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El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

El tema se originó tras la difusión de un video en el que Madonna mencionó a John F. Kennedy Jr. como parte de su pasado personal.

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Jack Schlossberg responde tras ser consultado por el comentario de Madonna sobre John F. Kennedy Jr. (Grosby. Instagram)
Jack Schlossberg responde tras ser consultado por el comentario de Madonna sobre John F. Kennedy Jr. (Grosby. Instagram)

Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, participó en una entrevista en el pódcast Andy Cohen Live, donde fue consultado sobre declaraciones recientes de Madonna relacionadas con su tío, John F. Kennedy Jr.

En el transcurso de la entrevista, Cohen mencionó un comentario atribuido a la cantante en el que la cantante describía al fallecido periodista como una de sus mejores experiencias personales en el pasado.

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“Cuando oyes a alguien como Madonna decir: ‘JFK Jr. fue el mejor sexo que he tenido’, ¿te ríes?“, preguntó Cohen, a lo que Schlossberg tartamudeó antes de responder: ”Me presento a las elecciones. Lo único que puedo decir es que apuesto a que tenía razón“.

Jack Schlossberg solo se limitó a decir que Madonna tenía razón en su comentario. REUTERS/Brian Snyder
Jack Schlossberg solo se limitó a decir que Madonna tenía razón en su comentario. REUTERS/Brian Snyder

Las declaraciones se producen después de que la cantante, de 67 años, mencionara a John F. Kennedy Jr. en un video reciente para la aplicación de citas Grindr, donde compartió sus propias confesiones amorosas junto a Ivy Mugler, Raul Lopez, Jeremy O. Harris , Bob the Drag Queen y Marcelo Gutierrez.

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La Reina del Pop les preguntó al grupo su opinión sobre recibir fotos sensuales de su pareja, la mejor iluminación para crear el ambiente adecuado y si el tamaño realmente importa. Luego le preguntaron sobre el mejor sexo que había tenido.

“Solo voy a mencionar nombres de personas fallecidas”, dijo, antes de susurrar: “John Kennedy Jr.”.

La propuesta inédita que John F. Kennedy Jr. le hizo a Madonna

A mediados de la década de 1990, John F. Kennedy Jr. asumió la dirección editorial de la revista George, una publicación que buscaba combinar contenidos políticos con elementos de cultura popular.

John F. Kennedy Jr. le propuso a Madonna posar para la portada de su revista. GTRES/Shutterstock
John F. Kennedy Jr. le propuso a Madonna posar para la portada de su revista. GTRES/Shutterstock

Su nombramiento generó atención debido a su limitada experiencia en el ámbito periodístico. Durante su gestión, participó de manera directa en la definición de contenidos y propuestas editoriales.

Entre las ideas planteadas durante ese periodo destacó una portada para una edición de 1996, vinculada a Madonna, con quien Kennedy Jr. había mantenido una relación años antes.

La propuesta consistía en que la cantante apareciera caracterizada como Jacqueline Kennedy Onassis, madre del editor.

John F. Kennedy Jr. quería vestir a Madonna como su madre Jacqueline Kennedy. (Shutterstock)
John F. Kennedy Jr. quería vestir a Madonna como su madre Jacqueline Kennedy. (Shutterstock)

Según recordó su asistente personal, RoseMarie Terenzio en una entrevista con el Dayli Mail, “John tenía esta idea de que Madonna posara en la portada como su madre. La vestiríamos con un traje, sus característicos lentes oscuros y un sombrero tipo pillbox, sentada sobre una pila de libros”.

Sin embargo, la propuesta no prosperó, ya que Madonna respondió mediante un fax en el que rechazó la invitación.

En el mensaje escribió: “Querido Johnny, gracias por pedirme que sea tu madre, pero me temo que nunca podría hacerle justicia. Mis cejas no son lo suficientemente gruesas para eso”.

En el mismo texto añadió: “Cuando quieras que interprete a Eva Braun o a Pamela Harriman, quizá diga que sí. Espero que estés bien. Con cariño, Madonna”.

Madonna Baño Instagram
Madonna rechazó amablemente la propuesta de John F. Kennedy Jr. (Instagram)

El vínculo entre el también abogado y la cantante se remonta a la década de 1980, cuando ambos coincidieron en el entorno social de Nueva York. De acuerdo con el biógrafo Christopher Andersen, el primer encuentro ocurrió tras un concierto en el Madison Square Garden en 1985.

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