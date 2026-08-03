Entretenimiento
Agregar Infobae enGoogle

Anya Taylor-Joy reveló cómo fueron las extenuantes madrugadas de rodaje en “Dune: Messiah”

En una entrevista con Complex News, la actriz recordó las jornadas que comenzaban desde las primeras horas del día en el desierto y explicó por qué considera que Denis Villeneuve lidera sus rodajes con una entrega poco común

La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)
Guardar

Anya Taylor-Joy contó en una entrevista con Complex News cómo fue el rodaje de Dune: Messiah: jornadas de madrugada en el desierto, llamados temprano y un clima de trabajo marcado, según dijo, por el liderazgo de Denis Villeneuve.

La actriz, consultada por la periodista Gillian Superstar durante la promoción de Lucky, su nueva serie disponible en Apple TV+, se detuvo en los pormenores logísticos del set de Dune: Messiah, que aún no tiene fecha de estreno confirmada.

PUBLICIDAD

Según relató a Complex News, el calor extremo del desierto obligó al equipo a estructurar las jornadas en torno a las horas de menor temperatura: las filmaciones comenzaban de madrugada y por la mañana, con un receso antes de retomar el trabajo por la tarde. Para estar a tiempo, actores y técnicos debían despertar alrededor de las 2:00 o 3:00 de la madrugada.

Lejos de presentar esa rutina como un sacrificio, Anya Taylor-Joy la recordó con entusiasmo. “Esos amaneceres y atardeceres están grabados en mi retina para siempre. No podía apartar la mirada”, afirmó la actriz en declaraciones recogidas por Complex News. Ese detalle —la luz del desierto a horas inusuales— pareció ser, para ella, uno de los recuerdos más perdurables del proyecto.

PUBLICIDAD

Primer tráiler de “Duna: Parte Tres”
Anya Taylor-Joy contó que el rodaje de Dune: Messiah se organizó de madrugada en el desierto por el calor extremo (Warner Bros.)

Más allá del paisaje, Taylor-Joy fue enfática al señalar el factor humano como el rasgo que distinguió ese rodaje. Describió a Villeneuve como uno de sus cineastas preferidos, por sus decisiones artísticas y por el clima que genera a su alrededor.

“Cada persona en ese set estaba allí porque le importaba su visión y quería dar lo mejor de sí misma”, explicó, y agregó que el director es “un ejemplo de cómo liderar con amor”. Para la actriz, esa cohesión interna del equipo fue lo que convirtió el rodaje en una experiencia que difícilmente olvidará.

La entrevista con Complex News no se limitó al capítulo de Dune. Anya Taylor-Joy también habló sobre Lucky, la serie en la que no solo actúa sino que figura como productora ejecutiva.

El personaje central, Lucky, es una estafadora formada desde la infancia por su padre con el mismo oficio: un hombre que, según describió la propia actriz, la quiere genuinamente pero sin que eso interfiera con sus intereses propios. “El regalo que le dio su padre solo funciona si alguien más sufre”, señaló Taylor-Joy, y explicó que esa tensión moral fue lo que la atrajo del proyecto.

Anya Taylor-Joy recordó que los amaneceres y atardeceres del desierto fueron uno de los recuerdos más perdurables del set de Dune: Messiah (REUTERS)
Anya Taylor-Joy recordó que los amaneceres y atardeceres del desierto fueron uno de los recuerdos más perdurables del set de Dune: Messiah (REUTERS)

Uno de los desafíos que mencionó fue mantener la empatía del espectador hacia un personaje que miente de forma constante y asume identidades ajenas. Su estrategia, según detalló, fue encontrar lo que el personaje desea en su núcleo más profundo: no riqueza ni poder, sino una vida ordinaria y tranquila. Ese contraste entre los medios y el fin, dijo, fue la clave para humanizar a Lucky.

Cómo empezó su rol como productora ejecutiva

El paso a la producción ejecutiva no fue, para ella, un salto abrupto. Taylor-Joy contó que desde sus primeros proyectos, cuando los presupuestos eran escasos y todos debían colaborar en distintas áreas, adquirió una perspectiva amplia del funcionamiento de un set.

Esa curiosidad natural fue notada por el director M. Night Shyamalan, quien empezó a invitarla a ver los rushes y dailies de sus rodajes y a pedirle opinión. “Me hizo sentir que eso tenía valor”, dijo la actriz en la entrevista difundida por Complex News.

