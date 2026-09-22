Ingeniera salvadoreña de la NASA impartirá un campamento aeroespacial para adolescentes del país

Patricia Ortiz, ingeniera aeroespacial, sonríe mientras posa en su entorno de trabajo, rodeada de maquetas de cohetes, planos de naves espaciales y equipo de laboratorio, destacando su importante labor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ingeniera aeroespacial salvadoreña Patricia Ortiz, vinculada al Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, anunció el lanzamiento de un campamento aeroespacial dirigido a niños y adolescentes de entre 11 y 15 años en El Salvador.

La propuesta busca acercar a los participantes a las ciencias, la ingeniería y el trabajo colaborativo mediante actividades relacionadas con una misión espacial.

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El programa estará a cargo de científicos e ingenieros salvadoreños con experiencia profesional dentro y fuera del país.

Ortiz explicó que una de las bases de la actividad será el contacto directo entre los estudiantes y profesionales de áreas científicas y tecnológicas. “Los niños van a poder preguntar a ese ingeniero científico de sus trabajos e inspirarse”, afirmó durante el anuncio.

Experiencia práctica en torno a una misión espacial

El campamento plantea una experiencia práctica para que los asistentes conozcan cómo se organiza una misión espacial y qué disciplinas intervienen en ella. La página de Kids Need Space señala que los participantes deberán enfrentar desafíos científicos y trabajar en equipo, con una dinámica orientada a simular tareas vinculadas con el sector aeroespacial.

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La ingeniera salvadoreña de la NASA que lanza un campamento espacial para niños en El Salvador: 22 años de experiencia y una misión a Marte en 2026 (Foto cortesía Ministerio de Educación)

La propuesta puede aportar una primera aproximación a campos que suelen percibirse como lejanos para muchos estudiantes, como la ingeniería aeroespacial, la física, la programación, la robótica, la investigación de materiales y las ciencias planetarias.

El formato previsto no se limita a charlas. La organización describe el campamento como una actividad “100% práctica”, con mentorías especializadas y ejercicios basados en problemas. Ese tipo de experiencia permite que los niños asocien contenidos escolares con aplicaciones concretas, desde el diseño de soluciones hasta la comunicación dentro de un grupo.

Instructores salvadoreños con trayectoria en ciencia e ingeniería

Ortiz destacó que los instructores serán salvadoreños dedicados a la ciencia o la ingeniería. La presencia de referentes nacionales puede contribuir a que los asistentes identifiquen trayectorias profesionales posibles y conozcan de primera mano los caminos académicos y laborales vinculados con las áreas STEM, sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

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El contacto con profesionales salvadoreños del sector científico puede ofrecer a los estudiantes ejemplos cercanos de inserción en carreras técnicas, un aspecto relevante en una etapa en la que suelen comenzar a definirse intereses académicos.

La ingeniera ha desarrollado parte de su carrera en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, agencia espacial del gobierno de Estados Unidos, institución que realiza investigaciones sobre aeronáutica, pruebas de vuelo, sistemas de propulsión y tecnologías aplicadas a la exploración espacial. Un perfil oficial de la agencia la identifica como integrante de ese centro.

Su trayectoria incluye funciones de gestión de proyectos, operaciones de vuelo, análisis de riesgos y sistemas térmicos, de acuerdo con la información de Kids Need Space.

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La organización también señala que Ortiz acumula más de 22 años de experiencia en la NASA y en la industria aeroespacial.

El trabajo en equipo como eje de la formación

Durante la entrevista, Ortiz subrayó que el aprendizaje no debe limitarse al conocimiento individual. “Trabajar en equipos es tan importante porque uno solo no puede hacer nada”, sostuvo.

La ingeniera aeroespacial Patricia Ortiz, quien trabaja en el NASA Armstrong Flight Research Center, realizó una gira por centros educativos donde compartió su experiencia con estudiantes (Cortesía @EducacionSV).

La afirmación resume una de las competencias que el campamento podría fortalecer. Las misiones espaciales requieren especialistas de distintas áreas: ingenieros, científicos, técnicos, diseñadores, programadores, profesionales de medicina, comunicaciones y gestión de proyectos.

La formación temprana en dinámicas grupales puede ayudar a los estudiantes a comprender que los resultados científicos suelen depender de la colaboración y de la integración de saberes.

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Los participantes tendrán la oportunidad de resolver retos científicos en grupo, una práctica que puede desarrollar habilidades de comunicación, organización, pensamiento crítico y resolución de problemas. El programa también plantea la posibilidad de que los asistentes comprendan los errores como parte de un proceso de prueba, ajuste y aprendizaje.

Ortiz también se refirió a Latinas Need Space, una plataforma que creó para conectar e impulsar a mujeres latinas interesadas en el sector aeroespacial. Explicó que, en varios momentos de su formación y de su carrera, fue la única mujer y la única latina en espacios académicos y profesionales.

El campamento puede tener un impacto particular entre las niñas y adolescentes interesadas en disciplinas científicas. La participación de una ingeniera salvadoreña con experiencia en la NASA ofrece una referencia concreta para quienes aún no encuentran modelos cercanos en áreas técnicas.

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La iniciativa apunta a que ninguna niña o adolescente interesada en ciencia se sienta sola en su trayectoria educativa, según el mensaje que Ortiz transmitió durante la conversación.

El proyecto, denominado Mars Frontier, está previsto para septiembre de 2026 en el Laboratorio Micro Macro de la Universidad Don Bosco, según la información publicada por Kids Need Space, la iniciativa fundada por Ortiz.

Patricia Ortiz fue durante años la única mujer latina en sus entornos académicos y profesionales. Esa experiencia la llevó a crear dos iniciativas para inspirar a nuevas generaciones en áreas que aún se perciben como lejanas. (Foto cortesía KNS)

El trabajo de Ortiz en proyectos de la NASA

Ortiz ha participado en iniciativas de la NASA y ha trabajado en proyectos de investigación aeronáutica. En 2020, una publicación del Centro Armstrong la identificó como gerente de proyecto del X-56, un programa destinado a investigar tecnologías para mejorar la eficiencia y seguridad de aeronaves. La ingeniera también ha vinculado su trabajo con la misión Artemis.

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La información disponible no precisa aún la cantidad de cupos, el costo, el mecanismo de inscripción ni el calendario completo de actividades. El campamento estará dirigido a estudiantes de entre 11 y 15 años y tendrá como eje una experiencia formativa vinculada con una misión espacial.