Cindy Crawford habló sobre el cariño entre sus hijos en una entrevista previa a la muerte de Presley Gerber

Cindy Crawford dijo en mayo de este año que estaba orgullosa de que Presley Gerber y Kaia Gerber se quisieran entre ellos (Shutterstock)

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Cindy Crawford afirmó en mayo que estaba “muy orgullosa” de que sus hijos “se quisieran” entre ellos, según declaraciones recogidas por la revista People.

La declaración cobra otro significado luego de que Presley Gerber, hijo de la supermodelo, muriera el domingo 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación.

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La entrevista se realizó en el marco de la campaña de primavera de 2025 de la marca de ropa Vuori, en la que participó toda la familia: Crawford, su esposo Rande Gerber y sus dos hijos, Presley y Kaia Gerber.

“Fue increíble”, dijo Crawford sobre la sesión fotográfica en diálogo con People. “Obviamente ya habíamos hecho fotos familiares antes, pero estar en un rodaje real fue distinto. Creo que mi esposo y yo, primero, pudimos pasar un día con nuestros hijos, algo que amamos. Pero fue extra especial”.

La supermodelo contó que, mientras ella y Rande, de 64 años, observaban a sus hijos trabajar juntos sin participar directamente en la escena, sintieron una emoción particular.

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La familia Gerber participó completa en la campaña de primavera 2025 de Vuori con Cindy Crawford, Rande Gerber, Presley Gerber y Kaia Gerber (Instagram/@presleygerber)

“Estábamos muy orgullosos”, expresó. “Era como ver su interacción entre ellos. Nada hace más orgulloso a un padre, creo, que cuando tus hijos se quieren y se aman entre sí”.

La modelo también mencionó el momento en que fueron entrevistados por separado, ella junto a Presley y Kaia junto a Rande.

“No es habitual que tengas eso grabado y lo escuches, escuchar lo que tus hijos tienen para decir sobre ti; si es algo bueno, es muy lindo”, continuó.

En esa misma conversación, la modelo habló sobre convertirse en “nido vacío” ahora que sus hijos son adultos.

“Creo que estamos disfrutando este nuevo capítulo de nuestra vida en el que puede volver a tratarse de nosotros como pareja. Es decir, siempre seremos padres, nuestros hijos siempre serán una prioridad. Simplemente ya no nos necesitan tanto como antes, así que podemos disfrutarnos más el uno al otro”, señaló Crawford.

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Cindy Crawford contó que ella y Rande Gerber se emocionaron al ver a sus hijos trabajar juntos durante la campaña de Vuori (Daniel LEAL-OLIVAS/AFP)

El joven, que siguió los pasos de su madre en el mundo del modelaje desde la adolescencia, había sido abierto sobre sus dificultades con la salud mental y las adicciones.

En una aparición en el podcast Studio 22 en 2023, afirmó: “Habiendo luchado con salud mental, depresión y otras cosas que vienen con eso, creo que ayudar a una persona o a cien personas a salir de ese lugar en el que estuve en algún momento de mi vida es todo lo que necesito hacer”.

“[La salud mental] es un problema. Es una gran parte de mi vida. Es un trabajo de 24 horas, los 7 días de la semana, y hay mucho detrás de eso”, continuó en esa misma entrevista.

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Y agregó: “Eso es realmente lo que quiero hacer: ayudar a la gente, ya sea que estés deprimido, luchando con algo que tiene un efecto negativo en tu cuerpo. Puede ser cualquier cosa, y no hay juicio”.

En uno de sus últimos posteos en redes sociales, Presley había hablado sobre un tratamiento con drogas psicodélicas para enfrentar sus problemas de adicción.

La supermodelo afirmó que el vínculo entre Presley y Kaia fue una de las mayores fuentes de orgullo para sus padres (Instagram)

En 2019 había sido acusado por manejar bajo la influencia del alcohol y, en 2020, se tatuó la palabra “MISUNDERSTOOD” en el rostro, tatuaje que aparentemente se removió al año siguiente.

Un mes antes de su muerte, Kaia Gerber había hablado sobre cómo la familia enfrentó la adicción de su hermano.

“Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nivela a todos”, dijo. “Creo que por eso empecé a identificarme como la (hija) fácil y nunca quise pedir ayuda. Porque sentía que era demasiado tener dos hijos que necesitaban apoyo”, relató Kaia Gerber a la revista Vogue.

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Un vocero de la familia declaró que solicitan privacidad “durante este momento tan difícil y doloroso”.

La familia pidió privacidad tras la muerte de Presley Gerber y la autopsia aún no determinó públicamente la causa ni la forma del fallecimiento (Instagram/@presleygerber)

La autopsia de Presley Gerber aún no se ha completado y no se han difundido públicamente la causa ni la forma de la muerte.