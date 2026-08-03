Salen a la luz los mensajes inapropiados que Simon O’Connor, guitarrista de Modest Mouse, le envió a una menor de edad

Simon O’Connor queda fuera de la gira de Modest Mouse tras señalamientos por conversaciones con una fan menor de edad. (Instagram. Shutterstock)

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Modest Mouse anunció que el guitarrista Simon O’Connor no participará en su próxima gira luego de que surgieran acusaciones sobre el presunto envío de mensajes inapropiados a una seguidora menor de edad a través de Instagram.

La controversia comenzó después de que una persona publicara en Reddit capturas de pantalla de una conversación que, según afirmó, habría ocurrido entre O’Connor y una joven que estaba a pocos días de cumplir 17 años.

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La usuaria señaló que el contacto inició después de que ella interactuara con algunas publicaciones del músico en la red social.

De acuerdo con las imágenes compartidas, el artista habría enviado inicialmente una imagen relacionada con el juego “Simon Says”, acompañada del mensaje: “SIMON calls your bluff BUZZ”.

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La seguidora respondió con un “me gusta” al mensaje con un emoji de una cabeza de extraterrestre, O’Connor supuestamente envió una foto de un hombre afroamericano desnudo sentado con las piernas abiertas..

Simon O’Connor le mandó una imagen sexualmente explícita a una menor de edad. (Reddit)

La joven relató que inicialmente creyó que la cuenta del guitarrista había sido intervenida y respondió que “todo estaba bien” porque pensaba que había sido hackeado. Sin embargo, según las capturas difundidas, Simon O’Connor habría respondido que no había sido víctima de un hackeo.

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“Desearía haber sido hackeado, solo tuve una noche de fiesta y estaba viendo todo con un ojo, ya sabes”, escribió, según la conversación publicada.

La seguidora también compartió otro mensaje en el que O’Connor, de 42 años, presuntamente hizo referencia a las interacciones que ella había tenido con sus publicaciones,

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“Pero me tomaste por sorpresa con un montón de ‘me gusta’ y luego muy poca presentación aparte de fotos en bikini, así que ambos tenemos la culpa”, escribió.

Simon O’Connor hizo comentarios inapropiados a la adolescente. (Reddit)

Según las capturas, el guitarrista posteriormente eliminó uno de los mensajes y escribió: “Lo hice otra vez”.

La joven aseguró en Reddit que su perfil de Instagram era público y que incluía su edad en la biografía.

También afirmó que, después de recibir los mensajes, buscó apoyo entre personas relacionadas con la comunidad de seguidores de música independiente, pero que no obtuvo respuesta de usuarios con plataformas públicas.

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Tras la difusión de las acusaciones, Simon O’Connor publicó una respuesta en Reddit para abordar la situación. El músico afirmó que rechaza cualquier conducta sexual hacia menores y señaló que, como persona y padre, considera ese tipo de comportamiento inaceptable.

“Primero, me gustaría afirmar que me opongo inequívocamente a cualquier comportamiento sexual hacia menores; como ser humano y como padre me repugna”, escribió.

Simon O’Connor intentó justificar su actuar. (Reddit)

En su explicación, O’Connor afirmó que una persona había estado creando diferentes cuentas en redes sociales y contactándolo de manera repetida.

Según su versión, después de una noche de fiesta observó interacciones desde un perfil que creyó pertenecía a la misma persona con la que había tenido problemas anteriormente.

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El guitarrista explicó que decidió enviar un mensaje que describió como “de mal gusto” utilizando el meme relacionado con “Simon Says”, porque pensó que estaba respondiendo a la persona equivocada.

Posteriormente, indicó que se dio cuenta de que la destinataria no era quien él creía y que eliminó los mensajes y terminó la comunicación.

Simon O’Connor aseguró que confundió a la adolescente con otra persona. (Shutterstock)

“Lo siento sinceramente por la persona que recibió esos mensajes. No merecía ser puesta en esa posición y lamento el estrés y la atención que esto le ha provocado”, escribió O’Connor.

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El músico también reconoció que algunas personas podrían no creer su versión de los hechos y señaló que únicamente podía asumir responsabilidad por sus acciones y ofrecer una disculpa.

Tras la publicación de las acusaciones y la respuesta del guitarrista, Modest Mouse confirmó el viernes que O’Connor no formaría parte de su próxima gira.

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La agrupación informó que Seth Jabour, integrante de la banda Les Savy Fav, ocupará el lugar del guitarrista durante los conciertos programados.

Simon O’Connor será reemplazado por Seth Jabour para la gira. (Instagram)

“El lado positivo es que Seth Jabour de Les Savy Fav se unirá para tocar la guitarra. Esperamos estar ahí con todos ustedes”, escribió Modest Mouse en sus redes sociales.

La gira de la banda comenzará el 4 de agosto en Ojai, California, y concluirá el 23 de octubre en Sacramento, California. Hasta el momento, representantes de Modest Mouse no han emitido comentarios adicionales sobre la decisión.