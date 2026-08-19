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Céline Dion confesó haber tomado altas dosis de Valium para sobrellevar el síndrome de la persona rígida

La cantante reveló que el trastorno neurológico la dejó con dolor intenso y serias limitaciones para moverse

Céline Dion
Céline Dion necesitó altas dosis de Valium para sobrellevar el síndrome de la persona rígida y poder sostener su vida cotidiana (REUTERS)
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Céline Dion llegó a necesitar altas dosis de Valium para poder ser funcional en su vida cotidiana como consecuencia del síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica que le fue diagnosticada en 2022 y que la alejó de los escenarios durante más de seis años.

La cantante canadiense, de 58 años, reveló los alcances reales de su condición en una entrevista reciente, en la que describió hasta qué punto la enfermedad limitó su movilidad y su capacidad de llevar una vida normal.

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Hubo momentos en que Dion sufría un dolor tan debilitante que apenas podía caminar, y en ciertos días debía tomar una alta dosis de Valium simplemente para poder seguir adelante.

Esos episodios se presentaban de forma irregular, lo que da cuenta de la violencia y la imprevisibilidad de los síntomas.

“Es una condición progresiva”, afirmó la intérprete de “My Heart Will Go On” en declaraciones a Harper’s Bazaar. “No me gusta decir ‘enfermedad’”.

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El síndrome de la persona rígida le provocó dolor debilitante, rigidez muscular y dificultades para caminar durante años (Europa Press)
El síndrome de la persona rígida le provocó dolor debilitante, rigidez muscular y dificultades para caminar durante años (Europa Press)

El síndrome de la persona rígida —conocido por sus siglas en inglés, SPS— es un trastorno neurológico que afecta a aproximadamente una de cada millón de personas, predominantemente mujeres de entre 20 y 50 años, y se considera de origen autoinmune según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos.

Sus síntomas incluyen rigidez muscular, espasmos que pueden desencadenarse ante el tacto o el ruido, y dificultades progresivas para caminar.

La artista padeció síntomas durante 17 años antes de recibir un diagnóstico formal. Tras la confirmación, inició un programa de rehabilitación que incluyó medicación, fisioterapia, terapia vocal e inmunoterapia.

Para preparar su regreso a los escenarios, la artista adoptó una rutina de entrenamiento que combinó sesiones de pilates de 90 minutos tres veces por semana con clases de ballet dos días a la semana.

El esfuerzo físico se acompañó de una decisión de apertura pública sobre su proceso. En 2024, Céline Dion protagonizó el documental I Am: Céline Dion, en el que mostró de forma directa cómo la enfermedad afectó su cuerpo y su voz.

La cantante recibió el diagnóstico del síndrome de la persona rígida en 2022, después de padecer síntomas durante 17 años (Instagram/Celine Dion)
La cantante recibió el diagnóstico del síndrome de la persona rígida en 2022, después de padecer síntomas durante 17 años (Instagram/Celine Dion)

“Pagaron por entradas. Compraron mis discos. Me dieron ese lujo. Así que lo mínimo que puedo hacer es decirles que estoy viva”, afirmó para Harper’s Bazaar, al explicar su decisión de hablar abiertamente sobre su estado de salud.

Ahora, la cantante se prepara para una residencia en París a partir del 12 de septiembre, con más de una docena de fechas en el Plenitude Arena —el mayor recinto musical bajo techo de Europa—, que hasta hace poco se llamaba Paris La Défense Arena.

La demanda de entradas fue tan alta que ya tiene programada una segunda residencia en el mismo recinto para mayo de 2027.

“Ha pasado tanto tiempo. Me gustaría ofrecerles algo que les muestre cuánto los he extrañado”, dijo la artista en declaraciones al citado medio, en referencia a sus seguidores.

El anuncio del regreso lo hizo en marzo pasado, cuando Dion describió la oportunidad de volver a actuar como un regalo de cumpleaños para sí misma.

Céline Dion regresará a los escenarios con una residencia en París desde el 12 de septiembre y ya sumó nuevas fechas por la alta demanda de entradas (REUTERS/Benoit Tessier)
Céline Dion regresará a los escenarios con una residencia en París desde el 12 de septiembre y ya sumó nuevas fechas por la alta demanda de entradas (REUTERS/Benoit Tessier)

“Este año recibo el mejor regalo de cumpleaños de mi vida. Tengo la oportunidad de verlos, de actuar para ustedes”, escribió en su cuenta de Instagram.

Antes de la residencia en París, la cantante ya había dado señales de su recuperación al actuar en los Juegos Olímpicos de 2024 y en el evento 1001 Seasons of Elie Saab ese mismo año.

Cabe destacar que, para 2027, también tiene prevista una residencia en Las Vegas.

“Soy honesta, y no siempre es bonito”, dijo Céline Dion en la misma entrevista. “A veces son cosas felices, a veces tristes, pero eso se llama vida”.

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