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Murió Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford

La familia confirmó la muerte del modelo y pidió privacidad, semanas después de que su hermana Kaia hablara sobre sus problemas de salud mental

Presley Gerber había hablado públicamente sobre sus dificultades personales.
Presley Gerber había hablado públicamente sobre sus dificultades personales.
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Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a los 27 años. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó que el fallecimiento ocurrió el domingo en un centro de rehabilitación, según informó TMZ. Hasta la noche del domingo 20 de septiembre no se había dado a conocer la causa de la muerte.

La familia solicitó privacidad mientras atraviesa el duelo. Un representante de Cindy Crawford declaró al Daily Mail que sus integrantes están pidiendo espacio durante lo que describió como un momento “muy difícil y doloroso”.

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La muerte de Presley ocurre semanas después de que su hermana, Kaia Gerber, hablara públicamente sobre las dificultades que su hermano había enfrentado relacionadas con el consumo de drogas y su salud mental.

En una entrevista con Vogue, Kaia, de 24 años, explicó que la situación había tenido repercusiones en la dinámica familiar. “Cuando algo así ocurre en una familia, de alguna manera afecta a todos”, señaló.

La modelo también explicó que, al observar las dificultades de su hermano, comenzó a identificarse como la hija que generaba menos preocupaciones y evitaba pedir ayuda.

Kaia Gerber aseguró que le costaba pedir ayuda tras la situación con su hermano Presley Gerber. Shutterstock
Kaia Gerber aseguró que le costaba pedir ayuda tras la situación con su hermano Presley Gerber. Shutterstock

“Creo que esa es también la razón por la que empecé a considerarme la persona fácil y nunca quise pedir ayuda. Porque me parecía demasiado tener dos hijos que me necesitaban”, dijo.

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Presley había hablado públicamente sobre algunos de sus problemas personales en redes sociales. En noviembre pasado anunció que se había alejado temporalmente de las plataformas digitales para ocuparse de su salud mental.

Un mes después publicó un video en el que explicó parte del tratamiento médico que estaba siguiendo. En aquella grabación, el modelo habló sobre medicamentos que utilizaba para enfrentar episodios de ansiedad, ataques de pánico y terrores nocturnos.

También mencionó que recibía tratamiento con buprenorfina, un medicamento utilizado tanto para el manejo del dolor como para los trastornos por consumo de opioides.

Presley señaló además que el uso de benzodiacepinas había variado en función de las circunstancias de su vida. También mencionó medicamentos como Xanax y Valium al describir el tratamiento que seguía y las dificultades que tenía para determinar las dosis adecuadas.

Presley Gerber habló su tratamiento médico antes de retirarse por completo de las redes sociales. (Foto: Instagram)
Presley Gerber habló su tratamiento médico antes de retirarse por completo de las redes sociales. (Foto: Instagram)

Durante el video, explicó que había atravesado distintas pérdidas personales y que estas circunstancias habían influido en su estado. No especificó públicamente a qué pérdidas se refería.

Kaia posteriormente describió la decisión de su hermano de hablar abiertamente sobre sus experiencias como algo que le permitió conocer otra faceta de él. En declaraciones a Vogue, explicó que durante buena parte de su vida sus padres habían mantenido una postura privada respecto a asuntos familiares.

“Hay un límite para lo que puedes ocultar del mundo”, dijo, quien también señaló que ocultar determinados problemas puede hacer que una persona sienta que existe vergüenza alrededor de ellos.

Presley también compartió en mayo un mensaje dedicado a su padre. Publicó una fotografía de ambos practicando paddleboard y escribió que Rande Gerber había estado presente durante sus momentos difíciles y que siempre había contado con sus consejos.

Presley Gerber le dedicó un mensaje a su padre Rande Gerber. REUTERS/Mario Anzuoni
Presley Gerber le dedicó un mensaje a su padre Rande Gerber. REUTERS/Mario Anzuoni

Cindy Crawford respondió a la publicación con el mensaje “Mis chicos”, mientras Rande Gerber expresó su cariño hacia su hijo y señaló que, aunque en la vida pueden existir momentos de dificultad, el apoyo de otras personas permite continuar adelante.

Hasta el momento, la familia no ha difundido detalles adicionales sobre las circunstancias del fallecimiento. La causa de muerte tampoco había sido informada públicamente al momento de los primeros reportes sobre su fallecimiento.

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