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El PJ Federal tendió un puente con Passalacqua para construir una alternativa en el 2027 y trabajar en conjunto en el Congreso

Los detalles del encuentro con el gobernador de Misiones. Agenda legislativa y posicionamiento en la interna de la provincia

PJ Federal: Emir Félix, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Hugo Passalaqua, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával.
PJ Federal: Emir Félix, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Hugo Passalaqua, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával.
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Este mediodía, en la residencia de la gobernación de Misiones, mantuvieron un encuentro, almuerzo de por medio, el gobernador Hugo Passalacqua y la primera línea del PJ Federal, compuesta por Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Federico Achával y Emir Félix. Los dirigentes viajaron temprano en la mañana para reunirse, y respaldar, con un mandatario que enfrenta una etapa conflictiva en su provincia, donde rompió su alianza de poder con el histórico Carlos Rovira.

El armado federal sigue realizando movimientos políticos en el interior del país y trata de afirmarse como un polo de dirigentes dispuestos a discutir una agenda vinculada a las economías regionales, el equilibrio fiscal y la reconstrucción de la relación del PJ con gobernadores distanciados de la estructura central justicialista. En ese marco se inscribió la visita a Misiones.

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El grupo de dirigentes busca construir un puente entre el gobernador misionero y el sector del peronismo del interior que ellos representan. Durante el encuentro buscaron puntos de coincidencia para aumentar el trabajo conjunto en las dos cámaras del Congreso. En ese combo estuvieron incluidas las PASO. La delegación peronista fue a tantear si puede contar con el apoyo de los seis legisladores misioneros para sostener las elecciones primarias, herramienta que la oposición considera clave para dirimir sus diferencias y agrupar perfiles distintos en el 2027.

Lo que quedó en claro respecto a ese tema es que lo deben seguir conversando. El cimbronazo que generó el divorcio entre Passalacqua y Rovira movió la estructura oficialista, que está en proceso de reacomodamiento. Por eso el tema quedó latente, sin definiciones, pero se va a seguir hablando.

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PJ Federal: Emir Félix, Guillermo Michel, Juan Manuel Olmos, Hugo Passalaqua, Victoria Tolosa Paz y Federico Achával.
La delegación del PJ Federal se reunió y le brindó su apoyo al gobernador de Misiones

Tolosa Paz, Michel y Félix van a apoyar la iniciativa de Herrera Aguad para reducir el IVA en la harina y fécula de mandioca, y están dispuestos a sostener también la emergencia en la producción yerbatera, actividad clave en la provincia. Es decir, ya dieron señales de acercamiento a la gestión de Passalacqua y mostraron voluntad de trabajar en conjunto.

Los federales tienen en claro que el gobernador misionero ha decidido endurecer su postura respecto al gobierno de Milei, pero que se mantendrá distante del kirchnerismo. Por eso ellos pueden funcionar como un canal para articular el movimiento en el Congreso y gestionar un acercamiento de las agendas parlamentarias y políticas.

Durante la reunión hubo una visión compartida sobre la crisis económica que se ve en la calle. Hubo coincidencias en la caída de la recaudación, el crecimiento del endeudamiento de las familias y la situación de las rutas nacionales. Una mirada similar del contexto nacional y situación económica a nivel federal.

En la reunión Passalacqua planteó su preocupación por el estado de las rutas nacionales 12 y 14 y se refirió a lo que consideró que es desmanejo de los fondos por parte del gobierno nacional. También se analizó la situación de la producción, la industria, el comercio y las economías regionales. Tanto el Gobernador como los dirigentes federales coincidieron en marcar, con especial preocupación, la caída del consumo y las largas filas de vehículos que cruzan a Paraguay para cargar combustible y comprar.

Un puñado de semanas atrás Passalacqua rompió su sociedad política con Rovira. El 3 de agosto se desafilió de Encuentro Misionero (EM), la fuerza que había fundado el líder histórico para reemplazar el Frente Renovador de la Concordia, que había abrazado a los últimos gobernadores misioneros como Maurice Closs, Oscar Herrera Aguad y el propio Passalacqua.

PJ Federal en Entre Rios
Los principales dirigentes del PJ Federal durante el acto que tuvieron en Entre Ríos

El Gobernador hizo cambios en el gabinete, reconstruyó su mesa política, puso un freno a la influencia de Rovira y absorbió el control de los diputados y senadores nacionales de la provincia. La senadora Sonia Rojas Decut se alineó rápido con Passlaqua y se separó de Carlos Romero, con el que conformaba un bloque. Romero tardó unos días más y se corrió hacia donde se concentra el poder actual. En espejo con la Cámara alta se movieron los diputados Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vansik, encabezados por el actual legislador y ex gobernador Oscar Herrera Ahuad.

El gesto de cambio de mando se evidenció en el nombre del bloque de la Cámara baja que contenía a los misioneros, los salteños que responden a Gustavo Sáenz, una formoseña y un puntano. El bloque dejó de llamarse Innovación Federal, como lo habían titulado, en referencia al nombre que tenía la boleta por la que entraron los misioneros en el 2023. Ese sello había sido ideado por Rovira. Al cambiar la jefatura política, cambió el nombre. Aún no está definida la nueva denominación, pero seguirán todos los que integraban el grupo.

En ese contexto el encuentro de este mediodía es un apoyo implícito a la nueva jefatura territorial de Passalacqua, y un acercamiento concreto al Gobernador. En el PJ Federal sostienen que el oficialismo provincial siempre estuvo cerca de los proyectos peronistas a nivel nacional, y que el año que viene no tiene que ser la excepción. Por eso quieren convertirse en un puente entre la provincia y un proyecto a nivel país para conformar una misma propuesta electoral en el 2027.

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