guatemaltecas revela la creciente complejidad de los flujos migratorios irregulares y la apuesta por la tecnología transnacional como herramienta de control en las fronteras centroamericanas

Guatemala despliega identificación biométrica para gestionar la caravana de migrantes hondureños

Costa Rica registra 590 homicidios y Gobierno atribuye parte de la violencia a disputas entre bandas criminales por territorios

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, aseguró que el país contabiliza 43 asesinatos menos que en el mismo período de 2025. Las autoridades anunciaron nuevas acciones contra el crimen organizado y una reunión con el Gobierno de Colombia para fortalecer la cooperación policial y el intercambio de inteligencia.

Costa Rica registra 590 homicidios y Gobierno atribuye parte de la violencia a disputas entre bandas criminales por territorios
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La foca monje del Mediterráneo podría volver a España: Cataluña avanza en un proyecto de reintroducción de esta especie extinta en el país

La foca monje del Mediterráneo podría volver a España: Cataluña avanza en un proyecto de reintroducción de esta especie extinta en el país

Ella es Alejandra Jaramillo, la periodista colombiana de CNN que cubre a Donald Trump desde la campaña de 2024 y quedó vetada por la Casa Blanca

Viceministro de Educación es nuevo director de Liceo Naval de San Borja luego de caso de agresión sexual

El vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con Kristi Noem, delegada del Escudo de las Américas, previo a su intervención en la ONU: así fue el encuentro

El pueblo del País Vasco donde Balenciaga dio sus primeros pasos entre redes y agujas de costura

DEPORTES

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Azerbaiyán de la F1: cambio de días, horarios y todo lo que hay que saber

Isack Hadjar volverá a correr en la Fórmula 1 después de perderse tres Grandes Premios por una misteriosa lesión

Un miembro de la comisión directiva de Chacarita golpeó a un hombre durante un partido y le prohibieron el ingreso a las canchas

Fue un futbolista talentoso y polémico, lo echaron de un Mundial y protagonizó un escándalo histórico: “Cerdo, me has robado la mujer”

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift recibirá un nuevo premio de MTV por su trabajo como directora de videos y será la primera artista en obtenerlo

Taylor Swift recibirá un nuevo premio de MTV por su trabajo como directora de videos y será la primera artista en obtenerlo

Estado de Furia presentó su segunda temporada en el Festival de San Sebastián

La rutina de 5 ejercicios para pecho y espalda de Dolph Lundgren, el actor que hizo de Ivan Drago en Rocky IV

De Terminator a Matrix: las películas que imaginaron una rebelión de la inteligencia artificial contra la humanidad

Seis horas bajo presión, improvisaciones con Tom Hardy y una madre sorprendida: la audición que cambió a Kat Dennings