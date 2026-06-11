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Dwayne Johnson cuenta cómo un bulto doloroso lo hizo temer por un posible cáncer testicular: “Tuve que vivir con eso durante 24 horas”

“La Roca” ocultó su miedo a su esposa y continuó con sus compromisos públicos antes de recibir el diagnóstico médico

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“The Rock” recordó que tuvo que hacer bromas y dar discursos frente al público mientras enfrentaba una gran incertidumbre sobre su salud. (REUTERS/Mario Anzuoni)
“The Rock” recordó que tuvo que hacer bromas y dar discursos frente al público mientras enfrentaba una gran incertidumbre sobre su salud. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Dwayne Johnson vivió hace poco uno de los momentos de mayor incertidumbre de su vida cuando pensó que podría haber desarrollado cáncer. El actor y exluchador profesional explicó que tuvo que soportar 24 horas de suspenso hasta el momento en que los médicos descartaron la enfermedad.

Según explicó la estrella de Moana en una entrevista con Esquire, todo comenzó un viernes mientras se duchaba y notó que algo no estaba bien. Tenía un bulto en un testículo que le causaba sensibilidad y un dolor intenso, por lo que pasó el fin de semana preocupado porque la molestia se hizo cada vez más fuerte.

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A pesar de su temor, Johnson decidió guardar silencio incluso con las personas más cercanas a él. “Ni siquiera se lo dije a Lauren. No quería preocuparla antes de saber si realmente había algo de qué preocuparse”, confesó sobre su esposa, Lauren Hashian, con quien lleva siete años de matrimonio.

El lunes siguiente acudió al médico antes de viajar a Las Vegas para participar en CinemaCon, donde tenía compromisos promocionales de Jumanji: Open World, la próxima entrega de la exitosa franquicia cinematográfica. Después de examinarlo, el especialista le explicó que lo más probable era que tuviera epididimitis, una inflamación de un conducto ubicado en la parte posterior del testículo que almacena espermatozoides. Sin embargo, también le advirtió que la posibilidad de un cáncer testicular no podía descartarse sin una ecografía.

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Mientras esperaba los resultados médicos, Johnson cumplió con sus compromisos en CinemaCon y mantuvo su preocupación en privado. (REUTERS/Caroline Brehman)
Mientras esperaba los resultados médicos, Johnson cumplió con sus compromisos en CinemaCon y mantuvo su preocupación en privado. (REUTERS/Caroline Brehman)

La prueba quedó programada para la mañana siguiente, lo que obligó al actor a continuar con su agenda pública durante un día entero sin conocer el verdadero estado de su salud.

“Así que tuve que vivir con eso durante esas veinticuatro horas, sin saberlo, y tenía que estar todo el día bromeando y dando discursos”, recordó Johnson sobre el difícil momento que enfrentó ante la prensa y los asistentes al evento.

Finalmente, los resultados médicos trajeron alivio. El actor confirmó que el diagnóstico fue epididimitis y no cáncer. “Estoy bien”, aseguró. Aunque reconoció lo angustiante de aquella espera, agregó: “Pero no lo sabía en ese momento, y aquello era realmente doloroso”.

Dwayne Johnson aseguró que actualmente se encuentra bien después del susto que le hizo pensar en la posibilidad de un cáncer. (REUTERS/Daniel Cole)
Dwayne Johnson aseguró que actualmente se encuentra bien después del susto que le hizo pensar en la posibilidad de un cáncer. (REUTERS/Daniel Cole)

Otros problemas de salud que enfrentó Dwayne Johnson

Este no es el primer problema físico del que Johnson ha hablado públicamente. En una aparición en junio de 2025 en The Mark Hyman Show, el actor reveló que durante años sufrió problemas relacionados con su sistema digestivo, una situación que se agravó a inicios de 2024, cuando se preparaba para una exigente etapa laboral de nueve meses sin descanso.

“Y pensaba: ‘Dios mío, ¿cómo voy a superar esto con mis problemas intestinales? No estoy digiriendo correctamente’”, recordó en aquella ocasión.

Según explicó el doctor Mark Hyman, el tratamiento ayudó a recuperar su salud intestinal mediante el uso de probióticos y compuestos de origen vegetal como granada, té verde y arándano.

El Óscar que no llegó y su decisión de alejarse de la política

Dwayne Johnson aseguró que quedarse fuera de los nominados al Óscar por The Smashing Machine no disminuyó su ambición (Captura de video)
Dwayne Johnson aseguró que quedarse fuera de los nominados al Óscar por The Smashing Machine no disminuyó su ambición (Captura de video)

En su conversación con Esquire, Johnson también habló sobre su carrera en el cine y admitió que le hubiera gustado obtener una nominación al premio Óscar por su actuación en The Smashing Machine, una película dramática que representó una nueva etapa en su carrera y por la que recibió las mejores críticas de su trayectoria.

“Me di cuenta muy rápidamente de que es algo muy raro llegar a este nivel en el que incluso estás teniendo estas conversaciones. Es emocionante. Habría sido increíble. Ojalá hubiera ocurrido. Pero no ocurrió”, expresó.

Luego añadió: “De ninguna manera pensé: ‘Eso no importa’. Siempre pensé que importaba. Y ha encendido un fuego en mi columna vertebral, que es: volvamos al trabajo”.

El actor también habló sobre su relación con la política y explicó por qué decidió mantener sus opiniones fuera del debate público. Tras las controversias por su apoyo a Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y sus posteriores declaraciones de 2024, Johnson aseguró que ahora prefiere reservar sus posiciones para el ámbito privado.

“Lo principal para mí, aquello hacia lo que saco las piernas de la cama por la mañana y corro, es crear. Es el arte. Es contar historias”, concluyó.

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