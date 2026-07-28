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“Por más momentos así”: el sentido posteo y las fotos de la esposa de Dibu Martínez en sus vacaciones

El arquero de la Selección y su familia recibieron a sus seres queridos en su casa de campo en Sierra de los Padres. Los encuentros “rápidos, pero eternos”

Diez personas, incluyendo adultos y niños, posan en el interior de una casa moderna con ventana
Emiliano Martínez posa sonriente junto a su esposa, sus hijos y los invitados durante sus vacaciones (IG / @mandinha_martinez_)
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Mandinha, la esposa del arquero Emiliano Dibu Martínez, publicó este lunes nuevas imágenes de las vacaciones familiares. En esta oportunidad, con seres queridos reunidos en la casa de campo de las Sierras de los Padres. El posteo, que llegó al cierre de un fin de semana en familia, fue elocuente en cuanto a la felicidad compartida.

En el testimonio, posteado en una historia de Instagram, se pueden ver dos fotos: en una aparecen ella, Dibu y sus allegados; en la otra se ve al grupo de amigos que los acompañó. Entre las dos imágenes, la diseñadora de interiores escribió: “Un finde con la banda de siempre: por muchos momentos más así. Serán rápidos, pero eternos”.

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El mensaje resume el tono de estos días que el matrimonio eligió para recargar energías después de una Copa del Mundo que dejó una huella profunda. Martínez llegó a Argentina tras el desgaste emocional y físico de un torneo en el que la selección alcanzó la final, pero perdió ante España por 1-0, con un gol de Ferrán Torres a los 106 minutos. El arquero fue uno de los últimos en caer: realizó 11 atajadas que sostuvieron el empate hasta la prórroga y evitaron un marcador más abultado.

Seis adultos y tres niños posan al aire libre; detrás hay dos vehículos, un campo y un cielo nublado
Los seres queridos que visitaron a los Martínez en su casa de campo (IG / @mandinha_martinez_)

Desde que regresó, la mencionada red social de Mandinha se convirtió en la ventana a esa intimidad. Las primeras imágenes, publicadas días atrás, mostraron a Martínez con la campera de la selección argentina, desafiando el frío del invierno marplatense junto a sus hijos. En esas historias, la pareja y los niños recolectaron leña, alimentaron ovejas y pasaron tiempo al aire libre. “Pusimos a los chicos a laburar”, escribió la esposa del arquero en uno de esos registros, que se viralizó rápidamente entre los seguidores del arquero.

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La casa de campo, decorada por Mandinha, tiene ventanales amplios, madera y luz natural como elementos dominantes. El espacio fue el escenario también de una parrillada que Dibu encendió él mismo, y de una noche de juegos de mesa que cerró una de esas jornadas al aire libre.

Las imágenes de estos días contrastan con la frustración que tuvo Martínez junto a sus compañeros en la definición de la Copa del Mundo. La familia también aprovechó el regreso para celebrar el cumpleaños de Santino, el hijo mayor del matrimonio, que cumplió ocho años durante el torneo. La fiesta tuvo guiños directos al Mundial: mascotas oficiales, galletitas con forma de figuritas del álbum y una cancha improvisada donde los chicos jugaron al fútbol. Ava, la hija menor nacida en 2021, también fue parte de la celebración.

El arquero argentino bajó la intensidad competitiva, en medio del frío, y recarga energías con su entorno cercano antes de retomar la temporada

“Feliz cumple a mi mejor amigo, el que me hace reír y el que tiene un corazón infinito, nunca cambies esa manera de vivir la vida con esa energía y locura que te hace único. Te amo gordito”, le había dedicado Martínez a Santino durante el torneo, desde la concentración en Estados Unidos.

Mandinha, por su parte, también publicó una extensa carta en la que habló de la lesión que el arquero debió superar para llegar al Mundial y expresó su orgullo por el compromiso de su marido con la selección: “Este país es realmente especial”, escribió la brasileña.

El descanso en la zona cercana a Mar del Plata tiene fecha de vencimiento. Emiliano Martínez deberá retomar su actividad en el Aston Villa para la nueva temporada europea, y los próximos días serán los últimos de este paréntesis familiar antes de su regreso a Inglaterra.

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