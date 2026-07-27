La curiosa confesión de Tom Holland: “Cuando haces prensa de películas de las que estás realmente orgulloso, es muy fácil”

Tom Holland repasa su evolución como actor y la importancia de sentirse genuinamente representado por los proyectos que presenta ante la prensa internacional (REUTERS/Isabel Infantes)

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Tom Holland afronta una nueva etapa profesional marcada por la honestidad en la promoción de sus películas. El actor británico, conocido por su interpretación de Spider-Man, compartió cómo ha evolucionado su relación con la prensa y la importancia de sentirse realmente representado por los proyectos que presenta al público.

“Cuando haces prensa de películas de las que estás realmente orgulloso, es muy fácil”, sostuvo Holland, quien actualmente promociona dos grandes estrenos.

La diferencia de promocionar películas que convencen

Durante el pódcast Dish, Tom Holland confesó que no siempre respaldó con entusiasmo todos los filmes en los que participó.

El intérprete británico admite que, en el pasado, tuvo que recomendar filmes con los que no estaba conforme y destaca el valor de la honestidad en su relación con el público (Reuters)

Según relató, la experiencia de recomendar una película varía radicalmente cuando el resultado final le parece satisfactorio: “Cuando me preguntan por qué el público debería ver una película, no siento que engaño a nadie, porque realmente creo en el valor de ese trabajo”.

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El actor señaló que en ocasiones anteriores afrontó el proceso promocional sin convicción. “No debería, porque es una mierda”, admitió que llegó a pensar ante la pregunta sobre por qué alguien debía ver una de sus películas.

Esta declaración, espontánea y sin filtros, refleja una etapa en la que promocionar cine se convertía en un compromiso más que en una satisfacción profesional.

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Un presente marcado por el orgullo y el aprendizaje

Holland describe su etapa actual como un momento de crecimiento profesional, impulsado por la satisfacción de trabajar junto a figuras como Anne Hathaway (REUTERS/Francesco Fotia)

Holland contrasta ese pasado con su situación actual. Ahora vive una gira de prensa diferente, impulsada por el orgullo que siente por sus dos estrenos recientes.

“Estoy promocionando dos películas de las que me siento muy orgulloso”, remarcó el actor. La diferencia radica en la seguridad que tiene para recomendar los proyectos en los que participa.

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Además de la satisfacción profesional, Holland valora el aprendizaje que le deja compartir escenario con colegas destacados. En su reciente gira de prensa ha trabajado junto a Anne Hathaway, a quien definió como una profesional. El actor destacó que “fue una gran experiencia de aprendizaje” y consideró enriquecedora la dinámica de promoción conjunta con la ganadora del Oscar.

Spider-Man: Brand New Day, un regreso esperado

La nueva película del superhéroe marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker, enfrentando nuevos desafíos y reuniendo a un elenco renovado (Marvel Studios)

Uno de los títulos que protagoniza esta etapa es Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 31 de julio. En esta entrega, Holland retoma el papel de Peter Parker cinco años después de la última aparición del personaje en No Way Home (2021). Aquella historia concluyó con el mundo olvidando la identidad de Parker, dejándolo solo y sin amigos.

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La nueva película enfrenta a Spider-Man a una amenaza inédita y relata su intento por reactivar la memoria de MJ, interpretada por Zendaya, y de su mejor amigo Ned, a cargo de Jacob Batalon.

El reparto se amplía con la participación de Sadie Sink, cuyo papel aún no se ha revelado, Mark Ruffalo como Hulk y Jon Bernthal como Punisher. Holland interpreta a Spider-Man desde 2016, cuando debutó en Captain America: Civil War.

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The Odyssey, un desafío bajo la dirección de Christopher Nolan

El actor británico asume un papel protagónico en la producción dirigida por Christopher Nolan, compartiendo pantalla con Anne Hathaway en una historia de reinvención personal (Universal Pictures)

El otro gran estreno de Holland es The Odyssey, dirigido por Christopher Nolan y ya disponible en cines. En este filme, el actor comparte cartel con Anne Hathaway, quien encarna a Penélope, madre de Telémaco, el personaje que interpreta Holland.

La colaboración con Nolan representa para el británico un desafío actoral significativo, que le ha permitido explorar nuevas dimensiones en su desarrollo profesional.

Holland subrayó que la promoción de ambos títulos le ha permitido vivir la gira de prensa con una satisfacción distinta a la de campañas anteriores. Esta vez, se siente respaldado por la calidad de los proyectos que presenta, lo que le permite recomendar las películas con sinceridad y entusiasmo.

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Un giro en la relación con la prensa

Tom Holland señala que la transparencia y la seguridad profesional han transformado su vínculo con el periodismo y el público en esta nueva etapa de su carrera (REUTERS/Francesco Fotia)

El contexto actual de Tom Holland marca un cambio en su vínculo con la promoción y la industria. En entrevistas recientes, el actor británico manifestó que la honestidad y la seguridad profesional son esenciales para afrontar la exposición mediática.

El orgullo por sus trabajos y la oportunidad de compartir proyectos con colegas como Anne Hathaway y bajo la dirección de Christopher Nolan confirman un momento de madurez en su carrera, donde la satisfacción personal se convierte en motor para el diálogo con el público y la prensa.

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