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La policía revela los primeros detalles sobre la muerte de Hayden Panettiere, actriz de “Héroes”

El reporte oficial detalla que equipos de emergencia acudieron a una llamada por una mujer inconsciente

Hayden Panettiere
La policía de Greenville confirmó la muerte de Hayden Panettiere tras responder a un reporte de una mujer inconsciente en Carolina del Sur (AP)
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La policía de Greenville, Carolina del Sur, confirmó este domingo que agentes del departamento, junto a personal de servicios de emergencias médicas, respondieron a las 13:50 horas locales a un reporte de una mujer inconsciente.

A su llegada, los socorristas administraron asistencia médica, pero Hayden Panettiere, actriz estadounidense de 36 años conocida por sus papeles en Héroes y Nashville, fue declarada muerta en el lugar.

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“Al llegar, se administró asistencia médica; no obstante, la persona, identificada posteriormente como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en la escena”, indicó el Departamento de Policía de Greenville en un comunicado.

Hayden Panettiere murió a los 36 años.

La misma declaración precisó que “un conocido de la señorita Panettiere realizó la llamada al 911”. El caso quedó bajo investigación conjunta del departamento policial y la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

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Las autoridades señalaron que la pesquisa preliminar no reveló indicios de violencia ni circunstancias sospechosas.

El representante de la artista confirmó su fallecimiento en un comunicado en el que también se incluyó la declaración de su padre, Alan Lee “Skip” Panettiere, capitán retirado del Cuerpo de Bomberos de Nueva York.

Las autoridades de Greenville informaron que la actriz fue declarada muerta en el lugar y que un conocido realizó la llamada al 911 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Las autoridades de Greenville informaron que la actriz fue declarada muerta en el lugar y que un conocido realizó la llamada al 911 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Con profundo dolor compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó Skip Panettiere.

Y agregó: “Pedimos privacidad mientras nuestra familia toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”.

Hayden Panettiere tenía una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el expugilista ucraniano Wladimir Klitschko.

En una entrevista con Us Magazine publicada en mayo de este año, habló sobre la difícil decisión de ceder la custodia de Kaya a Klitschko, de 50 años, tras atravesar una depresión posparto y problemas de adicción.

La investigación conjunta de la policía y la Oficina del Forense del Condado de Greenville no detectó indicios de violencia ni circunstancias sospechosas (REUTERS/Andrew Kelly)
La investigación conjunta de la policía y la Oficina del Forense del Condado de Greenville no detectó indicios de violencia ni circunstancias sospechosas (REUTERS/Andrew Kelly)

Fue una pesadilla en vida y me sentí tan fuera de control”, confesó. “No había nada que pudiera hacer al respecto. Hay tanto de mí que quería luchar, pero tuve que considerar en última instancia lo más importante, que era cómo todo esto afectaría a mi hija”.

En esa misma declaración, aseguró que “a veces eso significa tener que hacer las cosas más difíciles del mundo, por el bien de ellas”.

Sobre Klitschko, la estrella agregó para el citado medio: “Wlad es un padre extraordinario, y sé que hizo lo que consideró mejor para nuestra hija. Vivir en continentes distintos hizo que nuestro acuerdo fuera aún más difícil. A pesar de cómo me sentía, era importante poner siempre a ella en primer lugar”.

Además, Panettiere calificó la firma de los documentos de custodia como “absolutamente uno de los peores días de mi vida y siempre lo será”, aunque también señaló que en los últimos tiempos había construido “una relación extraordinaria con los dos”.

Sobre Kaya, añadió: “Es de otro mundo, tan amable, tan fuerte y rodeada de buenas personas”, según recogió Us Magazine.

Hayden Panettiere y su hija Kaya
Hayden Panettiere contó que cedió la custodia de su hija Kaya a Wladimir Klitschko después de atravesar depresión posparto y problemas de adicción (X/@haydenpanettier)

La trayectoria de una actriz que creció ante las cámaras

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, hija de la actriz y productora Lesley R. Vogel y de Skip Panettiere.

Su primer crédito fue a los 11 meses en un comercial de Playskool. “Mi introducción a la actuación fue a los 11 meses”, relató ella misma a Entertainment Tonight en 2023.

Su carrera temprana incluyó participaciones en One Life to Live, Guiding Light y Malcolm in the Middle, y ganó notoriedad en el cine con Remember the Titans (2000), papel que la propia actriz describió como su experiencia favorita de rodaje.

“Si hubiera deseado volver a algún momento de mi vida, sería volver a Remember the Titans”, dijo a ET. El rol le valió un Premio Young Artist.

El salto a la fama global llegó en 2006 con Héroes, la serie de ciencia ficción de la cadena NBC en la que interpretó a la animadora invulnerable Claire Bennet durante cuatro temporadas, con nominaciones a los Teen Choice Awards y un segundo Premio Young Artist.

Hayden Panettiere en la serie 'Heroes'
La estrella alcanzó fama global con "Heroes" al interpretar a Claire Bennet durante cuatro temporadas en la serie (NBC)

Asimismo, entre 2012 y 2018, Panettiere encarnó a Juliette Barnes en la serie Nashville de ABC, cuya trama —que incluía depresión posparto y alcoholismo— coincidió con sus propias luchas personales.

Por ese trabajo recibió nominaciones a los Globos de Oro, los Critics Choice Television Awards y los People’s Choice Awards.

Su filmografía también incluyó I Love You, Beth Cooper (2009), Scream 4 (2011) y Scream 6 (2023), así como el telefilme de Lifetime Amanda Knox (2011), donde interpretó el papel principal.

En mayo de 2026, Panettiere publicó sus memorias This Is Me: A Reckoning, donde abordó su infancia como estrella infantil y sus batallas con la adicción y la depresión posparto.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, explicó su criterio al escribir sobre otras personas: “Fui ferozmente protectora de las personas en mi escritura”, y añadió: “Tuve que hablar mi verdad, y es solo mía”.

This Is Me: A Reckoning - Hayden Panettiere
En sus memorias "This Is Me: A Reckoning", Hayden Panettiere abordó su infancia como estrella infantil, la adicción y la depresión posparto (Grand Central Publishing)

Su hermano menor, el también actor Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años por complicaciones en la válvula aórtica.

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