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Fuerza Naval alerta por marejadas de hasta 2 metros en el Pacífico de Nicaragua

El aviso marítimo estará vigente del 16 al 20 de agosto y pone el foco en la franja entre Bahía de Salinas y el Golfo de Fonseca, donde también se esperan ráfagas fuertes

Muelle de madera mojado con varias embarcaciones pequeñas amarradas, dos banderas rojas rasgadas, mar agitado con olas grandes y cielo muy nublado.
El Distrito Naval Pacífico advirtió sobre un incremento del oleaje en el litoral Pacífico de Nicaragua entre el 16 y el 20 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Distrito Naval Pacífico ha emitido una advertencia sobre el incremento del oleaje en el litoral Pacífico de Nicaragua entre el 16 y el 20 de agosto. Según la información oficial, durante este periodo podrían presentarse marejadas de hasta 2 metros de altura y vientos de hasta 42 kilómetros por hora en la región comprendida entre Bahía de Salinas, en San Juan del Sur, y el Golfo de Fonseca.

La institución explicó que dichas condiciones se deben a la presencia de un sistema de baja presión sobre el área, el cual está generando oleaje de entre 1.2 y 1.9 metros, con registros máximos de 1.5 a 2 metros. Los vientos, con dirección noreste/oeste, oscilarán entre 11 y 23 nudos (aproximadamente 20 y 42 kilómetros por hora).

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De acuerdo con información publicada por 100% Noticias, el aviso detalla que las condiciones marítimas podrían afectar principalmente a la franja costera desde Bahía de Salinas hasta el Golfo de Fonseca. El incremento del oleaje, junto con la intensidad de los vientos, podría dificultar la navegación, especialmente en los canales de acceso y en las barras de entrada y salida al mar.

La Fuerza Naval ha dirigido la advertencia a propietarios de embarcaciones menores, pescadores, operadores turísticos, armadores y dueños de acopios que realizan actividades en el litoral Pacífico. Se recomienda extremar las precauciones, prestar atención al comportamiento del sistema de baja presión y tomar las medidas necesarias para evitar accidentes durante la navegación.

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Medidas sugeridas y recomendaciones

En el comunicado oficial, la Fuerza Naval sugiere a las embarcaciones que se encuentren realizando labores de pesca que permanezcan atentas a las perturbaciones meteorológicas. También se aconseja tomar todas las medidas de seguridad pertinentes y, de considerarlo necesario, trasladarse hacia un puerto seguro mientras persistan las condiciones desfavorables.

Corinto Nicaragua
La alerta en el Pacífico de Nicaragua prevé marejadas de hasta 2 metros y vientos de hasta 42 kilómetros por hora. (Oscar Navarrete/ LA PRENSA.)

La institución reitera que el monitoreo sobre el sistema de baja presión se mantendrá, con el fin de brindar información actualizada a quienes realizan actividades de pesca, turismo y transporte marítimo en la zona.

Según reportó 100% Noticias, el aviso nacional coincide con el monitoreo que realiza el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre una perturbación ubicada al sur de México. Según lo informado, la probabilidad de desarrollo de un ciclón tropical asociado a este sistema es cercana al 0 % para las próximas 48 horas, aunque la posibilidad de formación durante los próximos siete días se estima en un porcentaje mayor.

El Centro Nacional de Huracanes ha señalado que podría generarse una zona de baja presión a varios cientos de kilómetros al sur de la costa mexicana a mediados de la próxima semana. El sistema podría desarrollarse gradualmente, desplazándose hacia el oeste-noroeste, aunque se prevé que permanezca bastante al sur de México.

La Fuerza Naval continuará con el monitoreo de las condiciones marítimas y recomienda a los sectores involucrados mantenerse informados y atentos a los avisos oficiales durante los próximos días para reducir riesgos en la navegación y las actividades económicas asociadas al litoral Pacífico de Nicaragua.

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