Juicio por Loan Peña, en vivo: comenzó la audiencia con la declaración de testigos que se contradicen en el relato de un hecho clave

Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024

El juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña continúa hoy en Corrientes con la declaración de cuatro testigos vinculados con distintos momentos de la investigación: desde las primeras horas posteriores a la desaparición y el hallazgo de la zapatilla del niño hasta la aparición de dos teléfonos celulares y la intervención de personas que aseguraban pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy.

La mirada estará puesta en las declaraciones de Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava alrededor de las 23.09 del 13 de junio de 2024, y Deisy Leonela Ávalos, una vecina que esa misma noche se encontraba en la guardia con su hija y dio una versión diferente sobre el estado en el que se encontraba la ex funcionaria municipal.

También fueron citadas Cándida Yamila Alegre, sargento de la Policía de Corrientes que participó junto a la perra Kira del rastreo de la zapatilla de Loan, y la periodista Paula Bernini, quien permaneció 59 días en 9 de Julio cubriendo el caso para TN.