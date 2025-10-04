Entretenimiento

Barbara Eden recordó cómo fue trabajar con Elvis Presley en la película “Flaming Star”

La protagonista de una de las series más queridas de los años sesenta compartió cómo fue coincidir en un set con uno de los artistas más famosos del siglo XX y qué la impresionó de su talento actoral

Evelin Meza Capcha

Elvis Presley interpretó a Pacer
Elvis Presley interpretó a Pacer Burton en el western Flaming Star, un papel que mostró su faceta más dramática en el cine clásico.

La legendaria actriz Barbara Eden, conocida mundialmente por su papel en “Mi bella genio”, ha recordado recientemente su experiencia al trabajar junto a Elvis Presley en el western “Flaming Star” (1960). A sus 94 años, Eden habló con la revista People sobre los días de rodaje junto al llamado Rey del Rock and Roll, a quien describió como un hombre encantador, disciplinado y con un talento actoral que —según ella— no fue lo suficientemente valorado por el público en su momento.

Cuando Barbara Eden filmó Flaming Star, recién comenzaba a destacar en Hollywood. Elvis Presley, por su parte, ya era una superestrella de la música, pero intentaba consolidarse también como actor. En la cinta, dirigida por Don Siegel, Presley interpretó a Pacer Burton, un mestizo que debe enfrentarse a la división racial y familiar en un contexto de conflictos entre colonos blancos y nativos americanos. Eden encarnó a Roslyn Pierce, una mujer que representa la mirada sensible de la historia.

Eden recordó que Presley se tomó el papel muy en serio, incluso cuando los fanáticos esperaban verlo cantar en lugar de actuar. “Era un gran actor”, afirmó la intérprete. “Su papel requería una buena actuación, y lo hizo, muchacho. Simplemente creo que la gente no reconoció ni apreció lo buen actor que era y lo encantador que era”.

Barbara Eden destacó que Elvis
Barbara Eden destacó que Elvis Presley fue un actor talentoso y un caballero durante el rodaje de Flaming Star.

Una película que desafió las expectativas

Aunque Flaming Star recibió buenas críticas por su argumento y por la interpretación de Presley, no fue un éxito comercial. Parte del motivo, según explicó Eden, fue la decepción de los fans del músico por la escasez de canciones en la película. En un intento por contentar al público, el estudio pidió rodar una nueva escena en la que Presley tocara la guitarra mientras Eden bailaba de forma espontánea.

“Se suponía que iba a ser yo bailando”, recordó con humor la actriz, “y Elvis estaba ahí con su guitarra mientras yo saltaba alrededor de la mesa”. Esa escena, añadida tras la filmación original, intentó recuperar parte del espíritu musical que los seguidores esperaban ver.

A pesar de los resultados financieros, Eden considera que Flaming Star fue una experiencia invaluable. “Todo fue una pieza hermosa”, comentó, subrayando que el rodaje estuvo lleno de momentos memorables y de una camaradería genuina.

La actriz reveló que la
La actriz reveló que la película no fue un éxito de taquilla debido a que los fans de Elvis Presley esperaban más canciones.

Un Elvis diferente al mito

Durante la entrevista y en presentaciones anteriores, como la Convención Navideña de 2022, Barbara Eden describió a Elvis Presley como “un encanto”, “fabuloso” y “tan maravilloso”. La actriz destacó que, lejos de la imagen de ídolo rebelde, el cantante se comportó siempre como un caballero en el set.

“No tuve un romance con él, como la mayoría de sus actrices principales”, aclaró. “Nuestra dinámica no era romántica, pero hablábamos mucho. Él siempre me conseguía una silla cuando llegaba al set. Los actores no hacen eso. Puedes sentarte en el suelo, a ellos les da igual. Pero él era diferente”.

Eden también recordó cómo Presley compartía momentos de música fuera de cámara. En una anécdota entrañable, contó que el artista solía recibir la visita de su padre, Vernon Presley, y de un amigo, con quienes cantaba y tocaba la guitarra entre tomas. Aquellos ratos, según la actriz, mostraban el lado más humano del mito.

Barbara Eden en el podcast
Barbara Eden en el podcast "I Choose Me" (Captura: Instagram)

El recuerdo de Priscilla y los inicios de una historia de amor

En una de sus conversaciones con Eden durante el rodaje, Presley mencionó a “una chica de Alemania” que había conocido recientemente. “No estoy muy segura, es terriblemente joven”, recordó la actriz que él comentó en aquel momento. Esa joven resultó ser Priscilla Beaulieu, quien años más tarde se convertiría en Priscilla Presley, su esposa y madre de su única hija, Lisa Marie Presley.

El detalle ofrece una curiosa ventana al pasado: Flaming Star se rodó apenas un año después de que Elvis regresara del servicio militar en Alemania, donde conoció a Priscilla. Para Eden, fue un gesto de confianza que él le hablara con tanta naturalidad sobre su vida personal, algo poco común en una estrella de su calibre.

Legado compartido

Más de seis décadas después del estreno de Flaming Star, Barbara Eden sigue recordando aquella etapa con gratitud. Su testimonio se suma a las voces de otros colegas que han reivindicado la faceta actoral de Presley, muchas veces eclipsada por su carrera musical.

El propio Don Siegel, director del filme, dijo años más tarde que Elvis “tenía un gran potencial como actor dramático” y que su interpretación en Flaming Star demostraba una madurez artística que podría haberlo llevado muy lejos en el cine, de no ser por las presiones de su entorno y los contratos que lo encasillaban en papeles ligeros.

Eden, por su parte, continúa siendo una presencia querida en la cultura popular. Aunque dejó atrás los grandes rodajes, sigue asistiendo a convenciones y encuentros con fans, donde revive los recuerdos de su carrera y del hombre que, a sus ojos, fue más que una leyenda musical.

Me encantó trabajar con él”, concluyó la actriz. “Fue un caballero, un profesional y alguien que iluminaba el set solo con su presencia”.

