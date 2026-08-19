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La reunión del Gobierno con las provincias del norte destraba el debate de Zona Fría en el Senado

El encuentro reordenó las negociaciones en la Cámara Alta, donde ya se proyecta emitir dictamen en agosto y discutir la iniciativa en septiembre. Posibles votos, promesa y la pelea entre los gobernadores del norte y del sur

Once hombres de traje y corbata se alinean junto a dos soldados con uniforme de gala frente a una fila de banderas y astas en un patio mojado
Diego Santilli y varios gobernadores del Norte Grande asisten a un acto protocolario en Misiones, flanqueados por una guardia de honor y banderas provinciales.
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La reunión con los gobernadores de las provincias del norte comienza a destrabar el tratamiento de la ley de Zona Fría en el Senado. La promesa del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañada de la presencia del ministro de Economía, y dueño de la billetera, Luis “Toto” Caputo, cambió el escenario.

Con menos de 24 horas del encuentro y a casi tres meses de la media sanción en Diputados, cambió el clima en la Cámara Alta y ya hasta parece haber un cronograma. “La intención ahora es dictaminar en agosto y llevarlo al recinto en septiembre. Cambiaron muchas cosas en poco tiempo por el acuerdo con los gobernadores”, señaló una senadora que mantiene una relación equidistante con el oficialismo.

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En el Ejecutivo ya dan por perdido el ahorro de este año y apuntan a no tener que seguir financiando el Fondo, es por eso que decidieron avanzar con mayor firmeza pensando en el resto del año y en la posibilidad de sumar aliados que hasta ahora se mostraban reticentes.

El escenario en el que hoy hace números el oficialismo es que a los 21 senadores de LLA se le sumarían 9 de la UCR, 3 del PRO, 1 de Primero los Salteños, 1 de Despierta Chubut, 1 de Provincias Unidas, 2 de Misiones y 1 de Independencia.

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Pero esto que sucedió en los bloques “provinciales” también repercutió en los bloques opositores y aliados. “Esto genera un conflicto importante porque las tarifas nos están destrozando y cómo haces para no acordar una reducción. Ahora, lo cínico de esto, es que sea a cambio de que otros pierdan el beneficio”, explicó un senador peronista del norte del país.

“Ahora es un tema de los gobernadores porque ellos -por el Gobierno- les dicen que le dan zona caliente pero si le votan la vuelta al sistema original de zona fría que no solo cambia el impacto por zona dejando afuera a la provincia de Buenos Aires o a casi todo Mendoza, sino que también cambia el impacto del subsidio que ahora es por la totalidad de la boleta y si aprueban esta ley será solo por una parte. Vas a tener a gobernadores mandando a sus senadores a votar algo que caga a la mitad del país”, reflexionó el legislador peronista quien se mostró agradecido de no tener que discutir este tema con su gobernador que es de otra fuerza política.

En esa línea, la senadora peronista Juliana Di Tullio escribió en su cuenta de X: “Los argentinos están igual de mal en el norte como en el sur porque las tarifas de luz y gas son impagables y los salarios una miseria. Querer que los senadores/a elijan con su voto a qué argentinos salvan, es de gobierno de psicópata”.

La promesa es bastante simple. Si se aprueban los cambios en el régimen de zona fría el Ejecutivo vía resoluciones de la Secretaría de Energía amplíe el subsidio para la energía eléctrica hogareña en el norte del país.

Operativo en Mendoza por las intensas nevadas

El sistema lo que hace es subsidiar hasta cierta cantidad de kilowatts de consumo y el resto tarifa plena. Lo que propone el Ejecutivo es ampliar para el norte del país esa cantidad.“Ya lo hicieron durante el verano”, explicaron.

En ese sentido, lo que pasaría es que hoy los que tienen subsidio energético a la electricidad hasta cierta cantidad de kilowatts se les mantendrá en el verano y si es en las provincias dentro de la zona cálida se aumentará esa cantidad de kilowatts con subsidio entre los meses de noviembre y marzo.

Esta promesa ya había aparecido cuando se votó en Diputados el pasado 20 de mayo. En ese momento la norma de readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones.

“La presencia del ministro de Economía funciona como una especie de reaseguro de que van a cumplir. Ahora es el momento de los gobernadores de confiar”, explicó un legislador libertario.

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Luis CaputoSenado de la NaciónSubsidios y Ayudas

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