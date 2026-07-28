Crimen y Justicia
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Cayó una banda narco que vendía droga por delivery entre Neuquén y Río Negro: seis detenidos y cocaína valuada en millones

La investigación comenzó a partir de denuncias anónimas y permitió identificar los puntos de venta y la modalidad con la que operaba la organización

Banda narco Neuquén
La investigación comenzó el 3 de julio a partir de denuncias anónimas
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La Policía de Neuquén desarticuló una banda narco que operaba en las provincias de Neuquén y Río Negro. Como resultado de los procedimientos, detuvo a seis miembros de la organización e incautó cocaína, marihuana, dinero en efectivo, vehículos y diversos elementos vinculados a la actividad ilícita.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la investigación comenzó el 3 de julio, a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la aplicación “Neuquén Te Cuida” y la plataforma web del Ministerio Público Fiscal. Los reportes alertaban sobre la presunta venta de drogas en distintos sectores de la localidad de San Patricio del Chañar.

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A partir de esos datos, la Fiscalía Única de Vaca Muerta encomendó la investigación a personal especializado de la División Antinarcóticos Vaca Muerta, que identificó varios inmuebles utilizados como puntos de venta y determinó que la distribución también se realizaba mediante la modalidad de delivery, utilizando vehículos particulares.

Durante el avance de la causa, los investigadores detectaron la existencia de un domicilio vinculado al caso en la localidad de Campo Grande, en la provincia de Río Negro. Ante esta situación, se coordinó un operativo conjunto con la Policía local.

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Banda narco Neuquén
La banda operaba mediante la modalidad de delivery, utilizando vehículos particulares

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó la ejecución de nueve allanamientos simultáneos: ocho en San Patricio del Chañar y uno en Campo Grande. El despliegue movilizó unos 80 efectivos de distintas divisiones, incluyendo las áreas de Antinarcóticos Vaca Muerta, Confluencia, La Comarca y Pehuén, junto con personal de Metropolitana y de Toxicomanía de la Policía de Río Negro.

Durante los procedimientos, seis hombres fueron detenidos y otras seis personas quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

A su vez, los efectivos secuestraron aproximadamente 850 gramos de cocaína, casi 200 gramos de cogollos de marihuana, ocho balanzas de precisión, más de $1.302.300 en efectivo, 22 teléfonos celulares, una notebook, cámaras de seguridad, dispositivos electrónicos, una contadora de billetes, dos terminales de cobro electrónico, tres vehículos de alta gama y dos motocicletas. Además, fueron incautadas municiones, cargadores y un arma de aire comprimido. Una de las viviendas intervenidas fue clausurada por disposición judicial.

Banda narco Neuquén
Los agentes secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, vehículos y municiones

Las fuentes consultadas por este medio revelaron que el valor estimado de la droga incautada asciende a más de $38 millones, de los cuales unos $34 millones corresponden a la cocaína y cerca de $4 millones a la marihuana.

Banda narco Neuquén
El valor de la droga asciende a 38 millones de pesos

Se trata del segundo operativo de relevancia contra el narcomenudeo realizado por la Policía de Neuquén en los últimos días. Previamente, efectivos de la División Antinarcóticos de la Comarca en Cutral Co allanaron dos viviendas y secuestraron más de 300 dosis de cocaína listas para la venta, junto a dinero en efectivo, un vehículo y elementos para el fraccionamiento.

La investigación, que en ese caso se extendió durante 12 días, permitió identificar dos domicilios vinculados con la comercialización de estupefacientes en la localidad. Una de las viviendas funcionaba como punto de venta directa al menudeo, mientras que la otra era utilizada como depósito y espacio de ocultamiento de la droga. Como consecuencia, una mujer fue demorada. Tras ser notificada de la imputación, recuperó la libertad.

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