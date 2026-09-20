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Dakota Johnson habló de su nueva etapa tras la ruptura con Chris Martin y de su deseo de ser madre

La actriz repasó sus cambios personales y profesionales, anticipó sus próximos proyectos y contó cómo imagina el futuro luego de varios años marcados por el trabajo constante y la exposición pública

Este tráiler oficial anticipa el estreno del thriller psicológico "Verity La Sombra de un Engaño", la adaptación cinematográfica del libro de Colleen Hoover (Créditos: Sony Pictures)
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Dakota Johnson protagoniza la portada de octubre de Vogue con una declaración de intenciones: a los 36 años, la actriz atraviesa una reconfiguración profunda de su vida, su carrera y sus prioridades, y no tiene ningún reparo en decirlo.

La actriz estrena este octubre Verity, la adaptación de la novela de Colleen Hoover que comparte con Anne Hathaway y Josh Hartnett bajo la dirección de Michael Showalter. La historia, definida por la propia Johnson como un cruce entre Rebecca y Bajos instintos con dosis de comedia involuntaria, gira en torno a una escritora que se muda a la casa de una novelista exitosa y enferma, interpretada por Hathaway, y termina enredada con el marido de esta.

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“Nuestras referencias eran todos esos thrillers eróticos en los que la gente piensa: esto es ridículo, pero lo estoy disfrutando”, declaró la actriz a la revista.

Hathaway, que habló por teléfono desde Nueva York, destacó una faceta que sorprendió al equipo: “Me llevé una grata sorpresa al descubrir que Dakota es una de las personas más divertidas que conozco. Es muy seca, pero nunca falla”, afirmó la actriz en declaraciones a la revista. Describió a su compañera de reparto como “la pantera de al lado”: acogedora y querible, pero con una energía de felino de selva imposible de ignorar.

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Dakota Johnson sentada en una cama con un vestido amarillo, ante un fondo verde claro y la palabra Vogue en la parte superior
Dakota Johnson protagoniza la portada de octubre de Vogue y afirma que a los 36 años atraviesa una reconfiguración de su vida, su carrera y sus prioridades (Vogue)

Antes del estreno de Verity, Johnson pasó la primavera rodando en la isla italiana de Stromboli y en Roma la película Three Incestuous Sisters, producida y protagonizada por ella misma. La cinta, dirigida por Alice Rohrwacher y con Saoirse Ronan, Jessie Buckley y Josh O’Connor como coprotagonistas, es una adaptación de la novela ilustrada de Audrey Niffenegger de 2005 y no llegará a las pantallas hasta 2027.

Stromboli y Roma: dos rodajes que la marcaron

La experiencia en Stromboli, una isla con volcán activo que hace erupción cada 15 minutos y que es conocida como el faro del Mediterráneo, fue, según la actriz, la experiencia que la llevó a dedicarse a esta industria. El equipo nadaba en el mar a diario, y Johnson calificó el rodaje como “una experiencia profundamente espiritual y creativa”, del tipo que la llevó a dedicarse a esta industria.

Rohrwacher, por su parte, describió a su protagonista en un correo electrónico a la revista: “Tiene un aura de misterio y encanto. Es imposible no quedar cautivado por la manera en que mira el mundo”.

Durante el rodaje en Roma, Johnson mantuvo una amistad cotidiana con el director creativo de Valentino, Alessandro Michele, amigo cercano desde hace más de una década. “Es familia”, afirmó Michele a la revista. “Tiene este don en la manera de mirarte, de moverse, de acercarse a las cosas. Es la persona más natural que conocí en esta industria”, agregó.

La ruptura con Chris Martin y la vida sentimental

Photo © 2021 Backgrid UK/The Grosby Group Cold play star Chris Martin and longtime girlfriend Dakota Johnson spotted at the Claridges Hotel in London. The star can be seen wearing a shirt and tie along with a pair of chunky trainers and standout neon pink laces. Pictured: Chris Martin, Dakota Johnson
La ruptura de Dakota Johnson con Chris Martin se hizo pública en junio del año pasado, y la actriz evitó dar detalles sobre su situación sentimental actual (Backgrid UK/The Grosby Group)

Fue uno de los momentos más directos de la conversación con el medio. Johnson admitió que su vida personal no siguió el camino que había imaginado. Su ruptura con el líder de Coldplay, Chris Martin, tras ocho años de relación, se hizo pública en junio del año pasado.

Los rumores de un nuevo romance con el músico Tucker Pillsbury, conocido artísticamente como Role Model, circularon durante el verano, aunque en agosto trascendió que esa relación también había llegado a su fin. Consultada sobre su estado sentimental actual, la actriz respondió con cortesía pero sin dar detalles.

Sobre la maternidad, en cambio, fue explícita: “Siempre sentí, sobre todo en los últimos años, que hay un alma que quiere llegar. Y espero tener la suerte de que eso me pase”, declaró.

En ese sentido, reconoció que no esperaba estar en este punto de su vida a los 36 años, pero que acepta el camino que trazó el universo.

Tippi Hedren, Melanie Griffith y una infancia entre sets

Johnson viene de una estirpe hollywoodense de peso: hija de la actriz Melanie Griffith y del actor Don Johnson, y nieta de Tippi Hedren, quien protagonizó Los pájaros de Alfred Hitchcock y que hoy, a los 96 años, sigue viviendo en Shambala, su rancho en Acton, California, donde históricamente albergó hasta 60 grandes felinos. “Puede que ahora queden nueve”, precisó la actriz.

Sobre la maternidad, Dakota Johnson dijo que espera tener la suerte de ser madre y que acepta el camino que trazó el universo a los 36 años (REUTERS/Heather Khalifa)
Sobre la maternidad, Dakota Johnson dijo que espera tener la suerte de ser madre y que acepta el camino que trazó el universo a los 36 años (REUTERS/Heather Khalifa)

La infancia de Johnson estuvo marcada por una vida itinerante: creció entre sets de rodaje en Colorado y California, acompañada por tutores y nanas, sin arraigo escolar ni rutinas estables. “Las reglas me resultan muy difíciles”, admitió con una sonrisa.

Con el tiempo, distintas formas de terapia y una sólida red de amigas le aportaron mayor estabilidad emocional. Entre ellas se encuentra Riley Keough, nieta de Elvis Presley, con quien mantiene una amistad desde los 15 años.

Hoy, instalada desde enero en una nueva casa en las colinas de Los Ángeles, la actriz asegura que busca desacelerar el ritmo de vida.

Quiere hacer menos películas, cocinar con amigas, montar a caballo y pasar más tiempo en su casa de Colorado. “Llevo 20 años yendo y viniendo. La gente de mi vida está acostumbrada a que me vaya meses enteros”, reconoció. Su perra rescatada, Tokyo, de casi dos años, la acompaña en este nuevo capítulo.

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