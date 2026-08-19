Economía
Agregar Infobae enGoogle

Leve recuperación de las ventas de autos 0 km en lo que va de agosto: qué marcas lideran los patentamientos

Los números generales siguen siendo negativos, pero algo mejores que los registrados en julio. Se espera patentar 45.000 autos nuevos este mes

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
A mita de agosto se registra un nivel de ventas todavía retraído, pero no tanto como lo que se había dado en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mercado automotor argentino atraviesa el meridiano de 2026 sin lograr la esperada recuperación de ventas, que se mantienen retraídas en relación con lo que ocurría un año atrás, e incluso también respecto a la previsión que se había proyectado a fines de 2025.

Sin embargo, tras el mal resultado de julio, agosto parece otra vez encaminado a registrar cerca de 45.000 patentamientos, lo que representaría un resultado relativamente positivo en el contexto actual.

PUBLICIDAD

Las dos primeras variables, la comparación intermensual y la interanual, muestran una mayor actividad comercial en relación con la que se registró el mes anterior. Pero esa leve mejora no permite levantar el promedio del año, porque al comparar el recorrido de enero a mitad de agosto, las cifras no solo no se neutralizan, sino que continúa la caída.

Con 11 días de registro y 10 todavía por delante, en los que siempre se patentan más autos en relación a los de las primeras semanas, se llevan vendidos 18.360 unidades, que parecen pocas en función de un objetivo cercano a los 45.000 vehículos que se esperan para el mes, pero que en comparación con las cifras de julio es apenas un 3,6% menor.

PUBLICIDAD

Luego del mal resultado de julio, las ventas de agosto parecen estar un poco más en línea con las de los meses anteriores, aunque siguen con cifras en rojo. (Freepik)
Luego del mal resultado de julio, las ventas de agosto parecen estar un poco más en línea con las de los meses anteriores, aunque siguen con cifras en rojo. (Freepik)

La diferencia es más considerable al compararse con agosto de 2025, cuando se habían registrado para el día 18 unos 23.100 patentamientos, con lo que la caída es de un 20%. Sin embargo, ese resultado es mejor que el del mes pasado, cuando la baja había sido superior al 30% y sacudió al mercado por tratarse del primer mes del segundo semestre, justo cuando se esperaba que comience la recuperación de las ventas.

Este resultado tiene impacto directo en la suma de autos matriculados en el total de 7 meses y medio, porque en 2026 ya totalizan los 351.660 vehículos contra 405.534 del mismo período del año anterior, lo que representa una retracción acumulada del 13,3%, algo peor que la obtenida hasta julio.

Los números del mes pasado mostraron que la caída de ventas intermensual era del 7,7%, la interanual mucho más marcada, del 30,3%, y el acumulado del año alcanzaba el 12,8% por debajo de los primeros siete meses del año anterior.

La situación de las marcas

Entre las marcas, el otro fenómeno que todos los actores del sector buscan descifrar es ver quiénes son los que están padeciendo más la caída de ventas, entre las generalistas, pero también entre estas y los nuevos fabricantes chinos que están creciendo en un mercado que se contrae.

Toyota lidera con 3.961 unidades y una suba del 7,2% sobre julio, Volkswagen está segunda con 2.402, pero bajando un 0,5% en relación al mes previo, y tercera está Ford, con 1.695 autos vendidos y una caída del 10,8%.

Toyota Corolla Cross 2025
Toyota lidera las ventas de las dos primeras semanas de agosto, y es uno de los pocos que está mejorando sus cifras del mes anterior.

En cuarto lugar está Fiat con 1.624 y una baja del 7,8%, quinta es Chevrolet con 1.595 unidades y una caída de un 5,6%, y completan las diez marcas con mayores ventas en lo que va de agosto Renault con 798 autos (cae un 23,6%), BYD con 821 y una suba del 20,3%, Mercedes-Benz con 679 y una leve baja en el orden del 1%, Peugeot con 656 autos y una sorprendente suba del 4,7% y Citroën, que registra 557 unidades entregadas y un retroceso del 11,7%.

La marca que más está creciendo en agosto es Baic, que está undécima con 375 autos y una mejora del 48,2%, y la que mayor caída muestra es Jeep, que está en el puesto 14 con 271 matriculaciones y una baja respecto a julio del 47,5%.

