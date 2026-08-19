Leve recuperación de las ventas de autos 0 km en lo que va de agosto: qué marcas lideran los patentamientos

A mita de agosto se registra un nivel de ventas todavía retraído, pero no tanto como lo que se había dado en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado automotor argentino atraviesa el meridiano de 2026 sin lograr la esperada recuperación de ventas, que se mantienen retraídas en relación con lo que ocurría un año atrás, e incluso también respecto a la previsión que se había proyectado a fines de 2025.

Sin embargo, tras el mal resultado de julio, agosto parece otra vez encaminado a registrar cerca de 45.000 patentamientos, lo que representaría un resultado relativamente positivo en el contexto actual.

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Las dos primeras variables, la comparación intermensual y la interanual, muestran una mayor actividad comercial en relación con la que se registró el mes anterior. Pero esa leve mejora no permite levantar el promedio del año, porque al comparar el recorrido de enero a mitad de agosto, las cifras no solo no se neutralizan, sino que continúa la caída.

Con 11 días de registro y 10 todavía por delante, en los que siempre se patentan más autos en relación a los de las primeras semanas, se llevan vendidos 18.360 unidades, que parecen pocas en función de un objetivo cercano a los 45.000 vehículos que se esperan para el mes, pero que en comparación con las cifras de julio es apenas un 3,6% menor.

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Luego del mal resultado de julio, las ventas de agosto parecen estar un poco más en línea con las de los meses anteriores, aunque siguen con cifras en rojo. (Freepik)

La diferencia es más considerable al compararse con agosto de 2025, cuando se habían registrado para el día 18 unos 23.100 patentamientos, con lo que la caída es de un 20%. Sin embargo, ese resultado es mejor que el del mes pasado, cuando la baja había sido superior al 30% y sacudió al mercado por tratarse del primer mes del segundo semestre, justo cuando se esperaba que comience la recuperación de las ventas.

Este resultado tiene impacto directo en la suma de autos matriculados en el total de 7 meses y medio, porque en 2026 ya totalizan los 351.660 vehículos contra 405.534 del mismo período del año anterior, lo que representa una retracción acumulada del 13,3%, algo peor que la obtenida hasta julio.

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Los números del mes pasado mostraron que la caída de ventas intermensual era del 7,7%, la interanual mucho más marcada, del 30,3%, y el acumulado del año alcanzaba el 12,8% por debajo de los primeros siete meses del año anterior.

La situación de las marcas

Entre las marcas, el otro fenómeno que todos los actores del sector buscan descifrar es ver quiénes son los que están padeciendo más la caída de ventas, entre las generalistas, pero también entre estas y los nuevos fabricantes chinos que están creciendo en un mercado que se contrae.

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Toyota lidera con 3.961 unidades y una suba del 7,2% sobre julio, Volkswagen está segunda con 2.402, pero bajando un 0,5% en relación al mes previo, y tercera está Ford, con 1.695 autos vendidos y una caída del 10,8%.

Toyota lidera las ventas de las dos primeras semanas de agosto, y es uno de los pocos que está mejorando sus cifras del mes anterior.

En cuarto lugar está Fiat con 1.624 y una baja del 7,8%, quinta es Chevrolet con 1.595 unidades y una caída de un 5,6%, y completan las diez marcas con mayores ventas en lo que va de agosto Renault con 798 autos (cae un 23,6%), BYD con 821 y una suba del 20,3%, Mercedes-Benz con 679 y una leve baja en el orden del 1%, Peugeot con 656 autos y una sorprendente suba del 4,7% y Citroën, que registra 557 unidades entregadas y un retroceso del 11,7%.

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La marca que más está creciendo en agosto es Baic, que está undécima con 375 autos y una mejora del 48,2%, y la que mayor caída muestra es Jeep, que está en el puesto 14 con 271 matriculaciones y una baja respecto a julio del 47,5%.

Si la suma se hace computando siete meses y medio, Toyota también lidera el mercado con 49.935 patentamientos, pero una caída interanual del 26,7%; segunda está Volkswagen con 46.712 y una baja en ventas del 30,1%, y tercera es Fiat, con 41.567 autos y una retracción del 22%.

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Solo Ford, que está en cuarto lugar, y Mercedes-Benz, noveno, están mejorando su resultado del año anterior con una suba del 7,2% y el 14,4%. Como dato adicional, en décimo lugar se mantiene BYD, la única marca china que está en el Top 10 de mayores ventas del año, con 9.995 autos matriculados y una participación en el mercado que casi llega a los 3 puntos porcentuales del total.