Wanda Nara mostró los videos del escalofriante robo en su casa de Italia: “Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta”

La conductora compartió en sus redes el material de las cámaras de seguridad que forma parte de la investigación (Video: Instagram)

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Wanda Nara difundió a través de su cuenta de Instagram los videos de las cámaras de seguridad correspondientes al robo que sufrió en su vivienda de Galliate, en las afueras de Milán, en Italia. El día del incidente, cuatro personas ingresaron al domicilio mientras sus hijos miraban la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. En las imágenes que presentó, se observa a una persona encapuchada escondiéndose y la reacción de terror de sus hijos ante el hecho.

La conductora detalló que el hecho ocurrió a las 22:34, hora italiana, y acompañó la publicación con la leyenda: “Mis hijos miraban el partido, sin darse cuenta que había cuatro personas en casa”. En los registros de las cámaras se distingue a un individuo vestido completamente de negro, con el rostro cubierto y calzando zapatillas blancas, desplazándose de manera sigilosa dentro de la propiedad.

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Las imágenes que compartió Wanda Nara del robo en su casa de Italia (Instagram)

Otro de los videos compartidos muestra a los hijos de la conductora corriendo, aparentemente tras descubrir la presencia de los intrusos en el interior de la vivienda. En la misma publicación, la conductora apuntó contra su exmarido, Mauro Icardi: “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros al que quieren y lloran por volver”.

La animadora también hizo referencia a una de las denuncias presentadas por su madre, Nora Colosimo, mostrando una imagen del documento radicado ante las autoridades. La investigación del robo sigue en curso y la difusión del material forma parte de las pruebas que se encuentran en manos de la policía italiana.

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La conductora volvió a apuntar contra Mauro Icardi

Los asaltantes sustrajeron pasaportes, bolsos, relojes y otros objetos de valor, según había relatado con anterioridad. “Sabían perfectamente dónde estaban las cosas y por las cámaras se ve cómo estos hombres, que entraron encapuchados, controlaban y miraban a mis hijos, que estaban viendo el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado”, explicó ella misma, subrayando el carácter planificado del hecho.

La policía italiana investiga la pista de una posible complicidad interna. Los investigadores sospechan de “alguien que ya conoce la casa”. Las imágenes de las cámaras de seguridad entregadas por la familia reforzaron esta hipótesis, ya que los ladrones fueron directamente a los sitios donde se guardaban los objetos de mayor interés.

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Durante el desarrollo del partido, los hijos de Wanda Nara se encontraban bajo el cuidado de su abuela. Ante la irrupción, los niños buscaron resguardo: “Los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño. Los ladrones fueron directo a la habitación. Es difícil de llegar, porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones”, había detallado la animadora.

La conductora mostró una de las denuncias que realizó su madre

La propia Nara utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer el apoyo recibido: “Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos”, escribió en Instagram. Añadió: “Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”.

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El caso sigue bajo investigación, con la atención centrada en las grabaciones de seguridad que podrían determinar si hubo un entregador o algún colaborador interno que facilitó la entrada y el recorrido de los delincuentes dentro de la propiedad.

Las imágenes que compartió la empresaria llegan luego de que la justicia italiana resolvió no admitir el reclamo económico presentado por Wanda Nara contra Mauro Icardi en el marco de su proceso de divorcio. Según informó el propio Icardi en sus redes sociales, la Corte de Apelación de Milán declaró inadmisible la apelación de Nara, lo que implica el cierre de los pedidos económicos planteados por su expareja.

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Uno de los intrusos fue captado por las cámaras de seguridad

Entre las cifras reclamadas figuraban una pensión de 250.000 euros mensuales para Nara, 65.000 euros mensuales para cada hija y una pensión compensatoria de 100.000 euros mensuales, además del pedido de custodia compartida con residencia principal junto a la madre y el pago del 50% de los gastos extraordinarios de las hijas.

El fallo, fechado el 1 de junio de 2026, ya había rechazado la totalidad de los reclamos económicos. Nara había argumentado que interrumpió su carrera profesional para cuidar a la familia y apoyar la carrera de Icardi, además de refutar la versión del futbolista sobre las causas de la separación, que atribuyó a una infidelidad de Icardi en 2021. La justicia italiana dejó pendiente solo la sentencia final de divorcio, cerrando el camino a nuevos reclamos económicos por parte de Nara. El proceso contó con la intervención de tribunales en dos países y expuso públicamente los argumentos y cifras en disputa, en un contexto de conflicto legal y mediático.

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