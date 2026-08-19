Kathryn Hahn llega a Enredados: “Es muy halagador y también extraño”

La elección de Kathryn Hahn para Mother Gothel en "Enredados" circuló durante años entre fans de Disney antes de la confirmación oficial (REUTERS/Daniel Cole)

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Kathryn Hahn será Mother Gothel en la versión de acción real de Enredados, una elección que circuló durante años entre los seguidores de Disney y que ahora quedó confirmada en la antesala del estreno previsto para 2028. La actriz habló sobre esa expectativa en una entrevista con People durante el evento D23: The Ultimate Disney Fan Event 2026, que tuvo lugar hace pocos días en Estados Unidos.

Kathryn Hahn, de 53 años, se refirió a la campaña de los seguidores que impulsó su elección como Mother Gothel, la antagonista de Enredados, en la próxima adaptación de acción real de Disney. Sobre el hecho de que esa movilización terminara convertida en una decisión oficial de casting, la actriz declaró a People: “Tengo conocimiento de eso. Sé que la gente lo ha querido. Así que es muy humillante y halagador; también resulta realmente extraño que finalmente suceda”.

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La confirmación pública llegó horas más tarde durante una presentación de la compañía, donde el estudio mostró un mensaje de Milo Manheim y Teagan Croft, quienes aparecerán como Flynn Rider y Rapunzel. En ese marco, Hahn se dirigió al público con una frase que recogió People: “Ustedes manifestaron que yo interpretara a Mother Gothel en la versión de acción real de Enredados, así que gracias”.

Una elección alentada por los fans

La posibilidad de que Hahn encarnara a la villana circuló durante mucho tiempo en redes sociales y foros de seguidores de Disney. De acuerdo con People, la actriz conocía ese respaldo previo y sostuvo que la concreción del proyecto le produjo una sensación poco habitual incluso dentro de una carrera extensa en cine y televisión.

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Kathryn Hahn confirmó que interpretará a Mother Gothel en la versión de acción real de "Enredados" que Disney prevé estrenar en 2028 (Composición: Disney/REUTERS)

Durante su intervención en el evento, Hahn describió al personaje con una combinación de ironía y entusiasmo. “Tenían razón. Yo soy Mother Gothel”, dijo ante los asistentes, antes de enumerar rasgos del personaje en tono humorístico. También señaló que le atrae ese tipo de antagonista que se percibe a sí misma como la figura correcta de la historia. “Es la mejor clase de villana. Es la que cree de verdad que es la heroína”, afirmó en declaraciones recogidas por People.

Esa definición ofrece una pista sobre el enfoque que podría tener la nueva versión de Disney, que vuelve sobre uno de los títulos animados más reconocidos del estudio. En la película original, Gothel ejerce un vínculo de control sobre Rapunzel y construye una relación marcada por la manipulación, la dependencia y el encierro.

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El atractivo de un personaje teatral

Hahn también se refirió a las exigencias expresivas del papel. En diálogo con People, bromeó con que durante un tiempo su página en IMDb incluía entre sus habilidades especiales la capacidad de “hacer caras”. A partir de esa referencia, sostuvo que se siente cómoda con registros amplios y exagerados, rasgo que encaja con la lógica visual y corporal de una adaptación de animación a imagen real.

La nueva versión le permitirá cantar y bailar, dos facetas que la actriz no exploró con frecuencia en su trabajo profesional. Esa dimensión escénica forma parte de la identidad del personaje, asociado en la historia a una presencia dominante y a una estética marcada por el artificio teatral.

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Kathryn Hahn dijo en el evento D23 2026 que el apoyo de los fans para "Enredados" fue halagador, extraño y humillante

“Es un papel fabuloso”, señaló Hahn, según detalló People. Luego agregó que el proyecto le da acceso a experiencias que no imaginó incluir en su carrera, entre ellas cantar, bailar e incluso interactuar con uno de los elementos más recordados del relato: el larguísimo cabello dorado de Rapunzel.

Distancia entre la ficción y la vida personal

Aunque en la película interpretará a una figura materna, Hahn estableció una separación tajante entre el personaje y su experiencia como madre. Consultada sobre si su relación con sus hijos influye en la construcción de Gothel, respondió que no encuentra puntos de contacto significativos.

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“No, en absoluto”, respondió la actriz cuando surgió esa comparación, de acuerdo con People. Incluso añadió, con tono de broma, que tendría que preguntárselo a su propia hija, aunque consideró que existe “muy, muy, muy poca superposición” entre ambas realidades.

La observación refuerza la distancia entre la figura pública de Hahn y una antagonista que, en el universo de Enredados, queda definida por el control y la manipulación emocional. En ese sentido, el personaje se mantiene como uno de los ejes dramáticos centrales del relato y como una pieza clave para el tono de la adaptación.

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