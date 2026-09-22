Política

El gobierno nacional cuestionó a la jueza que liberó a un ladrón de 14 años: “Le hace un daño a los argentinos”

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, criticó a Laura Beatriz de Marinis, la magistrada porteña que dictó la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil

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La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó a la jueza porteña Laura Beatriz de Marinis por su decisión de dictar la inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil y dejar en libertad a un menor de 14 años que había sido acusado de tentativa de robo.

Me parece tremendo. Este tipo de definiciones le hacen daño a la justicia, a las víctimas y atentan contra lo que venimos sosteniendo”, aseguró Monteoliva en Infobae en Vivo en diálogo con los periodistas Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Ramón Indart y Tatiana Schapiro.

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La funcionaria recordó que la nueva ley penal juvenil fue consensuada con distintos sectores políticos en respuesta a una deuda histórica que existía sobre la cuestión.

Estoy en total desacuerdo con esa posición, se le hace daño a los argentinos, no le hace bien a nadie, no le hace bien a la víctima ni tampoco al mismo perpetrador”, puntualizó Monteoliva en Infobae a las Nueve.

Laura Beatriz De Marinis es la titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad de Buenos Aires. El lunes firmó una resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil, con la que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo. La decisión desató una oleada de reacciones políticas que incluyeron pedidos de juicio político en su contra.

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Laura Beatriz De Marinis, la jueza garantista que no quise aplicar el nuevo régimen penal juvenil votado por el Congreso
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