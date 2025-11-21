El ejercicio después de los 50 años ayuda a mantener la salud física y mental en la adultez.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizar ejercicio es importante en todas las etapas de la vida; sin embargo, después de los 50 años se vuelve especialmente recomendable para el mantenimiento de la salud física y mental.

Y es que el entrenamiento regular ayuda a preservar la masa muscular y la densidad ósea, factores que disminuyen con la edad y que influyen en la prevención de caídas y fracturas. Además, la actividad física también mejora la movilidad y el equilibrio, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

El ejercicio a esta edad,favorece la salud articular y contribuye al manejo de peso, lo que resulta relevante para evitar el desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso.

Y no menos importante, el ejercicio tiene un impacto positivo sobre la función cognitiva y el bienestar emocional, ya que reduce los síntomas de depresión y ansiedad, y mejora la calidad del sueño.

Por estas razones, la actividad física regular forma parte fundamental de un envejecimiento saludable y aquí te decimos cuál es el mínimo de tiempo que se recomienda entrenar a la semana para obtener estos beneficios.

El ejercicio regular en mayores de 50 años impacta positivamente en la función cognitiva y el bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuántos días a la semana debes entrenar para mantener tu masa muscular después de los 50 años

Para mantener la masa muscular después de los 50 años, la mayoría de las recomendaciones de expertos en salud y ejercicio sugieren realizar entrenamiento de fuerza entre dos y tres veces por semana.

En esta etapa de la vida se aconseja trabajar todos los grupos musculares principales en cada sesión, permitiendo al menos un día de descanso entre sesiones para una adecuada recuperación.

Además, se recomienda complementar el entrenamiento de fuerza con actividad física regular, como caminatas, ciclismo o natación, para favorecer la salud cardiovascular.

Es importante adaptar la intensidad y la carga del entrenamiento a las capacidades individuales y, en caso de tener condiciones médicas preexistentes, consultar a un profesional de la salud o un entrenador certificado.

Rutina de cuerpo completo para mayores de 50 años para realizar en casa

Frecuencia sugerida: 2 o 3 veces por semana

Descanso entre ejercicios: 45-60 segundos

Elementos opcionales: Bandas elásticas, mancuernas ligeras, una silla resistente, colchoneta

Calentamiento (5-7 minutos)

Movilidad articular de hombros, cadera y rodillas

Marcha en el lugar, elevando ligeramente las rodillas

Giros de torso suaves

Rutina principal

1. Sentadillas a una silla: 3 series de 10-12 repeticiones

Objetivo: piernas, glúteos

Sentarse y levantarse de una silla, manteniendo la espalda recta

2. Flexiones de pared: 3 series de 8-10 repeticiones

Objetivo: pecho, hombros, tríceps

Apoyar las manos en la pared y flexionar los codos, alejando y acercando el pecho a la pared

3. Remo con banda elástica o mancuernas: 3 series de 10-12 repeticiones

Objetivo: espalda, bíceps

Sentarse, pasar la banda bajo los pies y tirar de los extremos hacia el torso. Alternativamente, utilizar mancuernas

4. Elevaciones laterales de brazos (botellas de agua o mancuernas ligeras): 3 series de 10-12 repeticiones

Objetivo: hombros

Elevar los brazos lateralmente hasta la altura de los hombros

5. Puente de glúteos (Glute bridge): 3 series de 12 repeticiones

Objetivo: glúteos, espalda baja

Acostarse boca arriba, plantar los pies y elevar la cadera

6. Plancha sobre rodillas: 3 series de 20-30 segundos

Objetivo: abdomen

Apoyar antebrazos y rodillas sobre la colchoneta, manteniendo el cuerpo alineado

7. Curl de bíceps con bandas o mancuernas: 3 series de 10-12 repeticiones

Objetivo: bíceps

Flexionar los codos levantando la resistencia hasta los hombros

Estiramiento final (5 minutos)

Estirar suavemente piernas, brazos, espalda y cuello

Recomendaciones

Mantener buena postura en cada ejercicio y evitar movimientos bruscos

Realizar los movimientos de manera lenta y controlada

Aumentar repeticiones o peso de forma gradual según progreso

Consultar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier rutina si existe alguna condición médica