La temporada final de House of the Dragon: el showrunner de la serie confirma el inicio de rodaje para 2027

La cuarta y última temporada de House of the Dragon ya tiene los guiones escritos y comenzará a rodarse a principios de 2027 (HBO Max)

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La cuarta y última temporada de House of the Dragon ya tiene sus guiones escritos y comenzará a rodarse a principios de 2027, según confirmó el showrunner Ryan Condal. La preproducción incluye la búsqueda de locaciones durante el verano de 2026 y cerrará la historia de la Danza de los Dragones.

“Toda la temporada es desenlace”, afirmó Condal en declaraciones a Empire. El showrunner detalló que la preproducción arrancará en el otoño de 2026, con revisión de guiones, planificación de sets y búsqueda de nuevas ubicaciones. “Antes de que te des cuenta, los martillos estarán en marcha y se colocarán 3,4 millones de tornillos en Leavesden”, señaló en referencia a los estudios donde se filma la serie.

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Leavesden, los estudios británicos donde se filma la serie, sede histórica de las producciones del universo de Game of Thrones, volverá a convertirse en el epicentro de la ficción. Según informó Empire, la preproducción ya avanza con la organización logística de la temporada final, que el propio Condal anticipa como la de mayor escala de producción de toda la saga.

En declaraciones previas al podcast de Scriptnotes en julio, el showrunner ya había señalado que “la temporada 4 está esencialmente escrita”, aunque aclaró que el rodaje no podría iniciar antes de 2027 debido a los complejos engranajes del calendario de producción.

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Ryan Condal confirmó que la preproducción de House of the Dragon arrancará en 2026 con revisión de guiones, sets y búsqueda de locaciones (Europa Press)

La noticia llega un día después del estreno del final de la tercera temporada de House of the Dragon, emitido el 9 de agosto de 2026 en HBO y HBO Max, la plataforma de streaming de HBO.

Esa entrega, compuesta por ocho episodios emitidos entre el 21 de junio y el 9 de agosto, dejó a la reina Rhaenyra Targaryen afianzada en el Trono de Hierro tras una serie de hechos: la matanza en la Batalla de Tumbleton, la muerte de Helaena Targaryen, el fin de lord Ormund Hightower y la llamada Traición de Tumbleton, protagonizada por el jinete de dragón Ulf el Blanco.

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El desenlace de esa temporada también advierte a los seguidores de la franquicia que deberán esperar aproximadamente dos años antes del estreno de la cuarta entrega.

La escala de la temporada final

De acuerdo con Empire, la escala de producción de la cuarta temporada superará todo lo visto hasta ahora en la serie. Condal describió esta última entrega como la mayor que han realizado, y anticipó que el número de dragones en pantalla será superior al de cualquier temporada anterior.

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Ryan Condal anticipó que la temporada final de House of the Dragon tendrá más dragones en pantalla que cualquier entrega anterior (HBO)

“Habrá más dragones, eso te lo puedo garantizar”, prometió el showrunner, quien denomina internamente esta recta final como “el Último Baile”.

El reparto que regresará

El reparto principal de la serie regresará para cerrar los arcos de sus personajes. Matt Smith retomará el papel de Daemon Targaryen, Olivia Cooke continuará como Alicent Hightower, Tom Glynn-Carney seguirá como Aegon II y Ewan Mitchell volverá como Aemond Targaryen.

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Emma D’Arcy regresará como Rhaenyra, cuyo arco narrativo ha dado un giro determinante tras los eventos de la tercera temporada. Ausentes estarán Harry Collett, cuyo personaje Jace murió durante la producción, y Fabien Frankel, quien interpretó a Ser Criston Cole hasta su muerte en pantalla.

Ocho episodios y estreno en 2028

En cuanto al número de episodios, Empire señala que Condal tiene previsto mantener el formato de ocho capítulos, en línea con las dos temporadas anteriores, lo que supone un total de ocho horas para cerrar los destinos de los supervivientes de la guerra.

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House of the Dragon mantendrá el formato de ocho episodios y HBO proyecta un estreno en 2028, con A Knight of the Seven Kingdoms como puente en 2027 (HBO)

La fecha de estreno oficial aún no ha sido confirmada por HBO, aunque las proyecciones apuntan a una premiere en 2028, probablemente en junio, siguiendo el patrón de las entregas anteriores.

La espera con A Knight of the Seven Kingdoms

Durante ese período de espera, los seguidores del universo de Westeros contarán con la segunda temporada de A Knight of the Seven Kingdoms, prevista para 2027.

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Según informó Empire, esa producción servirá de puente mientras se completa el extenso proceso de posproducción de la temporada final, que incluye la creación de efectos visuales para las secuencias de dragones y las batallas a gran escala, el elemento que mayor tiempo demanda en el calendario de la serie.