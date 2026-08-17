Esta fue la última publicación de Hayden Panettiere en redes sociales

Hayden Panettiere murió a los 36 años y su fallecimiento fue confirmado por un representante en un comunicado difundido el 16 de agosto (REUTERS)

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El 27 de julio, Hayden Panettiere subió a Instagram una fotografía en blanco y negro junto al fotógrafo y director Randall Slavin.

En la imagen, la actriz guiña un ojo a la cámara mientras Slavin, de 56 años, le rodea los hombros con el brazo. “Buenos momentos y buenos amigos @randallslavin ✨”, escribió al pie.

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Fue su última publicación en esa red social, tres semanas antes de su muerte.

El domingo 16 de agosto, un representante de la estrella confirmó su fallecimiento a los 36 años en un comunicado.

Su última publicación en Instagram fue una foto con Randall Slavin compartida el 27 de julio, tres semanas antes de su muerte (Instagram/@haydenpanettiere)

“Con profundo dolor compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz extraordinaria y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, indicaba el pronunciamiento.

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Esa misma noche, Slavin reaccionó a la pérdida al compartir la última publicación de Panettiere en sus propias historias de Instagram. “Que la paz esté contigo, H”, escribió, con la canción “Dive”, de Olivia Dean, de fondo.

El padre de Panettiere, Alan Lee “Skip” Panettiere, capitán retirado del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, pidió privacidad a través del mismo comunicado. “Pedimos privacidad mientras nuestra familia toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”, expresó.

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La actriz dejó una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el expugilista ucraniano Wladimir Klitschko.

Hayden Panettiere dejó una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con Wladimir Klitschko (X/@haydenpanettier)

En mayo de este año, la artista había hablado de la difícil decisión de ceder la custodia de la niña a Klitschko tras atravesar una depresión posparto y problemas de adicción.

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“Fue una pesadilla en vida y me sentí tan fuera de control. No había nada que pudiera hacer al respecto. Hay tanto de mí que quería luchar, pero tuve que considerar en última instancia lo más importante, que era cómo todo esto afectaría a mi hija”, declaró en una entrevista con Us Magazine.

Sobre Klitschko, agregó en la misma entrevista: “Wlad es un padre extraordinario, y sé que hizo lo que consideró mejor para nuestra hija. Vivir en continentes distintos hizo que nuestro acuerdo fuera aún más difícil. A pesar de cómo me sentía, era importante poner siempre a ella en primer lugar”.

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En mayo de 2026, Hayden Panettiere había publicado sus memorias This Is Me: A Reckoning, donde abordó su infancia como estrella infantil, sus luchas con la adicción y la depresión posparto.

El padre de la artista, Skip Panettiere, pidió privacidad para su familia en estos momentos de duelo (Europa Press)

Además, el libro describió situaciones de abuso a manos de una expareja y la muerte de su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, fallecido en febrero de 2023 a los 28 años por complicaciones en la válvula aórtica.

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Al escribir sobre otras personas, explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter: “Fui ferozmente protectora de las personas en mi escritura. Tuve que hablar mi verdad, y es solo mía”.

Durante la promoción de la novela autobiográfica, también habló sobre los años de exposición mediática.

“Realmente empezó cuando tenía 16 años… personas creando historias falsas sobre mí. Siempre traté de ser abierta y honesta. Sentí que tenía un gran blanco en la espalda y que lo único que importaba era lo que generara los titulares más grandes y sorprendiera más a la gente”, declaró a Us Magazine.

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En sus memorias "This Is Me: A Reckoning", Panettiere abordó la adicción, la depresión posparto, el abuso de una expareja y la muerte de su hermano (REUTERS/Andrew Kelly)

¿Quién era Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, hija de la actriz y productora Lesley R. Vogel y del capitán retirado Skip Panettiere. Su primer crédito actoral llegó a los 11 meses en un comercial de la marca Playskool.

Posteriormente, su filmografía incluyó participaciones en las series One Life to Live, Guiding Light y Malcolm in the Middle, antes de ganar notoriedad en el cine con Remember the Titans (2000), película que describió como su experiencia favorita de rodaje.

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Hayden Panettiere murió a los 36 años.

La exposición internacional llegó en 2006 con Héroes, la serie de ciencia ficción de la cadena NBC donde interpretó a la animadora invulnerable Claire Bennet durante cuatro temporadas.

Entre 2012 y 2018, encarnó a Juliette Barnes en Nashville, de ABC, cuya trama —que incluía depresión posparto y alcoholismo— coincidió con sus propias batallas personales.

Además, se le vio en películas como I Love You, Beth Cooper (2009), Scream 4 (2011), Amanda Knox: Murder on Trial in Italy (2011) y Scream 6 (2023).

Su último trabajo en pantalla fue el thriller psicológico Sleepwalker, estrenado en salas en enero de 2026.