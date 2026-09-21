Entretenimiento

Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

La modelo compartió en mayo cómo disfrutó una jornada laboral junto a su esposo y sus dos hijos

Cindy Crawford dijo en mayo de este año que estaba orgullosa de que Presley Gerber y Kaia Gerber se quisieran entre ellos (Shutterstock)
Cindy Crawford dijo en mayo de este año que estaba orgullosa de que Presley Gerber y Kaia Gerber se quisieran entre ellos (Shutterstock)
Guardar

Cindy Crawford afirmó en mayo que estaba “muy orgullosa” de que sus hijos “se quisieran” entre ellos, según declaraciones recogidas por la revista People.

La declaración cobra otro significado luego de que Presley Gerber, hijo de la supermodelo, muriera el domingo 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación.

PUBLICIDAD

La entrevista se realizó en el marco de la campaña de primavera de 2025 de la marca de ropa Vuori, en la que participó toda la familia: Crawford, su esposo Rande Gerber y sus dos hijos, Presley y Kaia Gerber.

“Fue increíble”, dijo Crawford sobre la sesión fotográfica en diálogo con People. “Obviamente ya habíamos hecho fotos familiares antes, pero estar en un rodaje real fue distinto. Creo que mi esposo y yo, primero, pudimos pasar un día con nuestros hijos, algo que amamos. Pero fue extra especial”.

La supermodelo contó que, mientras ella y Rande, de 64 años, observaban a sus hijos trabajar juntos sin participar directamente en la escena, sintieron una emoción particular.

PUBLICIDAD

Muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber
La familia Gerber participó completa en la campaña de primavera 2025 de Vuori con Cindy Crawford, Rande Gerber, Presley Gerber y Kaia Gerber (Instagram/@presleygerber)

“Estábamos muy orgullosos”, expresó. “Era como ver su interacción entre ellos. Nada hace más orgulloso a un padre, creo, que cuando tus hijos se quieren y se aman entre sí”.

La modelo también mencionó el momento en que fueron entrevistados por separado, ella junto a Presley y Kaia junto a Rande.

“No es habitual que tengas eso grabado y lo escuches, escuchar lo que tus hijos tienen para decir sobre ti; si es algo bueno, es muy lindo”, continuó.

En esa misma conversación, la modelo habló sobre convertirse en “nido vacío” ahora que sus hijos son adultos.

“Creo que estamos disfrutando este nuevo capítulo de nuestra vida en el que puede volver a tratarse de nosotros como pareja. Es decir, siempre seremos padres, nuestros hijos siempre serán una prioridad. Simplemente ya no nos necesitan tanto como antes, así que podemos disfrutarnos más el uno al otro”, señaló Crawford.

Cindy Crawford contó que ella y Rande Gerber se emocionaron al ver a sus hijos trabajar juntos durante la campaña de Vuori (Daniel LEAL-OLIVAS/AFP)
Cindy Crawford contó que ella y Rande Gerber se emocionaron al ver a sus hijos trabajar juntos durante la campaña de Vuori (Daniel LEAL-OLIVAS/AFP)

El joven, que siguió los pasos de su madre en el mundo del modelaje desde la adolescencia, había sido abierto sobre sus dificultades con la salud mental y las adicciones.

En una aparición en el podcast Studio 22 en 2023, afirmó: “Habiendo luchado con salud mental, depresión y otras cosas que vienen con eso, creo que ayudar a una persona o a cien personas a salir de ese lugar en el que estuve en algún momento de mi vida es todo lo que necesito hacer”.

[La salud mental] es un problema. Es una gran parte de mi vida. Es un trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana, y hay mucho detrás de eso”, continuó en esa misma entrevista.

Y agregó: “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estés deprimido, luchando con algo que tiene un efecto negativo en tu cuerpo. Puede ser cualquier cosa, y no hay juicio”.

En uno de sus últimos posteos en redes sociales, Presley había hablado sobre un tratamiento con drogas psicodélicas para enfrentar sus problemas de adicción.

Celebridades en el Día de las Madres
La supermodelo afirmó que el vínculo entre Presley y Kaia fue una de las mayores fuentes de orgullo para sus padres (Instagram)

En 2019 había sido acusado por manejar bajo la influencia del alcohol y, en 2020, se tatuó la palabra “MISUNDERSTOOD” en el rostro, tatuaje que aparentemente se removió al año siguiente.

Un mes antes de su muerte, Kaia Gerber había hablado sobre cómo la familia enfrentó la adicción de su hermano.

“Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nivela a todos”, dijo. “Creo que por eso empecé a identificarme como la (hija) fácil y nunca quise pedir ayuda. Porque sentía que era demasiado tener dos hijos que necesitaban apoyo”, relató Kaia Gerber a la revista Vogue.

Un vocero de la familia declaró que solicitan privacidad “durante este momento tan difícil y doloroso”.

Muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber
La familia pidió privacidad tras la muerte de Presley Gerber y la autopsia aún no determinó públicamente la causa ni la forma del fallecimiento (Instagram/@presleygerber)

La autopsia de Presley Gerber aún no se ha completado y no se han difundido públicamente la causa ni la forma de la muerte.

Temas Relacionados

Cindy CrawfordPresley GerberKaia Gerberentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alan y Catherine Ritchson anunciaron su separación, “Nada puede disminuir lo que estos años significaron para nosotros”

La pareja explicó en su mensaje que la ruptura no modificará el compromiso compartido con la crianza de Calem, Edan y Amory, sus tres hijos adolescentes, a quienes ubicaron como prioridad absoluta

Alan y Catherine Ritchson anunciaron su separación, “Nada puede disminuir lo que estos años significaron para nosotros”

Los hijos de Cindy Crawford: una familia que hizo historia en la industria de la moda

Presley y Kaia Gerber, siguieron los pasos de su madre en las pasarelas, pero también tuvieron que luchar contra sus propios demonios

Los hijos de Cindy Crawford: una familia que hizo historia en la industria de la moda

Austin Abrams habló sobre su carrera, el rechazo a la fama y nuevo papel protagónico en el reinicio de Resident Evil

En una entrevista con GQ el actor de 30 años reveló cómo construyó un perfil discreto durante más de una década, sin redes sociales y priorizando proyectos que considera significativos por encima de los grandes ingresos económicos

Austin Abrams habló sobre su carrera, el rechazo a la fama y nuevo papel protagónico en el reinicio de Resident Evil

“Ha sido la mejor etapa de mi carrera profesional”: Ethan Hawke habló de sus 15 años trabajando con su esposa

En diálogo con The Hollywood Reporter, el actor explicó el papel de su pareja en la concreción de The Weight y repasó su vínculo con los rodajes en escenarios naturales, una eventual tercera entrega de Black Phone y su recorrido por producciones como Moon Knight y The Lowdown

“Ha sido la mejor etapa de mi carrera profesional”: Ethan Hawke habló de sus 15 años trabajando con su esposa

La última publicación del hijo de Cindy Crawford reveló su lucha contra la adicción meses antes de morir: “Estaba absolutamente aterrorizado”

Presley Gerber compartió desde una clínica en México sus miedos ante un nuevo tratamiento

La última publicación del hijo de Cindy Crawford reveló su lucha contra la adicción meses antes de morir: “Estaba absolutamente aterrorizado”

DEPORTES

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

Es una estrella de su selección, enfrentó a Argentina en el Mundial y podría ir a la cárcel por falsificar un documento médico

El circuito que piensa la F1 para la definición de la temporada si se cancelan los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi

Estalló el conflicto en Inglaterra: una figura que no jugó el Mundial se bajó de la selección tras volver a ser convocado

El traje estilo “Gatúbela” para todo el cuerpo que utilizó una figura del atletismo y dio que hablar: “Siento que no llevo nada puesto”

Una estrella de la NFL sufrió una espeluzante lesión durante un partido: la reacción de Tom Brady en la TV

TELESHOW

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

El periodista Santiago Martella contó por primera vez el problema de salud que vivió: “Esta era mi realidad”

Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand

Benjamín Vicuña coincidió con la China Suárez y Mauro Icardi en el debut de Amancio: el primer encuentro público

El incómodo pedido de Charlotte Caniggia a Iván de Pineda en pleno programa: “Me siento mal acá”

Virginia Gallardo se quebró al hablar de las secuelas de una cirugía estética que cambió su vida: “Me empezó a doler”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Operativos contra el microtráfico dejaron más de 30 detenidos y más de dos kilos de drogas en cuatro provincias de República Dominicana

Por qué Centroamérica avanza en turismo internacional mucho más rápido que el resto de las Américas en 2026

Delincuente fallecido en un presunto intercambio de disparos con la Policía en República Dominicana

El origen de la cerámica: cómo los incendios forestales de hace 9.000 años pudieron convertirse en el primer horno de la historia