Fue luego cuando la actriz y productora Reese Witherspoon la contactó para coproducir Lucky que Taylor-Joy decidió asumir formalmente ese rol. El proceso de casting de la serie, según relató con orgullo, terminó con cada actor elegido como primera opción del equipo, incluyendo a Timothy Olyphant en el papel del padre, a quien eligieron por su capacidad de generar confianza en el espectador incluso mientras interpreta a alguien que no la merece.

Su método de trabajo como actriz

La actriz afirmó que buscó sostener la empatía hacia Lucky al enfocarse en que el personaje desea una vida ordinaria y tranquila (REUTERS)
La actriz afirmó que buscó sostener la empatía hacia Lucky al enfocarse en que el personaje desea una vida ordinaria y tranquila (REUTERS)

Sobre su método de trabajo, Taylor-Joy rechazó la noción del método actoral extremo. Lo que ella practica, definió ante Complex News, se parece más a lo que describió como “una psicosis controlada”: habitar los pensamientos de otro personaje durante horas, moverse como él, vestirlo, pero sin perder la capacidad de funcionar como profesional responsable frente a su equipo. “Si estás demasiado invertida en ser una imbécil, eso no va a ser muy divertido para nadie”, afirmó.

Anya Taylor-Joy con cabello rubio y vestido color crema, posa frente a un letrero con la palabra LUCKY, entre las banderas de Argentina e Inglaterra.
Anya Taylor-Joy contó que su paso a productora ejecutiva se consolidó cuando Reese Witherspoon la convocó para coproducir Lucky (REUTERS/Imagen Ilustrativa Infobae)

Para seleccionar sus proyectos, describió un proceso completamente físico e intuitivo. Cuando un guion le provoca una reacción similar a la que experimentó con Cuando los hermanos se encuentran —caminar por la casa, ensayar voces e imaginar escenas de manera compulsiva—, interpreta que ese papel es para ella.

Esa sensación la experimentó por primera vez con La bruja, su debut en el cine, donde llegó a provocarse un ataque de ansiedad al leer el guion por primera vez.

Temas Relacionados

Anya Taylor-JoyDenis VilleneuveDuneApple TV+Newsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El CEO de DC explicó por qué el manga y anime superaron al cómic de superhéroes: “Su mercado es más grande que el nuestro”

Jim Lee, presidente y director creativo de la compañía estadounidense de historietas, analizó el impacto global del fenómeno japonés, el tamaño de ese negocio y el reto de comprender cómo cautiva a lectores de todas las edades

El CEO de DC explicó por qué el manga y anime superaron al cómic de superhéroes: “Su mercado es más grande que el nuestro”

Mick Jagger recordó su reacción al escuchar “The Jean Genie” de David Bowie: “Dios mío, me has robado todas mis cosas”

La anécdota revela una dinámica de inspiración que transformó la relación entre ambos músicos en un motor creativo durante décadas

Mick Jagger recordó su reacción al escuchar “The Jean Genie” de David Bowie: “Dios mío, me has robado todas mis cosas”

Kevin Jonas contó qué admira y qué le cuestiona a Joe y Nick en una charla de honestidad total

En el podcast de Lewis Howes, los Jonas Brothers se sinceraron sobre sus dinámicas, sus roces cotidianos y la forma en que cada uno equilibra la familia, la carrera y el negocio compartido

Kevin Jonas contó qué admira y qué le cuestiona a Joe y Nick en una charla de honestidad total

Simon Pegg recordó el abandono de su padre y contó cómo logró salir del alcoholismo

En una entrevista con el podcast Great Company with Jamie Laing, el actor británico habló sobre el divorcio de sus padres cuando tenía seis años, la lucha contra la adicción y el proceso que lo llevó a reconstruir su vida

Simon Pegg recordó el abandono de su padre y contó cómo logró salir del alcoholismo

Salen a la luz los mensajes inapropiados que Simon O’Connor, guitarrista de Modest Mouse, le envió a una menor de edad

La agrupación informó que Seth Jabour, integrante de Les Savy Fav, ocupará el lugar del músico durante los conciertos programados

Salen a la luz los mensajes inapropiados que Simon O’Connor, guitarrista de Modest Mouse, le envió a una menor de edad

DEPORTES

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central

TELESHOW

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

INFOBAE AMÉRICA

Tartessos, la civilización de España que selló sus templos antes de desaparecer sin dejar rastro

Tartessos, la civilización de España que selló sus templos antes de desaparecer sin dejar rastro

Nuevo León no está lejos

El precio del petróleo se desploma ante la expectativa de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

A días del inicio de las maniobras anuales Han Kuang, Taiwán aseguró que la cooperación militar con EEUU supera lo imaginado