“Yellowstone” pierde uno de sus spin-offs más esperados: “Nunca ficcionalizaría ese rancho”

Taylor Sheridan decidió dejar atrás el proyecto 6666 por respeto a la realidad del histórico rancho de Texas (Captura de video)

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Taylor Sheridan puso fin a uno de los proyectos derivados más esperados de Yellowstone. El creador de la exitosa serie confirmó que el spin-off 6666, anunciado hace varios años y centrado en el histórico Four Sixes Ranch de Texas, no llegará a producirse. La decisión responde a una razón personal: Sheridan se convirtió en copropietario del verdadero rancho y siente un compromiso especial por proteger la realidad de quienes trabajan ahí.

“No va a haber uno. Nunca ficcionalizaría ese rancho. La gente pensaba que iba a ser algo, pero nunca haría eso”, afirmó Sheridan durante su entrevista para el podcast Rodeo Time.

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La idea de esta serie derivada data de 2021 y ganó fuerza durante la cuarta temporada de Yellowstone, cuando Jimmy Hurdstro (Jefferson White), fue enviado por los Dutton a Texas para aprender a trabajar como un verdadero cowboy. El personaje pasó parte de la trama en el Four Sixes Ranch, conocido dentro de la serie como 6666, y esa historia llevó a los espectadores a pensar que Sheridan preparaba una nueva producción derivada.

La propuesta del spin-off contemplaba seguir a Jimmy en su nueva etapa en Texas. White incluso habló con entusiasmo del proyecto en 2021, cuando describió la posibilidad de mostrar “el mundo real, crudo y nada glamuroso de la ganadería”. Sin embargo, con el paso de los años, 6666 quedó en el limbo y las noticias sobre su futuro fueron cada vez menos frecuentes.

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Jefferson White llegó a imaginar una nueva etapa para Jimmy lejos del rancho de los Dutton. (Captura de video)

Ahora, Sheridan asegura que las escenas de Jimmy en el rancho ya cuentan, por sí mismas, una historia completa. “Tengo en mi computadora todas las escenas de Jimmy en el 6666, las he sacado y unido, y forman su propia pequeña película perfecta. Lo ves llegar allí como un inadaptado y marcharse como un hombre y un cowboy respetado”, relató.

El rancho cambió la perspectiva de Sheridan

El famoso productor de televisión dio marcha atrás con el spin-off de 6666 luego de que adquiriera la histórica propiedad junto con un grupo de inversionistas. El rancho de Texas, que ostenta una larga tradición vinculada a la ganadería y la cultura del Oeste, pasó a tener para el creador de Yellowstone un significado que iba mucho más allá de la ficción.

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“Si iba a intentar hacer algún tipo de programa sobre el 6666, ahora estaría inventando mentiras, tendría que inventar un drama”, explicó. “No podemos simplemente ver a un chico aprender a lanzar una cuerda en cada episodio. Así que ahora estaría trivializando y ficcionalizando algo donde personas reales trabajan y crían a sus familias”, añadió.

El creador de Yellowstone considera que proteger el legado del Four Sixes Ranch es una responsabilidad personal.

“Nunca podría hacerles eso. Nunca podría hacérselo a los cowboys que se han dedicado a esto y a todos los que trabajan en ese rancho”, afirmó. “Soy muy protector con los Sixes y es una gran responsabilidad ser la persona que tiene que proteger ese rancho, así que tengo que ser muy, muy cuidadoso con él”.

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La decisión coincide con la incertidumbre que Jefferson White había expresado meses atrás sobre el proyecto. Consultado por Daily Mail, el actor respondió que no sabía si regresaría para 6666. “Todavía cruzo los dedos, pero también estaría agradecido si pudiera hacer más y estoy agradecido por lo que pude hacer. No quiero ser egoísta. Sacamos mucho provecho de esa serie”, dijo, según Us Weekly.

Hasta el momento, el universo de Yellowstone se ha expandido con 5 series derivadas. La franquicia ya dio origen a las precuelas 1883 y 1923, mientras que Marshals, protagonizada por Luke Grimes como Kayce Dutton, continúa la historia desde otro punto de vista.

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La historia de Kayce Dutton continúa en Marshals, donde combina su experiencia como cowboy con su trabajo como agente federal.. (Captura de video)

A ellas se suman Dutton Ranch, centrada en Beth Dutton y Rip Wheeler, y 1944, la próxima precuela situada décadas después de los acontecimientos de 1923. The Madison, por su parte, surgió inicialmente como un proyecto vinculado a Yellowstone, aunque posteriormente se desvinculó de ese universo.