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Esto fue lo que reveló la autopsia de Hayden Panettiere

La actriz fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, y los servicios de emergencia no lograron reanimarla

Existen nuevas pistas sobre la muerte de Hayden Panettiere tras el reporte forense. (Europa Press)
Existen nuevas pistas sobre la muerte de Hayden Panettiere tras el reporte forense. (Europa Press)
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La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, informó este lunes 17 de agosto que concluyó la autopsia de Hayden Panettiere, quien fue encontrada sin respuesta el domingo 16 de agosto en una residencia donde se alojaba temporalmente.

Las autoridades señalaron que no se encontraron signos de trauma que hubieran contribuido a su fallecimiento.

El médico forense Mike Ellis explicó en un comunicado que la causa y la manera de la muerte permanecen pendientes de investigación y de la realización de estudios adicionales. La dependencia indicó que el caso continúa activo y que, por el momento, no existen más detalles disponibles para su divulgación.

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De acuerdo con el informe, los servicios de emergencia recibieron una llamada alrededor de la 1:51 p. m. del domingo 16 de agosto. Los primeros respondientes y el personal de Servicios Médicos de Emergencia localizaron a una mujer en paro cardiaco dentro del domicilio.

Los paramédicos afirmaron que Hayden Panettiere había sufrido un paro cardíaco. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Los paramédicos afirmaron que Hayden Panettiere había sufrido un paro cardíaco. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los paramédicos iniciaron maniobras avanzadas de reanimación, pero los esfuerzos no tuvieron éxito. Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 p. m.

La identidad de la actriz fue confirmada posteriormente por las autoridades. El Departamento de Policía de Greenville había informado previamente que sus agentes y equipos médicos acudieron a un reporte sobre una mujer inconsciente alrededor de la 1:50 de la tarde, hora local.

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Según un portavoz policial citado por PEOPLE, la investigación preliminar no había identificado indicios de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas. La información divulgada por la policía y por la oficina del forense no establece hasta ahora una causa oficial de muerte.

Un representante de Hayden Panettiere confirmó el domingo por la noche su fallecimiento mediante un comunicado emitido en nombre de su padre, Alan Panettiere.

La familia de Hayden Panettiere compartió su tristeza por la muerte de la actriz. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
La familia de Hayden Panettiere compartió su tristeza por la muerte de la actriz. (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La familia expresó su pesar por la muerte de la protagonista de Triunfos Robados y destacó el impacto que tuvo tanto en su entorno personal como entre el público que siguió su trayectoria profesional.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”. expresa el comunicado.

De acuerdo con información publicada por TMZ, un amigo de la artista habría sido quien alertó a las autoridades sobre la emergencia médica mediante una llamada al 911.

Un audio de los despachos de emergencia obtenido por PEOPLE registra conversaciones en las que se mencionan una posible sobredosis y un paro cardiaco. Sin embargo, las autoridades no han establecido públicamente que una sobredosis haya sido la causa de la muerte.

Hayden Panettiere podría haber muerto por una sobredosis. (AP)
Hayden Panettiere podría haber muerto por una sobredosis. (AP)

En 2026, Hayden Panettiere había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó distintas experiencias de su vida y su carrera, incluyendo su crecimiento bajo exposición pública y problemas relacionados con las adicciones.

La actriz deja una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La investigación sobre la muerte de Panettiere continúa mientras las autoridades esperan los resultados de estudios adicionales. Hasta que concluya ese proceso, la causa y la manera oficial de su fallecimiento permanecerán pendientes.

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