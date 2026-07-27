Nicaragua otorga dos nuevas concesiones mineras a una firma china y eleva a 19 los permisos tras las sanciones de Estados Unidos

El régimen de Nicaragua suma 19 permisos mineros (Imagen Ilustrativa)

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El Gobierno de Nicaragua otorgó este lunes dos nuevas concesiones de minería a cielo abierto a la empresa china Norther Mining Company S.A. y elevó a 19 los permisos entregados después de las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, según el Diario Oficial La Gaceta.

Las exportaciones mineras de Nicaragua alcanzaron USD 2,009,2 millones en 2025, un alza de 44.4% frente a 2024, de acuerdo con datos oficiales citados en el texto fuente. Dentro de ese total, el oro en bruto aportó USD 1,971 millones, equivalentes al 22.7% de todo lo exportado por el país, con un volumen de 19.9 toneladas métricas.

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La primera de las nuevas concesiones fue concedida a Norther Mining Company S.A., representada en Managua por el ciudadano chino Bao Jiang, con residencia nicaragüense. La certificación de la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia indica que el permiso corresponde al lote La Alforja.

Ubicación y superficie de los nuevos lotes

Ese lote tiene una superficie de 48.238,62 hectáreas y está ubicado en los municipios de Laguna de Perlas, El Rama y Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. La segunda concesión para la misma firma corresponde al lote El Pijibaye, con 9,118 hectáreas, en el municipio de Nueva Guinea, en esa misma región.

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Vista aérea de una gran mina de oro a cielo abierto con sus terrazas excavadas, carreteras internas y una presa de relaves adyacente, mostrando el impacto en el paisaje.

La decisión amplía la presencia de capital chino en una actividad que se consolidó como una de las principales fuentes de divisas del país.

El alcance de las concesiones a empresas chinas

Entre 2021 y junio de 2026, el Gobierno sandinista otorgó concesiones mineras en 84 lotes a 22 empresas chinas que ocupan 1,277,389.38 hectáreas. Esa extensión representa el 10% del territorio nicaragüense e incluye áreas protegidas y territorios indígenas y afrodescendientes, según registros de la ONG ambientalista Fundación del Río.

De acuerdo con esa organización, el Ejecutivo modificó el marco jurídico del país “para beneficiar y generar ventajas a las inversiones de mineras chinas”. La ONG sostuvo además que esos cambios buscaron sortear las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Las sanciones de abril al sector

A mediados de abril, Estados Unidos sancionó a dos hijos de los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, a un viceministro, a otros cuatro ciudadanos y a siete empresas mineras. Todos fueron señalados por su participación en la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

Dos lotes para una firma de origen chino elevan las autorizaciones tras las medidas de Washington contra el rubro aurífero, mientras esa actividad gana peso en las divisas nacionales. EFE/Jorge Torres/Archivo

El peso del oro explica la relevancia del sector en la economía nicaragüense. Según los datos oficiales, el metal se convirtió en el principal producto de exportación del país y marcó un récord histórico tanto por ingresos como por volumen comercializado.

Vale recordar que China y Nicaragua consolidan un modelo de cooperación autoritaria basado en control, vigilancia y formación de élites, de acuerdo al informe “Autoritarismo con características chinas: cooperación y control en Nicaragua” de Expediente Abierto.

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El esquema combina asistencia técnica, transferencia de equipos y acuerdos de Estado a Estado. Organizaciones que monitorean la región señalan que este tipo de cooperación puede fortalecer capacidades de gestión pública, pero también ampliar herramientas de control social cuando opera con baja supervisión y sin estándares de transparencia.