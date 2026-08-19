Nicola Coughlan revela el gran cambio de Penelope en la temporada 5 de “Bridgerton”: “Es agridulce”

Coughlan aseguró que volver a Bridgerton se siente como regresar a casa, pese a su menor presencia en la siguiente entrega de la serie (NETFLIX)

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La quinta temporada de Bridgerton tendrá un cambio importante para Nicola Coughlan. Después de haber ocupado el centro de la historia durante la tercera entrega y de mantener una presencia relevante en la cuarta, la actriz tendrá una participación más reducida en los próximos episodios de la serie de Netflix. Ella misma describió esta nueva etapa como algo “agridulce”.

“Me siento muy afortunada. Es lo mejor de ambos mundos, porque actualmente estoy filmando Only Murders, pero todavía puedo volver a Bridgerton de vez en cuando y ver a todos, y es como volver a casa. Es como: ‘Hola, chicos, ¿cómo están?’”, explicó Coughlan a E! News.

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La intérprete de Penelope Featherington explicó que, después de la experiencia de encabezar la tercera temporada, resulta relajante tener una presencia menos exigente en la quinta. “Es muy agradable y de poca presión tener un papel más pequeño”, señaló.

En declaraciones a E! News, la actriz británica dijo que no sabe con exactitud en cuántos episodios estará presente en la próxima entrega. Sin embargo, está dispuesta a encarnar a Featherington el tiempo que sea necesario. “Siempre volveré a Bridgerton si me quieren. Si puedo ser parte de la decoración, allí estaré. No hay problema”, afirmó Coughlan.

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Nicola Coughlan admitió que los responsables de Bridgerton prefirieron no contarle quién asumió el papel de Lady Whistledown (Cr. Liam Daniel/Netflix © 2025)

¿Qué pasará con Penelope?

La participación más reducida de Coughlan también responde a la evolución de su personaje en Bridgerton. Tras descubrirse su identidad como Lady Whistledown, Penelope enfrentó en la cuarta temporada las consecuencias de sus escritos y las dificultades de continuar con su doble vida.

Al final de esa entrega, decidió abandonar su labor como autora de los textos de sociedad para concentrarse en su matrimonio con Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton, y en su nueva vida como madre.

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Por eso, Penelope ya no estará detrás de los famosos “textos de sociedad” en la nueva temporada. Otra persona asumió su antiguo papel como Lady Whistledown, aunque su identidad todavía no ha sido revelada.

La actriz bromeó sobre su dificultad para guardar secretos y explicó por qué desconoce el nuevo misterio de la serie. (Netflix)

“Es agridulce. Siento que tuve una etapa épica. Creo que eso es parte de la belleza de ese mundo: se reinventa constantemente. Cada temporada es una historia nueva; adopta una apariencia diferente”, comentó Coughlan.

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Y el misterio sobre la nueva autora continúa. Ni siquiera la actriz conoce la respuesta. Coughlan reconoció que su tendencia a revelar secretos de la serie hizo que esta vez decidieran mantenerla al margen.

“Pero realmente no tengo ni idea y es bastante agradable no saberlo. No necesito saberlo”, confesó entre risas.

Francesca y Michaela serán el nuevo centro de la historia

Bridgerton - Temporada 5 (Captura de tráiler oficial)

Mientras Penelope y Colin continúan su vida como pareja y padres, Bridgerton traslada el foco hacia Francesca Stirling, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, a cargo de Masali Baduza. Netflix confirmó que ambas protagonizarán la nueva entrega, cuyo estreno está previsto para 2027.

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La historia de Francesca y Michaela quedó vinculada a partir de la muerte de John Stirling, esposo de Francesca y familiar de Michaela, durante la cuarta temporada.

La quinta entrega presentará así una nueva historia de amor en el centro de Bridgerton; esta vez, protagonizada por dos personajes del mismo género.

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