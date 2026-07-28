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Fiscalía de Panamá lanza el Protocolo Patricia para investigar alza de feminicidios

La nueva guía especializada busca fortalecer el trabajo fiscal desde el registro del hecho hasta el debate oral, con criterios técnicos para sustentar decisiones y elevar estándares en la persecución penal

Una persona tumbada en un suelo oscuro, con una mano en primer plano; un círculo naranja contiene la bandera de Panamá, que muestra estrellas y colores.
La bandera de Panamá, dentro de un círculo destacado, se asocia con una figura humana tendida en el suelo, lo que simboliza una situación de vulnerabilidad o crisis en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio Público de Panamá presentó este lunes el Protocolo Patricia, una nueva herramienta especializada para fortalecer la investigación y el abordaje judicial de los casos de feminicidio. El anuncio se produce en un contexto de incremento del 86% en estos crímenes durante el primer semestre de 2026, según datos oficiales citados por EFE, agencia de noticias española.

La iniciativa fue impulsada por el procurador general, Luis Carlos Gómez Rudy, quien detalló que el protocolo “orienta el trabajo de los fiscales desde el conocimiento del hecho hasta el juicio oral, estableciendo criterios técnicos para mejorar las investigaciones, el desarrollo de las actuaciones procesales y la fundamentación de las decisiones judiciales”, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE.

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El documento lleva el nombre de Patricia Osa Sánchez, fiscal que perdió la vida en un feminicidio en mayo pasado. Osa Sánchez trabajó durante 17 años en el Ministerio Público y trabajó durante 17 años en el Ministerio Público. El Ministerio Público destacó en un comunicado que el protocolo fue elaborado por el Instituto Superior de Formación de Fiscales, con el aporte de fiscales de homicidio y feminicidio de todo el país, expertos nacionales e internacionales, y referencias a buenas prácticas promovidas por ONU Mujeres y la Red Especializada en Género.

Cruz de madera pintada de color morado con varias rosas blancas y velas encendidas en su base. Al fondo, una silueta montañosa bajo un cielo nublado.
Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alza de los feminicidios en 2026

La presentación del Protocolo Patricia coincide con el agravamiento de la violencia feminicida. Entre enero y junio de 2026, las autoridades registraron 13 feminicidios, frente a los siete del mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 86%. Además, hubo 17 tentativas de feminicidio, un 89% más que en el primer semestre del año anterior, según el Ministerio Público.

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La mayoría de los asesinatos ocurrió en la provincia de Panamá, el distrito de San Miguelito y la provincia de Panamá Oeste. Nueve de las víctimas tenían entre 18 y 44 años y casi la mitad de los crímenes se perpetraron con armas de fuego. Entre los casos de 2026 figura el de la propia fiscal Osa Sánchez y el de una mujer de 41 años que falleció tras ser atacada por su expareja con un machete en un restaurante de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí.

El procurador general, Gómez Rudy, subrayó que el Protocolo Patricia busca “mejorar la calidad de las investigaciones y garantizar que las actuaciones de los fiscales estén alineadas con los más altos estándares internacionales”, según informó la agencia EFE. El documento incorpora lineamientos técnicos y metodológicos, así como recomendaciones de organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer la persecución penal y la protección de los derechos de las víctimas.

Una mujer con el cabello recogido y chaqueta oscura sostiene una vela encendida, con el rostro parcialmente oculto, frente a un muro con nombres y velas.
Una mujer sostiene una vela durante una emotiva vigilia en un espacio urbano latinoamericano, rindiendo homenaje a las víctimas de feminicidio frente a un muro con nombres y múltiples velas encendidas, simbolizando duelo y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reclamo de las organizaciones de mujeres

Organizaciones de mujeres han advertido sobre la creciente violencia y han reclamado una respuesta institucional más contundente para prevenir los feminicidios y garantizar el acceso a la justicia. Varias agrupaciones han exigido, además, que se implementen políticas públicas integrales y mecanismos efectivos de protección y atención a las víctimas.

Los datos oficiales de 2025 y 2026

En todo 2025, Panamá registró 20 feminicidios, un 13% menos que los 23 reportados en 2024. El Ministerio Público subrayó que el fenómeno aumentó en los primeros seis meses de 2026. La agencia EFE remarcó que el lanzamiento del Protocolo Patricia responde a la urgencia de reforzar las capacidades estatales para dar respuesta a estos crímenes y proteger los derechos de las mujeres.

El Ministerio Público informó que la implementación del protocolo incluirá capacitaciones para fiscales y personal judicial en todo el país, con el propósito de asegurar la aplicación efectiva de los nuevos lineamientos. El procurador general anunció que se buscará ampliar la cooperación internacional y fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación para medir el impacto de la herramienta.

“Este protocolo representa un compromiso institucional con la memoria de Patricia Osa Sánchez y con todas las víctimas de feminicidio”, concluyó el procurador Gómez Rudy, en declaraciones reproducidas por EFE.

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