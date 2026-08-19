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Sandra Bullock habla por primera vez de la muerte de Bryan Randall y revela por qué ocultó su enfermedad: “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo”

Tres años después de la muerte del fotógrafo, la actriz habló sobre la enfermedad que mantuvieron en secreto

Sandra Bullock habla por primera vez sobre la muerte de Bryan Randall. (Europa Press)
Sandra Bullock habla por primera vez sobre la muerte de Bryan Randall. (Europa Press)
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Durante una entrevista en el podcast SmartLess, Sandra Bullock habló públicamente sobre la muerte de su pareja, Bryan Randall, ocurrida en agosto de 2023.

La actriz explicó que decidió mantener en privado durante años el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) del fotógrafo debido a una petición expresa de él. “Él me pidió que no lo compartiera. Sé por qué me lo pidió”, señaló.

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Según la actriz, Randall tomó desde el inicio la decisión de mantener en reserva su proceso con la enfermedad, una solicitud que ella y las personas cercanas respetaron.

Bullock reconoció que mantener el diagnóstico en secreto tuvo consecuencias en su experiencia personal. Durante un periodo prolongado, únicamente su hermana, Gesine Bullock-Prado, conocía la situación de salud de Bryan Randall.

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Sandra Bullock señaló que solo su hermana Gesine sabía del diagnóstico de Bryan Randall. (Instagram)
Sandra Bullock señaló que solo su hermana Gesine sabía del diagnóstico de Bryan Randall. (Instagram)

La artista explicó que inicialmente consideró que podía afrontar las circunstancias sin informar a otras personas.

La situación coincidió con la pandemia de COVID-19 y con las responsabilidades de Sandra Bullock como madre de sus dos hijos, por lo que afirmó que la combinación de esos factores la hizo pasar por un periodo especialmente difícil.

Con el tiempo, decidió hablar con algunas personas cercanas, entre ellas Jennifer Aniston y Amanda Anka, esposa del actor Jason Bateman, uno de los conductores de SmartLess.

Sandra también aseguró que comenzó a experimentar el duelo por Bryan varios años antes de su fallecimiento.

sandra bullock con sus hijos y su pareja Bryan Randall
Sandra Bullock admitió que lloró la perdida de Bryan Randall años antes de su muerte. (Grosby Group)

“Creo que, en la etapa de su vida en la que se encontraba, tanto física como mentalmente, empecé a llorar la muerte de Brian cuatro años antes de que falleciera. Algo había cambiado”, dijo.

Y añadió: “Mi persona se fue mucho antes que el cuerpo. Creo que nunca lo asimilé hasta después de su muerte, porque uno se encuentra atrapado en una especie de cinta transportadora”.

Bryan Randall falleció el 5 de agosto de 2023, a los 57 años, después de aproximadamente tres años de se diagnosticado con ELA.

Cabe recordar que Bullock y Randall se conocieron en enero de 2015, cuando el fotógrafo trabajó en la celebración del quinto cumpleaños de Louis, hijo de la actriz.

sandra bullock con sus hijos y su pareja Bryan Randall
Sandra Bullock conoció a Bryan Randall en el cumpleaños de su hijo Louis. (The Grosby Group)

Poco después comenzaron una relación y aparecieron públicamente como pareja en octubre de ese mismo año, durante el estreno de la película Our Brand Is Crisis.

En diciembre de 2021, Sandra Bullock se refirió públicamente a Bryan Randall y lo describió como el amor de su vida durante una entrevista en “Red Table Talk”. La relación se prolongó durante ocho años, hasta la muerte del fotógrafo.

Randall también participó en la crianza de Louis y Laila, los dos hijos que Bullock adoptó. El fotógrafo tenía además una hija, Skylar, de una relación anterior.

Después de la muerte de Bryan Randall, Gesine Bullock-Prado publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el papel de su hermana y del equipo de enfermeras que colaboró en los cuidados del fotógrafo.

La hermana de Sandra Bullock destacó el trabajo de cuidado de la actriz con su pareja. (Instagram)
La hermana de Sandra Bullock destacó el trabajo de cuidado de la actriz con su pareja. (Instagram)

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las células nerviosas responsables del control de los músculos.

Con el avance de la enfermedad, las personas pueden perder progresivamente la capacidad de hablar, comer, moverse y respirar. Actualmente no existe una cura para esta enfermedad, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.

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