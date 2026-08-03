Mick Jagger recordó su reacción al escuchar “The Jean Genie” de David Bowie: “Dios mío, me has robado todas mis cosas”

Mick Jagger compartió cómo la primera escucha de “The Jean Genie” de David Bowie marcó un antes y un después en su vínculo creativo (Crédito: David Bowie vía YouTube)

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Mick Jagger rememoró la impresión que le causó escuchar por primera vez “The Jean Genie” de David Bowie, al identificar en esa canción recursos y estilo propios de The Rolling Stones.

La anécdota, revelada en una entrevista citada por RockFM, muestra cómo la influencia mutua entre ambos músicos definió una relación creativa marcada por la competencia y la admiración.

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El origen de una polémica musical

La primera reacción de Jagger ante la canción de Bowie reveló el impacto de la influencia mutua en la escena del rock británico (Captura de YouTube)

Durante una sesión en los años setenta, David Bowie presentó a Mick Jagger un tema inédito que pronto sería “The Jean Genie”. Según relató el vocalista de los Stones, la canción le resultó inmediatamente familiar. “Cuando me puso ‘The Jean Genie’ pensé: ‘Dios mío, me has robado todas mis cosas’”, recordó el cantante británico. Bowie no negó la influencia y respondió: “Sí, lo sé. Es un homenaje a ti”.

La respuesta directa de Bowie marcó el tono de la relación entre ambos. Según Jagger, el tema “sonaba a una etapa muy Rolling Stones”, y la franqueza con la que admitió aquella influencia ayudó a convertir una posible disputa en un reconocimiento explícito de inspiración artística.

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Competencia y evolución artística

Ambos músicos cultivaron una relación basada en la superación y la constante transformación de sus estilos (YouTube: @TeamCoco)

En declaraciones recogidas por RockFM, Mick Jagger afirmó que la competencia fue un factor clave desde los primeros años de la escena londinense: “Éramos competitivos. David era muy competitivo. Él me hizo ser competitivo; yo también tuve que serlo”. Esta dinámica no se tradujo en conflicto abierto, sino en una observación constante y en la voluntad de superarse mutuamente en cada proyecto.

Jagger también destacó el carácter camaleónico de David Bowie: “No había un solo David Bowie. Siempre estaba cambiando. Evolucionaba continuamente y nunca dejaba de sorprender”.

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Esa búsqueda permanente de nuevos caminos musicales permitió que Bowie incorporara influencias diversas, incluida la de los Stones, sin perder su identidad propia.

De la rivalidad a la colaboración

La colaboración en “Dancing In The Street” consolidó su alianza artística y su proyección internacional (Photo by Brian Cooke/Redferns)

Con el paso de los años, la relación entre Jagger y Bowie evolucionó hacia la colaboración directa. En 1985, grabaron juntos una versión de “Dancing In The Street” destinada a recaudar fondos para fines benéficos. El sencillo se transformó en uno de los dúos más emblemáticos de la década, según RockFM, y simbolizó la superación de la competencia inicial en favor de un trabajo conjunto.

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El éxito de “Dancing In The Street” reflejó la capacidad de ambos músicos para sumar fuerzas y alcanzar nuevas audiencias. Su vínculo creativo, lejos de diluirse, se proyectó en la cultura popular y marcó un hito en la historia del rock internacional.

“The Jean Genie” y el destino de Bowie

Un episodio de salud durante un concierto en Praga vincula la canción con uno de los momentos más decisivos en la vida de Bowie (Crédito: Trinity Mirror / Mirrorpix)

La canción “The Jean Genie” también quedó asociada a un episodio crucial en la vida de David Bowie. Durante un concierto en Praga en junio de 2004, el artista interpretaba ese tema cuando comenzó a sufrir un dolor en el pecho. El incidente derivó en el diagnóstico de un infarto, lo que lo llevó a abandonar definitivamente las giras, según informó RockFM.

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Aunque regresó al estudio para grabar discos como The Next Day y Blackstar, Bowie nunca volvió a actuar en vivo antes de su muerte en enero de 2016. La interpretación de “The Jean Genie” en Praga quedó registrada como uno de los momentos más significativos de sus últimos años sobre el escenario.

El legado de una relación creativa

Jagger reconoce que la competencia con Bowie impulsó la creatividad y el desarrollo profesional de ambos (Photo by RB/Redferns)

El propio Mick Jagger reconoció en sus declaraciones que la fricción artística con Bowie resultó un estímulo para su desarrollo profesional. “La competencia también funcionó como estímulo para nuestro trabajo”, sintetizó, según RockFM.

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Su testimonio confirma que la admiración y el desafío mutuo definieron un vínculo único entre dos figuras clave de la música contemporánea.