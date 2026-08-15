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A los 60, Halle Berry no renuncia a su sensualidad: así festejó su cumpleaños

La actriz recibió las seis décadas con fotografías provocadoras y un mensaje de confianza mientras reivindica su vida íntima y su carrera

Los 60 años de Halle Berry
Halle Berry celebró su llegada a los 60 años con fotografías que reflejan la seguridad que siente en esta nueva etapa de su vida. (Instagram)
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Halle Berry cumple 60 años este viernes 14 de agosto y decidió recibir la nueva década a lo grande. La actriz convirtió sus días previos al cumpleaños en una celebración de su cuerpo, su sensualidad y su vitalidad, con una serie de fotografías publicadas en Instagram que rápidamente despertaron elogios entre sus seguidores.

El jueves 13 de agosto, Berry compartió varias imágenes tomadas durante su viaje de cumpleaños. En ellas aparece descansando en un entorno soleado, con una bata de encaje floral prácticamente abierta que dejaba poco a la imaginación.

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La actriz posa mientras come fresas cubiertas de chocolate y disfruta de una bebida, además de lucir gafas de sol grandes, joyas doradas y su característico cabello corto.

En una de las fotografías también aparece su prometido, el músico Van Hunt, con quien Berry mantiene una relación desde 2020. Ambos se muestran relajados sobre un sofá y comparten un beso mientras ella sostiene una fresa. La actriz acompañó el carrusel con una frase que resume el espíritu de su celebración: “Hoy… nada me importa un carajo”.

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Los 60 años de Halle Berry
Halle Berry disfrutó su viaje de cumpleaños junto a su novio (Instagram)

En las respuestas al posteo, los seguidores de la estrella de Hollywood dejaron notar su admiración por la belleza de Berry y por la seguridad con la que ella ha decidido afrontar el paso del tiempo.

El día de su cumpleaños, Berry volvió a Instagram con una imagen mucho más sencilla: un autorretrato en el que aparece sonriente mientras sostiene una tarjeta con el mensaje “Feliz 60”. “Gracias de todo corazón por todo el amor y los buenos deseos de cumpleaños. ¡Estoy agradecida de seguir aquí!”, escribió.

Una década que no la limitará

La sensualidad que exhibe Berry en sus fotografías está relacionada con una postura que la actriz ha expresado en distintas entrevistas: para ella, cumplir años no significa renunciar a su vida íntima ni aceptar que la edad determine qué puede hacer una mujer.

Los 60 años de Halle Berry
Las fotografías de cumpleaños de Berry recibieron numerosos comentarios de seguidores que elogiaron su apariencia y confianza.(Instagram)

En una entrevista publicada por Parade en enero, Berry habló con franqueza sobre su sexualidad durante la menopausia y defendió el derecho de las mujeres a disfrutar de su vida íntima a esa edad. “Merecemos seguir vivas en esta etapa de nuestras vidas, tener sexo y ser íntimas. Eso es lo que nos hace ser quienes somos”, afirmó.

Berry contextualizó esa frase en relación con los cambios físicos que existen en la perimenopausia. La actriz admitió que su memoria, su sueño y su estado de ánimo se vieron afectados, además de enfrentar dificultades en su vida sexual. Sin embargo, aseguró que esa situación logró revertirse: “Estoy jugosa como un melocotón. Mi vida sexual ha vuelto al 100 %”.

Por ello, la actriz ha convertido esta experiencia en parte de su trabajo fuera de Hollywood. En 2025 lanzó Respin, una plataforma enfocada en la salud femenina durante la perimenopausia y la menopausia, con la que busca abordar asuntos que durante años fueron tratados como temas incómodos.

Los 60 años de Halle Berry
En sus entrevistas, la actriz ha cuestionado los prejuicios que pueden hacer sentir invisibles a las mujeres a medida que envejecen.(Instagram)

Sin planes de retirarse

A sus 60 años, Berry tampoco contempla abandonar el cine. En julio, durante el podcast Making Space with Hoda Kotb, cuestionó la idea de que cumplir seis décadas implique retirarse.

“¿Por qué querría, después de haber trabajado tan duro toda mi vida y de que eso me haya hecho sentir plenamente yo misma, me haya dado validación y un sentido de propósito, sentarme ahora y renunciar a todo eso?”, planteó.

La actriz continúa vinculada a nuevos proyectos mientras celebra una década que asegura querer vivir plenamente. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz continúa vinculada a nuevos proyectos mientras celebra una década que asegura querer vivir plenamente. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz también criticó la manera en que la sociedad puede hacer que las personas mayores se sientan invisibles. En febrero, había dicho a The Cut: “He decidido firmemente que no voy a permitir que me borren”.

Su presente personal también refleja esa nueva etapa. Berry y Hunt están comprometidos, aunque no tienen prisa por casarse. “Es algo que nos gustaría hacer simplemente porque queremos expresar eso”, explicó Berry en una entrevista con Today.

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