La fuerte advertencia que Nicole Neumann recibió de su hermana antes de comenzar su relación con Manu Urcera

Geraldine Neumann le aconsejó a la modelo que tuviera cuidado con el vínculo entre pilotos y promotoras del Turismo Carretera (Video: ODP, Eltrece)

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Nicole Neumann reveló en Otro día perdido (Eltrece), el ciclo que conduce Mario Pergolini junto a Evelyn Botto y Agustín Aristarán, la recomendación que le había hecho su hermana Geraldine Neumann, conocida como Gege, antes de comenzar su vínculo con el piloto de Turismo Carretera Manu Urcera. La modelo recordó el consejo en medio de una charla sobre los celos y la exposición que implica salir con un corredor del automovilismo argentino.

El tema surgió cuando Pergolini le consultó sobre su relación con el mundo del TC y sobre cómo maneja los vínculos que se dan alrededor de las competencias, un ambiente en el que suelen circular pilotos y promotoras. La modelo respondió sin rodeos sobre la advertencia que había recibido de su entorno familiar apenas empezó a vincularse con Urcera. “Mi hermana me dijo lo mismo cuando arranqué. Que tenga ojo con los pilotos y las promotoras cuando arranqué a salir”, relató la modelo durante la conversación en el programa.

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Pergolini le repreguntó de manera directa si esa clase de comentarios la afectaban y si se consideraba una persona celosa. Nicole Neumann fue contundente en su respuesta y explicó que esa preocupación dejó de tener peso en su vida después de un proceso personal. “¿Sabés que nunca me preocupó eso?”, contestó, antes de profundizar sobre el razonamiento que adoptó frente a ese tipo de situaciones.

Nicole Neumann reveló la advertencia de su hermana Geraldine antes de iniciar su relación con Manu Urcera

La modelo detalló que atravesó una etapa de mayor inseguridad en el pasado, pero que el paso del tiempo y un trabajo interno le permitieron modificar esa mirada. “Tuve una etapa de mucho más chica que era un poquito insegura, pero con los años, te juro, y tanto laburo personal y tanto laburo interno que dije, si me tiene que pasar, me va a pasar con cualquiera, me lo va a hacer cuando quiera”, expresó en referencia a una eventual infidelidad de su pareja.

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En esa misma línea, la modelo sostuvo que decidió dejar de lado cualquier tipo de desgaste emocional vinculado a la desconfianza. “Me estrese o no me estrese, ya no me voy a gastar más. Y si me pasa, besitos, cacho, no tenía que ser y a otra cosa, pero no voy a estar toda mi vida quemándome con esto porque no sirve de nada”, afirmó, ante lo cual Evelyn Botto bromeó sobre su condición de figura pública. “Y aparte soy Nicole Neumann”, ironizó la locutora, comentario que generó risas y aplausos del público presente en el estudio.

La charla derivó luego hacia el origen de esa inseguridad que la modelo reconoció haber atravesado durante gran parte de su adolescencia y juventud. El presentador indagó sobre qué aspectos concretos le generaban esa incomodidad, teniendo en cuenta que Nicole se desarrolló desde chica en la industria de la moda, un ámbito que el propio conductor calificó como “un negocio de vanidades”.

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Nicole Neumann y Manu Urcera están casados desde noviembre de 2023 y son padres de Cruz, nacido en junio de 2024 (@nikitaneumannoficial)

La modelo coincidió con esa descripción y explicó que la inseguridad no estaba vinculada a su desempeño profesional, sino a cuestiones más profundas de su historia personal. “No era insegura en mi trabajo, digamos, sino fuera del trabajo”, aclaró la madre de Indiana, Allegra, Sienna y Cruz, que vinculó ese estado emocional con la crianza y los vínculos familiares construidos durante la infancia.

“Yo creo que tiene que ver más con cómo te criaste, el amor de tus padres, tiene más que ver con otras cosas”, reflexionó la modelo, quien remarcó que esa dimensión resultaba mucho más determinante que la exposición pública propia de su carrera en el mundo de la moda. Manu Urcera y Neumann están casados desde noviembre de 2023 y son padres de Cruz, nacido en junio de 2024, además de compartir la crianza de las hijas que la modelo tuvo con Fabián Cubero.

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