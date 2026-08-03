El CEO de DC explicó por qué el manga y anime superaron al cómic de superhéroes: “Su mercado es más grande que el nuestro”

Jim Lee afirmó que el éxito global del manga y el anime japoneses es un objetivo y un modelo de aprendizaje para DC Comics y el cómic occidental

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La influencia del manga y anime japoneses sobre el público internacional se consolidó en los últimos años, marcando un punto de referencia incluso para los gigantes del cómic estadounidense.

Jim Lee, director creativo y copublicador de DC Comics, considera que el éxito global de la animación japonesa representa un “objetivo” para la industria que encabeza, según una entrevista publicada por el medio digital japonés, Nikkei xTREND magazine.

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Nacido en Seúl, Corea del Sur, y criado en Estados Unidos, Lee es uno de los nombres más influyentes del cómic contemporáneo gracias a trabajos como “Batman: Hush” y a su actual rol al frente del área creativa de DC Comics.

El director creativo de DC Comics sostuvo que el manga japonés conquistó al público internacional con una oferta de géneros más amplia que la del cómic de superhéroes

Durante una visita a Japón en diciembre de 2025, reflexionó sobre el fenómeno que llevó al manga a conquistar lectores de todo el mundo y sostuvo que el futuro del cómic occidental dependerá de su capacidad para aprender de ese modelo.

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El manga japonés, un modelo para el cómic occidental

El crecimiento del manga en el mercado internacional fue uno de los ejes centrales del análisis de Lee. El creativo recordó cómo obras como “AKIRA”, de Katsuhiro Otomo, y “Appleseed”, de Masamune Shirow, comenzaron a difundirse en Estados Unidos a finales de los años 80 y principios de los 90 gracias al trabajo de editoriales como TOKYOPOP, VIZ Media y Dark Horse.

Para el director creativo de DC Comics, el manga posee una fortaleza que el cómic estadounidense todavía no logra igualar. “La mayoría de los cómics son historias de superhéroes. Japón tiene una relación mucho más estrecha con la literatura: no se limita solo a historias de héroes. Hay historias sobre cocina, sobre fútbol y una gama mucho más amplia de géneros”, explicó.

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Lee señaló que en Japón el manga, el anime y los cómics forman parte del consumo cultural de todas las edades, a diferencia de Occidente

También destacó el tamaño del mercado japonés y planteó que ese éxito representa un desafío para Occidente. “El mercado del manga es más grande que nuestra industria. Por lo tanto, la pregunta es: ‘¿Qué podemos aprender de esto?’”, reflexionó.

Señaló que, a diferencia de Occidente, donde la animación y los cómics suelen vincularse a la infancia, en Japón forman parte del consumo cultural de todas las edades. Según el ejecutivo, la clave no es copiar el manga, sino entender las razones de su éxito global.

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El mercado mundial del cómic superó en 2025 los USD 17.800 millones y las proyecciones anticipan que podría duplicar su tamaño hacia 2030, consolidando a la historieta como una industria cultural de alcance global.

Los superhéroes mantienen relevancia, pero ya no ocupan la posición central que tuvieron durante décadas frente al avance del manga japonés

El crecimiento está impulsado principalmente por Asia: el manga concentra más de la mitad del mercado mundial y también ganó un peso dominante en Occidente. En Estados Unidos representó el 76% de las ventas de cómics y narrativa gráfica en 2021.

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De una “sociedad secreta” a la cultura pop mundial

Al analizar la evolución de la industria, Lee recordó cuánto cambió la percepción de los superhéroes en las últimas décadas. “Cuando empecé a trabajar en el mundo del cómic, casi nadie conocía a los personajes de cómics. Incluso en Estados Unidos, los cómics eran como una ‘sociedad secreta’”, recordó.

Actualmente, esos personajes se conviertieron en protagonistas de grandes producciones cinematográficas y en referentes de la cultura pop mundial, una transformación que, según explicó, nunca imaginó cuando comenzó su carrera.

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Superman y la búsqueda de esperanza

Entre los ejemplos del presente de DC Comics, Lee destacó el éxito de “Superman”, la película dirigida por James Gunn y estrenada en 2025. Según detalló Nikkei xTREND magazine, la cinta superó los USD 600 millones de recaudación mundial y marcó el inicio de una nueva etapa para el Universo DC en la pantalla grande.

El director creativo de DC Comics señaló que el personaje de Superman mantiene vigencia por los valores de esperanza y humanidad que representa

Para Lee, el atractivo del personaje reside en los valores que representa. “Simboliza la ‘esperanza’ y la ‘humanidad’, a pesar de ser un extraterrestre”, afirmó.

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Según explicó, el héroe resulta cercano porque enfrenta dificultades similares a las de cualquier persona. “Tiene que afrontar las diversas dificultades de la vida cotidiana y seguir adelante paso a paso. Eso es muy relevante para nuestros tiempos”, sostuvo.

En un contexto marcado por la incertidumbre política y económica, el creativo consideró que los personajes de ficción cumplen un papel importante. “La gente encuentra esperanza e inspiración en estos personajes de ficción. Se identifican con ellos, comprenden su bondad y desean creer que también existen buenas cualidades en nosotros mismos”, remarcó.

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James Gunn y el presente de DC

Lee también atribuyó parte del éxito reciente de DC al trabajo de Gunn, responsable de películas como “Superman” y de series como “Peacemaker” y “El Pingüino”. “Tiene un gran talento para contar historias. Además, es excelente prediciendo cómo se verán las cosas en pantalla”, afirmó.

Lee elogió el trabajo de James Gunn al frente de las producciones de DC y resaltó su talento para transformar ideas en relatos cinematográficos (REUTERS)

El creativo explicó que Gunn creció leyendo cómics, una experiencia que, a su juicio, sigue influyendo en la forma en que construye sus historias. También recordó que ambos compartieron una infancia en St. Louis, Misuri, donde desarrollaron su afición por las historietas.

El desafío de contar historias que generen empatía

Lee afirmó que el desafío de DC Comics no pasa solo por el rendimiento comercial, sino por crear historias con impacto emocional sin recurrir a mensajes políticos explícitos. Según el ejecutivo, las nuevas generaciones tienen una mirada distinta sobre el mundo, por lo que los creadores deben enfocarse en el valor narrativo.

En ese sentido, explicó que los cómics no deberían funcionar como vehículos de mensajes explícitos, sino como relatos capaces de generar una experiencia emocional en el lector.

El jefe creativo de DC Comics afirmó que el futuro del cómic occidental depende de historias con empatía e impacto emocional, antes que de mensajes políticos explícitos

Afirmó que las historias deben conectar con las personas mediante sus personajes y emociones, ya que considera que los conflictos narrativos y los vínculos que generan los protagonistas tienen mayor capacidad para modificar la percepción del público que los mensajes explícitos.

Según el ejecutivo, la empatía es un elemento fundamental para construir una relación duradera con los lectores y una pieza clave para el futuro del cómic occidental.