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Qué es el Narcan, el medicamento encontrado en el apartamento de Hayden Panettiere tras su muerte

Las autoridades descartaron indicios de un hecho sospechoso mientras el forense determina la causa oficial de la muerte

Los medicamentos hallados en el apartamento donde murió Hayden Panettiere
Hayden Panettiere murió a los 36 años en su apartamento de Greenville, Carolina del Sur, y los equipos de emergencia hallaron indicios de una posible sobredosis de opioides (AP)
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Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto a los 36 años en su apartamento de Greenville, Carolina del Sur, donde los primeros equipos de emergencia encontraron evidencia de una posible sobredosis de opioides.

Un amigo de la actriz realizó la llamada de emergencia a las 13:51 horas. Los socorristas llegaron al lugar y mencionaron una “sobredosis” y maniobras de reanimación en sus comunicaciones con la central de despacho, según el audio de la llamada al 911.

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En esas transmisiones también se indicó que se realizó “soporte vital cardíaco avanzado” y compresiones torácicas sobre la paciente. A las 14:32, Panettiere fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades señalaron que las circunstancias no apuntaban a ningún hecho sospechoso. El forense del Condado de Greenville realizó la autopsia el lunes. La causa de la muerte no ha sido determinada.

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Narcan, el medicamento utilizado para revertir sobredosis de opioides, fue encontrado en el interior de la vivienda. El dispositivo nasal con el que se administra el fármaco estaba sobre un colchón.

En la vivienda de la actriz encontraron Narcan, la versión más conocida de la naloxona que la OMS define como un antagonista de los opioides (REUTERS/Adrees Latif)
En la vivienda de la actriz encontraron Narcan, la versión más conocida de la naloxona que la OMS define como un antagonista de los opioides (REUTERS/Adrees Latif)

El Narcan es la versión más conocida de la naloxona, un fármaco que la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe como un “antagonista de los opioides”.

El medicamento bloquea los químicos de esa familia —heroína, oxicodona, morfina y fentanilo, entre otros— e impide que se adhieran a los receptores del sistema nervioso.

Según la OMS, si se administra a tiempo, revierte por completo los efectos de una sobredosis y “prácticamente no tiene ningún efecto” en personas que no han consumido dichas sustancias.

En la escena se utilizó además epinefrina, conocida como adrenalina, un medicamento habitual en los intentos de reanimación de pacientes en paro cardíaco. La llamada inicial de emergencia fue precisamente por una mujer en ese estado.

Al lugar acudieron dos ambulancias, lo que podría indicar que había dos personas en estado crítico en el interior del apartamento. Ninguno de los ocupantes fue trasladado en ninguno de los vehículos.

Hayden Panettiere describió en su libro el abuso que sufrió de su exnovio Brian Hickerson
Brian Hickerson, pareja intermitente de Panettiere, estaba en la residencia tras haber viajado con la actriz desde Los Ángeles a Carolina del Sur el día anterior (Instagram)

Brian Hickerson, pareja de Hayden Panettiere de forma intermitente durante años, se encontraba en la residencia. Había volado desde Los Ángeles a Carolina del Sur junto a la actriz el sábado previo.

En mayo pasado, Hickerson habló sobre Panettiere con afecto en declaraciones a TMZ, aunque reconoció que ella estaría mejor sin él y que deseaba verla prosperar.

Skip Panettiere, padre de Hayden, confirmó el deceso mediante un comunicado. “Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, y a los millones que la vieron en pantalla. Pedimos privacidad mientras nuestra familia toma tiempo para procesar esta pérdida inimaginable”, declaró.

La artista alcanzó reconocimiento mundial a los 17 años con su papel de la animadora Claire Bennet en la serie Héroes (2006-2010), donde interpretaba a una adolescente con poderes de regeneración celular.

Más tarde protagonizó Nashville (2012-2018), donde dio vida a Juliette Barnes, una cantante en ascenso con una historia familiar marcada por la disfunción y la adicción.

Hayden Panettiere alcanzó fama por "Héroes" y "Nashville", habló de su rehabilitación y su adicción, y en 2026 publicó sus memorias "This Is Me: A Reckoning" (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)
Hayden Panettiere alcanzó fama por "Héroes" y "Nashville", habló de su rehabilitación y su adicción, y en 2026 publicó sus memorias "This Is Me: A Reckoning" (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En 2022 declaró a la revista People que había pasado ocho meses en rehabilitación durante el año anterior.

“Estaba en la cima del mundo y lo arruiné”, dijo, y añadió que sus problemas comenzaron a los 15 años cuando le daban “pastillas felices” para mantenerla “animada durante las entrevistas” en las alfombras rojas.

Para ella, ese estilo de vida se convirtió en una rutina: “Las cosas seguían descontrolándose y, a medida que crecía, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir”.

En mayo de 2026 publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, un libro con revelaciones sobre abuso, adicción y la pérdida de la custodia de su hija.

“El hecho de que no estuviera con Kaya, de que fuera oficialmente una adicta y de que ya no tuviera voluntad para trabajar me estaba matando. Me lo había hecho todo a mí misma y eso me llenaba de asco”, escribió.

Hayden Panettiere
Kaya, la hija de Hayden Panettiere y el exboxeador Wladimir Klitschko, tiene 11 años y vive con su padre en Ucrania. La artista cedió su custodia en 2018 (X/@haydenpanettier)

Hayden Panettiere deja una hija de 11 años, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La niña vive con su padre desde pequeña. En 2018, la estrella cedió la custodia cuando Kaya tenía tres años.

Cabe recordar que su hermano menor, Jansen Panettiere, murió en febrero de 2023 a los 28 años por una afección cardíaca no diagnosticada.

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