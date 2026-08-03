Kevin Jonas contó qué admira y qué le cuestiona a Joe y Nick en una charla de honestidad total

Kevin Jonas habló en el podcast de Lewis Howes sobre las fortalezas, los defectos y la dinámica de los Jonas Brothers

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Kevin Jonas habló en el podcast de Lewis Howes sobre las fortalezas y los aspectos a mejorar de sus hermanos Joe y Nick. En la conversación, los tres integrantes de Jonas Brothers describieron dinámicas personales, formas de trabajo y tensiones del grupo en medio de la promoción de sus proyectos.

El anfitrión, Lewis Howes, estableció desde el inicio que la condición de la charla era la honestidad total. Kevin, señalado como “el más sabio por ser el mayor”, destacó que tanto Joe Jonas como Nick Jonas manejan con destreza el equilibrio entre su vida personal y su carrera.

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“Hacen un trabajo increíble asegurándose de estar en casa cuando necesitan estarlo, priorizando al mismo tiempo el crecimiento de su negocio y el crecimiento personal”, afirmó el músico en el programa de Howes.

Kevin no esquivó las observaciones más incómodas. Sobre Joe, señaló una tendencia a decidir por el grupo, especialmente a la hora de elegir restaurantes o el tipo de café que el grupo consume.

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Kevin Jonas señaló que Joe Jonas tiende a decidir por el grupo, incluso en elecciones cotidianas como restaurantes o café, y Joe afirmó que mejoró en ese aspecto (REUTERS)

“No porque tengamos una sugerencia significa que la tuya no es buena”, explicó Kevin en el podcast. Joe reconoció la observación sin sorpresa: “Soy consciente de esto. No soy ajeno al tema, y creo que mejoré”. Como anécdota, recordó que solía llegar a ciudades donde vivía Nick y ponerse a “mostrarle el lugar”, ignorando que su hermano era quien residía allí.

Sobre Nick, Kevin valoró su disposición permanente a desafiarse. El músico menor protagonizó recientemente una temporada de 14 semanas en Broadway, con ocho funciones semanales, en una obra sometida a la presión de la crítica teatral. “Hay una negatividad no justificada cuando se anunció su participación”, relató Joe en la conversación, quien asistió tanto al estreno como a los ensayos previos.

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Kevin, por su parte, señaló que su aspecto a mejorar pasa por vocalizar la frustración en lugar de internalizarla: “Me preocupa sobrepasarme si él está procesando algo. Quiero ayudar, pero a veces no sé cómo”.

Lo que Nick dijo sobre Kevin y Joe

Kevin Jonas destacó que Nick Jonas busca desafiarse y citó su temporada de 14 semanas en Broadway con ocho funciones semanales (REUTERS)

Nick, en tanto, tomó la palabra para referirse a sus hermanos mayores. De Kevin resaltó su solidez financiera y su rol como operador del negocio familiar, describiendo al trío como una suerte de “coejecutivos” donde cada uno aporta en áreas distintas. “Toma presión de nosotros para no estar metidos en los detalles”, señaló.

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Su aspecto a mejorar, según Nick, es la tendencia a tomarse de forma personal el proceso de otros: “Cuando yo me retraigo para procesar algo, él lo toma como algo propio, y no necesita ser arreglado en ese momento”.

Sobre Joe, Nick destacó su capacidad de ver lo positivo aun en situaciones injustas, algo que atribuye directamente a su música, a su actitud en el escenario y al trato con la gente. “Yo tiendo a ser un poco más cínico o escéptico, y puedo ver cuándo eso afecta mi rendimiento”, reconoció.

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El punto a trabajar para Joe, desde la perspectiva de Nick, es la dificultad para enfocarse en conversaciones de negocios o decisiones creativas: “Cuando hay algo importante que resolver, a veces es como: concentrémonos”.

La devolución de Joe y la reacción de Kevin

Nick Jonas afirmó que Joe Jonas mantiene una mirada positiva ante situaciones injustas, pero señaló que a veces le cuesta enfocarse en conversaciones de negocios o decisiones creativas (REUTERS)

Joe, por su lado, describió a Kevin como un padre y compañero de vida admirable, alguien que antes era objeto de bromas del grupo por tomar vuelos nocturnos para volver a su familia después de los shows.

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“Hasta que nosotros también tuvimos nuestras familias y entendimos”, admitió entre risas. Su sugerencia para Kevin fue directa: “Necesita relajarse y ser menos duro consigo mismo”. Nick amplió esa lectura al señalar que Kevin opera desde una necesidad de complacer a todos y evitar errores: “Si algo sale mal, es como si el castillo se derrumbara”.

El propio Kevin aceptó la observación con humor: “Necesito calmarme”, dijo entre carcajadas. El conductor mencionó el libro The Birth Order, que analiza cómo el orden de nacimiento moldea la personalidad, como posible explicación al perfeccionismo del mayor de los Jonas.

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Kevin no rechazó la teoría, aunque matizó que su impulso no es la perfección en sí, sino el control de las variables: “Hay un intento de gestionar las cosas que no siempre es positivo”.

Cuánto descansan los Jonas Brothers

Joe Jonas reveló que Jonas Brothers descansan apenas una semana o 10 días al año en medio de la promoción de proyectos como su último álbum (REUTERS)

La conversación también abordó los ritmos de trabajo del grupo. Joe reveló que las vacaciones colectivas apenas alcanzan una semana o 10 días al año. Nick, de 32 años al momento de la grabación, explicó su lógica: “Veo una pista de oportunidades que, afortunadamente, se extendió entre 15 y 20 años. No puedo ignorar eso. Ninguno de nosotros puede".

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El músico reconoció que el tiempo libre les resulta casi ajeno, aunque lo encuadró como consecuencia de amar lo que hacen y no como un problema.

El episodio se grabó en el marco de la promoción del último álbum de Joe Jonas, al que el propio Kevin describió como “muy honesto” en sus letras y en su presentación pública, con un trabajo activo en redes sociales como TikTok para difundirlo.