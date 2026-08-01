Quién era Nirmal Purja: la historia del alpinista que conquistó los ’14 ochomiles’ en Netflix y murió buscando un nuevo récord

El montañista Nimsdai Purja se embarca en el desafío de conquistar la cima de las 14 montañas más altas del mundo en solo siete meses.

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Nirmal Purja había construido su carrera alrededor de una idea que repetía con frecuencia: que los límites podían ser superados. El alpinista nepalí, conocido mundialmente como “Nimsdai”, falleció el 31 de julio de 2026 después de quedar atrapado junto a otros nueve escaladores en una avalancha en el Broad Peak, una montaña de 8.051 metros ubicada en la cordillera del Karakórum, en Pakistán.

El accidente ocurrió cuando la expedición liderada por Purja intentaba avanzar por la montaña. Según los reportes iniciales, el grupo perdió comunicación tras la avalancha y las labores de rescate se complicaron por las condiciones extremas del terreno. Algunos cuerpos fueron recuperados durante la búsqueda, entre ellos los de la alpinista omaní Nadhira Al-Harthy, la estadounidense Mallory Geis y el nepalí Pur Bahadur Gurung.

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Purja inicialmente no tenía contemplado ascender Broad Peak esta semana. Según reveló el propio montañista en una publicación previa en redes sociales, el objetivo original era escalar únicamente el Gasherbrum II. Nimsdai cambió sus planes porque una cumbre en Broad Peak lo dejaría cerca de otro récord histórico: convertirse en la primera persona en conquistar los 14 ochomiles dos veces sin oxígeno suplementario.

“Broad Peak, solo pido un paso seguro hacia arriba y de regreso. No tomo a la ligera ninguna montaña”, escribió antes del ascenso.

Días antes de la avalancha, Nirmal Purja publicó un mensaje en el que expresó su respeto por la montaña (Captura de X)

De una infancia humilde en Nepal a los récords mundiales

Purja nació en 1983 en Dana, una pequeña localidad del oeste de Nepal ubicada cerca del macizo del Dhaulagiri. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas. En entrevistas recordó que hubo momentos en los que incluso tener un par de sandalias era considerado un lujo.

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Su familia tenía una fuerte relación con los Gurkhas, la histórica unidad de soldados nepalíes integrada al Ejército británico. Siguiendo esa tradición, Purja ingresó a los 18 años al Ejército británico en 2003. Primero formó parte de los Queen’s Gurkha Engineers y posteriormente dio un salto dentro de las fuerzas especiales: en 2009 ingresó al Special Boat Service, convirtiéndose en el primer Gurkha en formar parte de esa unidad.

Durante 16 años de servicio militar se especializó en guerra en condiciones de frío extremo y participó en operaciones, incluida una misión en Afganistán. Su disciplina y resistencia física serían elementos fundamentales para su posterior carrera en las montañas.

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Nirmal Purja dejó una carrera marcada por récords, desafíos extremos y debates sobre la evolución del montañismo en el siglo XXI. (Europa Press)

Esa afición llegó a su vida casi por casualidad. En 2012 realizó un viaje al campamento base del Everest y decidió intentar la cima del Lobuche East, una montaña de 6.119 metros. Aquella experiencia cambió su trayectoria. En 2014 alcanzó su primer “ochomil” al conquistar el Dhaulagiri, la montaña que domina la región donde nació. Dos años después llegó a la cima del Everest por primera vez.

El récord de los 14 ochomiles que llegó a Netflix

La hazaña que transformó a Purja en una figura internacional ocurrió en 2019 con su proyecto “Project Possible”, un desafío para escalar las 14 montañas más altas del mundo en menos de siete meses.

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Antes de su intento, el récord vigente estaba cerca de los ocho años. Purja completó la misión en solo 189 días, seis meses y seis días, entre abril y octubre de 2019. Inició con el Annapurna el 23 de abril y terminó en el Shishapangma el 29 de octubre.

Tras abandonar el Ejército británico, Purja apostó todo por Project Possible, un desafío que inicialmente parecía imposible incluso para los escaladores más experimentados. (X)

El logro fue registrado en el documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, estrenado en 2021, una producción que llevó su historia a millones de espectadores fuera del mundo del alpinismo. La película mostró la planificación militar detrás de la expedición, los riesgos de escalar en la llamada “zona de la muerte” y la participación de un equipo de montañistas nepaleses.

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El documental convirtió a Purja en una figura conocida fuera del reducido círculo del montañismo. Su historia llegó a millones de espectadores y lo transformó en uno de los rostros más populares de la escalada de alta montaña.

Récords, críticas y una nueva visión del alpinismo

Tras su récord de 2019, algunos especialistas cuestionaron su método debido al uso de oxígeno suplementario, cuerdas fijas y una amplia estructura logística. Sus críticos consideraban que sus ascensos no podían compararse directamente con expediciones más autosuficientes de generaciones anteriores.

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Purja defendía una visión diferente: argumentaba que su objetivo era demostrar nuevas posibilidades y, especialmente, dar mayor reconocimiento a los sherpas nepaleses que históricamente habían quedado en segundo plano frente a los alpinistas extranjeros.

A través de su fundación, Nirmal Purja también buscó mejorar las condiciones de los trabajadores de montaña y apoyar a comunidades vinculadas al Himalaya (EFE/NARENDRA SHRESTHA)

Uno de sus mayores logros posteriores llegó en enero de 2021, cuando formó parte del primer equipo en conquistar el K2 durante el invierno. Los diez integrantes nepalíes llegaron juntos a la cima y cantaron el himno nacional de Nepal. En esa expedición, Purja alcanzó la cumbre sin oxígeno suplementario.

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También impulsó actividades de impacto social a través de la Fundación Nimsdai, con iniciativas relacionadas con educación, limpieza de montañas y apoyo para trabajadores de altura. Además, construyó una casa de descanso para porteadores en la ruta del Everest.

Su trayectoria no estuvo exenta de controversias. En 2024, las montañistas Lotta Hintsa y April Leonardo lo acusaron de acoso sexual. Purja negó las acusaciones y, a través de sus abogados, afirmó que eran falsas y difamatorias.

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Antes de su muerte, Nimsdai Purja trabajaba en el llamado Hat-Trick Challenge, un ambicioso proyecto que buscaba completar los 14 ochomiles y las Siete Cumbres tres veces cada una.

Purja deja a una familia que acompañó su trayectoria lejos de los reflectores. Estaba casado con Suchi Purja y tenía una hija, Himani. Según BBC, el alpinista vivía junto a ellas en Hampshire, Inglaterra, aunque sus expediciones lo mantenían lejos de casa durante largos periodos.