Si la suma se hace computando siete meses y medio, Toyota también lidera el mercado con 49.935 patentamientos, pero una caída interanual del 26,7%; segunda está Volkswagen con 46.712 y una baja en ventas del 30,1%, y tercera es Fiat, con 41.567 autos y una retracción del 22%.

Solo Ford, que está en cuarto lugar, y Mercedes-Benz, noveno, están mejorando su resultado del año anterior con una suba del 7,2% y el 14,4%. Como dato adicional, en décimo lugar se mantiene BYD, la única marca china que está en el Top 10 de mayores ventas del año, con 9.995 autos matriculados y una participación en el mercado que casi llega a los 3 puntos porcentuales del total.

Temas Relacionados

mercado automotorventas autos 0 kmcaída de ventas de autosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una marca de ropa con 40 años de historia entró en concurso preventivo con una deuda de más de $7.000 millones

La sociedad que Rever Pass y Be Rebel recurrió a la Justicia tras acumular pérdidas que casi se multiplicaron por nueve en un año, en medio de la caída del consumo y el avance de plataformas como Shein y Temu. El plan para seguir adelante con la empresa

Una marca de ropa con 40 años de historia entró en concurso preventivo con una deuda de más de $7.000 millones

El dólar mayorista subió por segundo día y se acercó a los 1.500 pesos

La divisa oficial terminó ofrecida a $1.497, mientras que al público quedó sin variantes a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El blue subió por cuarto jornada consecutiva

El dólar mayorista subió por segundo día y se acercó a los 1.500 pesos

La inflación mayorista empezó con 0 en julio: cómo influirá en los próximos datos de precios

Los analistas advierten que la desaceleración fue producto de la baja del precio del petroleo y gas, y que no se espera un traslado directo a los precios mayoristas. Cuáles son las expectativas del BCRA para el dato de agosto

La inflación mayorista empezó con 0 en julio: cómo influirá en los próximos datos de precios

La mitad de los asalariados registrados del sector privado cobra de bolsillo poco más de $1.300.000 por mes

Los trabajadores formales volvieron a perder poder adquisitivo en los últimos meses y crecen la dificultades para llegar a fin de mes

La mitad de los asalariados registrados del sector privado cobra de bolsillo poco más de $1.300.000 por mes

Cómo hacer rendir los pesos: las billeteras virtuales y bancos que más tasa pagan en Argentina

Las entidades financieras ajustan diariamente la retribución para competir por los ahorros de sus usuarios

Cómo hacer rendir los pesos: las billeteras virtuales y bancos que más tasa pagan en Argentina

DEPORTES

Thiago Tirante sigue imparable en Cincinnati: derrotó al número 16° del mundo y avanzó a cuartos de final

Thiago Tirante sigue imparable en Cincinnati: derrotó al número 16° del mundo y avanzó a cuartos de final

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Nick Kirgyos dio positivo por cocaína: las provocaciones, peleas y escándalos que marcaron su carrera en el tenis

Las fotos de las románticas vacaciones de Lewis Hamilton con Kim Kardashian antes de su regreso a la Fórmula 1

El singular récord que está a punto de romper un club europeo con su nuevo fichaje

TELESHOW

El día en que el cantante Lucas Sugo pidió por la salud de su hija Florencia: “Necesito la fe de todos”

El día en que el cantante Lucas Sugo pidió por la salud de su hija Florencia: “Necesito la fe de todos”

Benjamín Vicuña reveló un cambio clave en su agenda profesional: de qué se trata

Matías Bertolotti hizo un mea culpa tras su pelea con Ricardo Canaletti: “Mala mía”

“La flor de mi vida”: qué dice la canción que Lucas Sugo le escribió a su hija Florencia y que ya no podía cantar

“Queen Kong”, una bruja para limpiar la casa, el debut de la nieta y el top 10 mundial de Netflix: números y secretos de Moria

INFOBAE AMÉRICA

La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

La OPS reporta un aumento de casos de dengue en Costa Rica, Honduras y El Salvador

La cineasta salvadoreña Paula Heredia recibirá la Orden de las Artes y las Letras de Francia

Honduras: proponen condecorar a María Elvira Salazar y Michael Douglas durante sus próximas visitas a Honduras

La industria textil de Guatemala abre el Apparel Sourcing Show y pide acelerar obras logísticas

Impuestos a compras y servicios digitales dejarían más de $100 millones anuales al estado panameño