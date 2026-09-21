“Ha sido la mejor etapa de mi carrera profesional”: Ethan Hawke habló de sus 15 años trabajando con su esposa

Ethan Hawke interpreta a Samuel Murphy, un padre viudo que es enviado a un campo de trabajo durante la Gran Depresión en The Weight

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El actor Ethan Hawke protagoniza The Weight, película estrenada el 18 de septiembre en cines, y calificó el rodaje como una de las experiencias más difíciles de su carrera, comparable con las condiciones que enfrentó a los 19 años durante la filmación de Colmillo Blanco en Alaska.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, también se refirió a la posibilidad de una tercera película de Black Phone, la saga de terror dirigida por Scott Derrickson en la que interpreta al villano conocido como “The Grabber”.

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La producción, dirigida por Padraic McKinley, llevó al equipo hasta el Bosque Bávaro, en Alemania, que funcionó como escenario para representar la naturaleza salvaje de Oregón durante la década de 1930.

Ethan Hawke defendió los escenarios reales en The Weight y cuestionó el uso de pantallas verdes y fondos digitales en el cine (REUTERS)

Según el actor de 55 años, la experiencia recreó las sensaciones de camaradería que vivió décadas atrás en locaciones reales, un tipo de rodaje que considera cada vez más escaso en la industria actual.

Un rodaje más duro que “Colmillo Blanco”

Consultado sobre si The Weight desplazó a Colmillo Blanco como su experiencia de filmación más exigente, Hawke respondió que “probablemente” sí.

“Por suerte, a mi edad actual, sabía en lo que me metía. Pero con el paso de los años desde Colmillo Blanco, extrañé la aventura”, afirmó el actor a The Hollywood Reporter.

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El intérprete explicó que, más allá de la dureza física, ese tipo de rodajes generan un vínculo particular entre el equipo. “Se crea una camaradería cuando realmente te embarcas en una aventura con un grupo de personas, y eso se ve reflejado en la película. No es divertido en el momento, pero sí lo es cuando termina”, sostuvo.

En The Weight, Hawke interpreta a Sam Murphy, un veterano de guerra que termina en prisión durante la Gran Depresión (Captura de video: YouTube/@RottenTomatoesINDIE)

También defendió el valor de filmar en escenarios reales frente al uso creciente de pantallas verdes y fondos digitales. Como ejemplo, mencionó Día de Entrenamiento, la película que protagonizó junto a Denzel Washington.

“El 50% de esa película consiste en Denzel y yo conduciendo un coche. Si lo hubiéramos hecho con una pantalla verde, sería una versión muy inferior. Simplemente le quita valor a todo”, explicó.

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El personaje de la Gran Depresión inspirado en su abuelo

En The Weight, Hawke interpreta a Sam Murphy, un veterano de la Primera Guerra Mundial y padre soltero que termina en prisión tras un malentendido con policías corruptos durante la Gran Depresión.

El alcaide Clancy, interpretado por Russell Crowe, le ofrece un trato: ayudarlo a robar oro antes de que una orden ejecutiva de Franklin D. Roosevelt exija su entrega, a cambio de la libertad anticipada.

El personaje de Sam Murphy en The Weight se inspiró en el abuelo de Hawke y en una ética de solidaridad e igualdad (REUTERS)

El actor señaló que construyó al personaje a partir de recuerdos de su propio abuelo, veterano de la Segunda Guerra Mundial. “La ética estadounidense tradicional de toda esa generación, la fe inquebrantable en la igualdad de la humanidad y la solidaridad, era el espíritu que mi abuelo se llevó consigo”, indicó.

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Asimismo, detalló que buscó alejarse de la figura del antihéroe predominante en el cine actual. “Echaba de menos películas como El señor Smith va a Washington o ¡Qué bello es vivir!. Incluso el western clásico se basa en un hombre de principios, humildad, integridad, dignidad y respeto por los demás”, explicó.

El rol de Ryan Hawke en la producción de “The Weight”

La realización de The Weight también estuvo vinculada al trabajo de Ryan Hawke, esposa del actor y productora de la película junto a Simon Fields. Según Hawke, ambos participaron durante años en la búsqueda de una forma de llevar adelante el proyecto, que había sido desarrollado junto al director Padraic McKinley.

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Cuando le preguntaron si habría podido hacer la película sin su esposa, el actor fue contundente: “No, no habría sucedido”. Hawke destacó especialmente el trabajo conjunto que mantienen desde hace quince años.

Ryan Hawke produjo The Weight junto a Simon Fields y Ethan Hawke dijo que la película no habría existido sin ese trabajo conjunto (REUTERS)

“Llevo 15 años trabajando con mi esposa, y tener a alguien a quien respeto profundamente, que me entiende y que se esfuerza por sacar adelante proyectos que de otro modo no se habrían concretado, ha sido la mejor etapa de mi carrera profesional”, afirmó.

La posibilidad de una trilogía de “Black Phone”

Sobre una eventual tercera entrega de Black Phone, franquicia que le dio a Hawke reconocimiento por su papel como “The Grabber”, el actor fue cauteloso y remitió la decisión al director de la saga.

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“Eso dependería totalmente de Scott Derrickson. Jason Blum y yo confiamos en él. Si tiene una idea que le entusiasma, estoy seguro de que todos la apoyarían. No lo hará por dinero. Lo hará si encuentra una forma de expresarse”, detalló.

De “Moon Knight” a “The Lowdown”

Hawke también habló de su paso por Moon Knight, la serie de Marvel Studios donde compartió elenco con Oscar Isaac en el papel de villano. La producción se desarrolló durante el auge del streaming impulsado por Disney, un ciclo que se interrumpió tras la corrección del mercado en abril de 2022.

Hawke señaló que una tercera película de Black Phone dependerá de Scott Derrickson y también destacó su presente en The Lowdown tras Moon Knight (Disney Plus)

“Nunca tuve la intención de formar parte de ese universo. Pero me sorprendió un poco la corrección de la transmisión. Nadie puede predecir el futuro con exactitud”, reconoció el actor.

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Esa experiencia lo llevó a The Lowdown, la serie de FX creada por Sterlin Harjo, cuya segunda temporada se estrena el 14 de octubre con dos episodios. “Lo que me encanta de mi programa actual es que Sterlin es un cineasta que usa la televisión para impulsar el cine. Siento que he llegado al lugar donde debo estar”, afirmó.