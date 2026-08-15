Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Sally Field recordó que consiguió la audición para El gran guardaespaldas en 1976 después de años de rechazo en Hollywood

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Sally Field llevaba años chocando contra las puertas de Hollywood cuando, en 1976, consiguió por fin una audición para El gran guardaespaldas. Antes siquiera de entrar, escuchó al director Bob Rafelson gritar desde una habitación contigua y reprocharle a la responsable de casting, Dianne Crittenden, haberla dejado pasar: estaba convencido de que hacerle una prueba era perder el tiempo.

La actriz, hoy de 79 años, recordó ante Entertainment Weekly que aquella oportunidad llegó después de una larga etapa de rechazos y terminó convirtiéndose en un punto de inflexión profesional. Ese trabajo abrió el camino hacia registros más dramáticos, una transformación que poco después se consolidaría con Sybil.

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Tras protagonizar la sitcom La Monja Voladora entre 1967 y 1970, las puertas de Hollywood se cerraron ante ella de forma casi total. “No podía conseguir que me dejaran entrar a una sala de audiciones. No podía entrar en las listas. Pensaban que ya sabían todo lo que yo era. ‘No, gracias. No queremos nada de eso’”, declaró la actriz en entrevista con la revista People.

Tras La Monja Voladora, Sally Field quedó fuera de las audiciones y buscó cambiar la imagen que la televisión había fijado sobre su carrera

Ese período de sequía se extendió por años. Field llegó al Actors Studio —la institución neoyorquina fundada en 1947 y asociada al método de actuación de Lee Strasberg— con el fin de reforzar su formación y alejarse de la imagen frívola que le había dejado la televisión. Fue precisamente allí donde Jack Nicholson la vio trabajar.

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El actor quedó impresionado con su nivel y la recomendó ante Crittenden y Rafelson como “un talento aún no reconocido”, según detalló Entertainment Weekly. Esa gestión le abrió la puerta a su primera entrevista formal desde Gidget, la sitcom en la que había debutado en 1965, once años antes.

La hostilidad que percibió al llegar al lugar no la detuvo. “Tuve que usar esa ira como mi combustible”, afirmó la actriz, de acuerdo con el artículo de Entertainment Weekly. Pese a los gritos que escuchó del otro lado de la pared, siguió adelante con la audición y obtuvo el papel de Mary Tate Farnsworth, el rol femenino protagónico del film. Bob Rafelson, el mismo director que minutos antes la quería fuera del edificio, terminó por elegirla.

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El papel que cambió su carrera

El estreno de El gran guardaespaldas en 1976 marcó, según Sally Field, el comienzo del cambio en su vida profesional (Crédito: Bettmann Archive)

El gran guardaespaldas es una película que combina elementos de comedia y drama y cuyo desarrollo transcurre en un gimnasio ubicado en el estado de Alabama. Esta producción cinematográfica logró reunir en su elenco a Field, quien actuó junto a Jeff Bridges y también compartió escenas con Arnold Schwarzenegger, quien por esa época todavía no era conocido por el gran público.

El estreno oficial de este filme tuvo lugar en 1976 y representó, según la propia actriz, “el comienzo del cambio” en su vida profesional, ya que fue un punto de inflexión hacia una carrera que tendría posteriormente un mayor peso dentro de la industria cinematográfica.

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En ese mismo año, Field asumió un papel protagónico en Sybil, la miniserie para la televisión que fue clave, ya que le valió el Emmy a la Mejor Actriz Protagonista en un Programa Especial. “Luché duro por Sybil”, reconoció la actriz durante declaraciones que fueron reunidas por Entertainment Weekly.

Tanto El gran guardaespaldas como Sybil fueron proyectos que sirvieron para cimentar su paso de los formatos televisivos más ligeros hacia papeles que le exigían atravesar y construir personajes con una carga dramática mucho más compleja.

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Ese mismo año, Sally Field protagonizó Sybil, ganó el Emmy y consolidó el giro de su carrera hacia papeles dramáticos que luego la llevaron al Oscar (REUTERS/Danny Moloshok)

La trayectoria posterior de Field incluyó títulos como Dos pícaros con suerte (1977), Norma Rae (1979) —que le valió su primer premio Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS)— y En un lugar del corazón (1984), con el que obtuvo su segunda estatuilla.

Su carrera en el cine fue, en gran parte, producto de haber resistido aquella tarde de 1976 en la que un director la quiso expulsar antes de que tuviera la oportunidad de demostrar de qué era capaz.

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