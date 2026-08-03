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Otorgaron un bono de 50 mil pesos para las Fuerzas Armadas y de seguridad federal

La decisión quedó asentada en dos decretos y se pagará con los haberes del mes de agosto. Se trata de un monto remunerativo y no bonificable

El documento está firmado por el presidente Javier Milei, el titular de las FFAA Carlos Presti y la titular de la cartera de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva
El documento está firmado por el presidente Javier Milei, el titular de las FFAA Carlos Presti y la titular de la cartera de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva
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El Gobierno nacional otorgó una suma fija de $50.000 a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales, a través de dos publicaciones hechas este lunes en el Boletín Oficial.

La medida, de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, se abonará por única vez junto con los haberes del mes de agosto y alcanza a decenas de miles de agentes distribuidos en distintas fuerzas del Estado nacional.

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Los decretos 695/2026 y 696/2026, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Carlos Alberto Presti y Alejandra Monteoliva, respectivamente, instrumentan la misma decisión, pero a través de dos actos administrativos separados, uno por cada ministerio con jurisdicción sobre las fuerzas alcanzadas.

Fuerzas Armadas en Zona de Seguridad de Fronteras: Operación “Julio Argentino Roca”
El primero de los textos comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas

El primero de los textos comprende al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, al personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Defensa. El texto oficial fundamentó la medida en la necesidad de adecuar los ingresos del personal a fin de mantener los estándares adquisitivos de sus remuneraciones, en función de las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

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En tanto, el segundo de los decretos corresponde al Ministerio de Seguridad Nacional y abarca un universo más amplio de fuerzas. De acuerdo con lo detallado en el documento oficial, el beneficio alcanza al personal con estado militar de gendarme y a los alumnos en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y al personal con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

También a los efectivos en actividad de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad y a los alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), al personal con estado penitenciario en actividad y a los alumnos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del mismo ministerio.

El decreto 696/2026 comparte el mismo fundamento que el anterior. El Gobierno señaló que la medida apunta a “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales”.

Fuerzas Armadas en Zona de Seguridad de Fronteras: Operación “Julio Argentino Roca”
La medida también alcanza al personal en actividad de la GNA, la PNA, la PFA, la PSA, el SPF y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional

En ambos casos, la suma fija tiene las mismas características: un monto fijo de $50.000 por persona, de percepción única, remunerativa y no bonificable. La condición de remunerativa implica que el monto se computa a los efectos del cálculo de aportes y contribuciones previsionales, mientras que la condición de no bonificable significa que no sirve de base para el cálculo de otros suplementos o adicionales que se liquidan como porcentaje del salario.

Ambos decretos facultan a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la aplicación de la medida. El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto será atendido con los créditos asignados a cada jurisdicción en el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

La suma fija de $50.000 que el Gobierno dispuso para agosto se suma a una serie de medidas salariales que el Ministerio de Defensa viene instrumentando desde mediados de año para el personal uniformado.

En junio, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026, Milei había creado un suplemento por título académico para los integrantes de las Fuerzas Armadas, con porcentajes de entre el 10 % y el 25 % del haber mensual bruto según el nivel de formación acreditada —tecnicatura, grado universitario o posgrado—. Ese beneficio es permanente y se actualiza junto con cada recomposición salarial general.

Vista trasera de un oficial con uniforme color caqui y gorra, mirando con binoculares hacia el océano con el horizonte iluminado por el sol
La suma es de $50.000 a abonarse con los haberes de agosto

A fines de julio, el Gobierno avanzó en la reglamentación de ese suplemento con un nuevo decreto que amplió el universo de beneficiarios e incorporó a todos los militares que acrediten títulos reconocidos por las leyes de Educación Superior, de Educación Técnico Profesional y de Educación Nacional.

La norma también estableció que, en caso de contar con más de un título, solo se reconocerá el de mayor graduación, y que el beneficio comenzará a computarse a partir del primer día del mes siguiente a la presentación de las constancias ante la autoridad que cada fuerza determine.

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